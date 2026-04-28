"Entre Velas" vuelve a Las Clarisas de Elche en un ciclo cultural con música, humor y noches únicas

El ciclo de conciertos Entre Velas regresa al Centro Cultural de Clarisas como uno de los grandes reclamos de la programación cultural de Elche para esta primavera y verano, consolidándose como una de las propuestas más atractivas para el público. Las veladas musicales a la luz de las velas, que combinan ambiente, cercanía y repertorios populares, vuelven con fuerza dentro de una agenda que supera la veintena de espectáculos y que se desarrollará desde finales de abril hasta principios de julio.

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado esta nueva programación con el objetivo de reforzar el papel de Clarisas como uno de los principales referentes culturales del municipio. Se han diseñado más de veinte propuestas que abarcan desde la música clásica hasta el humor, pasando por conciertos íntimos y formatos innovadores pensados para todos los públicos.

La edil Irene Ruiz presentaba este martes la programación cultural de Las Clarisas de Elche hasta julio / INFORMACIÓN

El éxito de "Entre Velas"

Dentro de esta oferta, el evento "Entre Velas" se posiciona como uno de los grandes protagonistas. Durante las noches de mayo y junio se celebrarán seis conciertos en este formato, caracterizado por su cuidada puesta en escena y su capacidad para generar una experiencia sensorial distinta. A los espectáculos ya conocidos basados en los grandes éxitos de Abba y Mecano, se suma en esta edición una nueva propuesta centrada en Baladas de Leyenda, ampliando así el repertorio y el atractivo de estas veladas.

Este tipo de conciertos se ha consolidado como una cita imprescindible dentro de la agenda cultural ilicitana, gracias a su formato íntimo, su cuidada estética y su capacidad para atraer a públicos diversos. La combinación de música, iluminación y escenario convierte cada actuación en una experiencia diferenciada que ha ido ganando seguidores en los últimos años.

Clarisas, epicentro cultural

La edil del área, Irene Ruiz, destacaba este martes el peso de esta programación dentro del calendario cultural de la ciudad. “Llega la primavera y con ella una de las programaciones que se han convertido en un referente para nuestro municipio, un espacio que se ha convertido en el epicentro cultural y una visita obligada”, señalaba. En esa línea, añadía que “desde hoy mismo hasta principios de julio, este espacio se va a llenar de música, interpretaciones, risas y, en definitiva, de cultura”.

El arranque oficial de la programación se produce este martes con un recital de guitarra incluido en la Semana Bach, dentro del ciclo Clásica Clarisas. A partir de ahí, el calendario se extenderá durante los meses de mayo y junio con una programación continua que busca dinamizar la actividad cultural en este enclave.

Uno de los pilares será precisamente ese ciclo de música clásica, que contará con la participación del Conservatorio Superior de Alicante todos los jueves del mes de mayo, con recitales de grupos y de piano. Ya en junio, el programa incluirá actuaciones destacadas como el concierto del Coro Femenino Leucante el día 5 y el cierre del ciclo el 20 de junio con el Festival de Guitarra Ciutat d’Elx.

Música, humor y propuestas variadas

La programación se completa con otras iniciativas consolidadas como los Conciertos Mínimos, que celebran su quinto aniversario. Este formato, centrado en actuaciones cercanas en el Patio de los Naranjos, contará con la participación de artistas como Alondra Bentley, Guadalupe Plata o el dúo internacional Hnos. Gutiérrez, configurando una oferta musical variada y de calidad.

El Patio de los Naranjos de las Clarisas, en Elche / Áxel Álvarez

Además de la música, el calendario incluye un apartado destacado dedicado al humor, con actuaciones previstas durante las noches de verano. Sobre el escenario de Clarisas pasarán cómicos como Carol Tomás, Jesús Manzano o Paco Calavera, mientras que el ciclo se cerrará con la participación del colectivo Magma Comedy, ampliando así la oferta cultural hacia el entretenimiento en directo.

En cuanto a las condiciones de acceso, el Ayuntamiento ha establecido diferentes modalidades para facilitar la asistencia del público. Los ciclos de música clásica y los Conciertos Mínimos serán completamente gratuitos, aunque es necesario recoger invitación previa en el propio centro cultural una hora antes de cada actuación. Por su parte, los conciertos del ciclo Entre Velas tendrán un precio de 10 euros, mientras que las actuaciones de humor oscilarán entre los 10 y los 12 euros.

Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas del Gran Teatro como a través de plataformas digitales. En concreto, los conciertos Entre Velas estarán disponibles en vivaticket.es, mientras que los espectáculos de humor podrán comprarse en entradium.com.

Con esta programación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la cultura, la diversidad y el acceso a propuestas de calidad en un espacio que se ha consolidado como uno de los grandes escenarios de la ciudad. La combinación de formatos, estilos y disciplinas busca atraer a un público amplio y consolidar a Clarisas como un punto de encuentro imprescindible para la vida cultural de Elche durante los próximos meses.