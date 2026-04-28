Compromís lleva a las Cortes la supresión del FP de igualdad en Elche y el PSOE urge rectificar "de inmediato"

Las reacciones políticas al posible recorte de ciclos formativos en institutos de Elche, que trascendió este lunes, no han tardado en llegar, hasta el punto que incluso Compromís elevará a las Cortes la situación con el ciclo sobre igualdad de género en el IES Victoria Kent para exigir que se mantenga. El PSOE, por su parte, cargó contra el Consell por permitir esta supuesta supresión.

Desde la coalición valencianista trasladan que el citado ciclo se implantó en 2013 y está considerado pionero en España por lo que entienden que la eliminación de esta formación supondría perder “un referente de la formación en igualdad”, como trasladó la portavoz Esther Díez, quien tildó de "inadmisible" que el instituto ilicitano vaya a dejar de contar con este ciclo que les ha posibilitado ofrecer apoyo a entidades municipales, educativas y cívicas y que ha formado a numerosas promotoras y promotores de género, de ahí que sostuvieran que tiene una función "imprescindible para que la ciudadanía avance hacia una igualdad real”.

"Silencio"

La portavoz, si bien, tampoco ocultó que esta decisión no le pilla de sorpresa, criticando la gestión de la Generalitat en manos del PP y los recortes en políticas de igualdad. Paralelamente también afeó que a nivel local el bipartito de PP y Vox "se mantenga en silencio" ante el recorte y que incluso justifique la decisión autonómica.

En la misma línea, el portavoz adjunto socialista, Mariano Valera, reclamó a la Generalitat que rectifique “de inmediato” y mantenga la modalidad presencial de la citada formación, con las siglas PROMIG, al considerar que se trata de “una herramienta clave para la defensa de la igualdad y la prevención de las violencias machistas”. El edil socialista subrayaba que esta que es la única oferta presencial de esta formación en toda la provincia de Alicante.

Prevención

El grupo socialista llegó incluso a incular la eliminación del ciclo de Igualdad con el contexto político actual y con la influencia de Vox en las políticas educativas del Consell. Valera recriminó al respecto que el PP “acepta los postulados de la extrema derecha” en materia de igualdad y manifestó que es “especialmente grave” que se reduzca esta formación en un momento en el que, según ha señalado, hacen falta más recursos y prevención frente a la violencia machista.

Turismo

Ambos partidos también recordaron que esta supresión afectará a otros ciclos formativos de Elche, como el de Gestión de Alojamientos Turísticos y Agencias de Viajes y Gestión de Eventos del IES Tirant Lo Blanc, todo después de que la propia dirección de FP del centro emitiese un comunicado exponiendo la situación. “No se puede hablar de empleo y oportunidades para los jóvenes mientras se recorta la formación que necesitan las empresas”, trasladaban desde el PSOE mientras denunciaban que el gobierno autonómico mantiene una visión “puramente contable” de la educación pública. Desde Compromís también criticaron que el Consell no esté avanzando con el plan Edificant y que se esté reduciendo la oferta educativa ya existente en Formación Profesional.