Cuando las luces se apagan antes de que termine un partido en Elche

Una competición atropellada entre apagones y desplazamientos inesperados. El torneo por el ascenso a primera nacional de voleibol masculino disputado este fin de semana en Elche quedó marcado por una serie de incidencias organizativas que alteraron la primera de las fases del evento y, sobre todo, la experiencia de equipos y aficionados desplazados desde distintos puntos del país.

El torneo reunió a ocho conjuntos procedentes del norte, Madrid, de la Comunidad Valenciana o Baleares y en vista de la envergadura de la cita, los partidos se alternaron entre el pabellón Esperanza Lag y el pabellón inclusivo Sara Marín y María Díez, recientemente inaugurado. Si bien, el episodio que ha trascendido por haber terminado de una forma ciertamente caótica se produjo en la primera de las jornadas durante uno de los encuentros disputados en el Palacio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El partido, que había comenzado con retraso debido a la duración del encuentro previo, una circunstancia habitual en el voleibol, donde los choques pueden alargarse hasta cinco sets sin un tiempo fijo, entró en su fase decisiva ya entrada la noche. Cuando se disputaba el quinto y definitivo set, con el marcador aún por resolver, los presentes recibieron un aviso inesperado: las instalaciones cerrarían a las 22 horas, antes de que se diera por finalizada la prueba.

Apagones

Pese a las protestas y la incredulidad de equipos y público, el aviso se materializó pocos minutos después. Afectados narran que primero se apagó una de las canchas, obligando a trasladar el juego de manera precipitada a otra pista aún iluminada dentro del mismo recinto.

Sin embargo, la situación se agravó cuando, tras apenas unos instantes de reanudación, también se fundió a negro la segunda cancha, dejando el partido completamente interrumpido. Y es que todo apunta al sistema automático de apagado de las dependencias del campus universitario.

Un momento del partido en el Pabellón de Deportes de la UMH antes de apagarse las luces / INFORMACIÓN

Quienes se encontraban en el lugar exponen que el personal de seguridad desconocía que se estaba celebrando un encuentro en ese momento y que no disponían de instrucciones claras para devolver la luz. La situación generó desconcierto entre jugadores y técnicos, además de malestar entre los asistentes, muchos de ellos desplazados a varios cientos de kilómetros, como familiares asturianos exponen a INFORMACIÓN.

Ante la imposibilidad de continuar, la organización decidió trasladar el desenlace del partido al pabellón municipal Esperanza Lag a dos kilómetros de separación de las dependencias universitarias. Este cambio de ubicación supuso un nuevo contratiempo logístico porque aseguran que no había preparado un dispositivo para facilitar el desplazamiento entre recintos.

Calentamientos

Una vez en el nuevo pabellón, lejos de resolverse los problemas, continuaron los retrasos, señalan. Los jugadores, tras el parón prolongado, tuvieron que volver a calentar para evitar lesiones. A ello se sumó una avería en la red, que obligó a sustituirla antes de poder reanudar el juego. En total, un set que apenas requirió media hora de competición acumuló cerca de dos horas de demora.

Exponen que la jornada se prolongó hasta pasada la una de la madrugada. A esas alturas, las consecuencias del descontrol inicial florecieron, como el hecho de que hubo equipos con dificultades para regresar a sus alojamientos, autobuses que no podían retomar la marcha por limitaciones legales de conducción tras tantas horas de actividad, y jugadores que, tras una larga jornada, se encontraron sin opciones ni siquiera de cenar en restaurantes porque ya estaba todo cerrado.

Respuestas

A preguntas de este diario, y tras las críticas recibidas, desde la UMH ofrecieron este martes su versión de lo ocurrido a través de Raúl Reina, delegado del rector para temas deportivos, investigador del Centro de Investigación del Deporte y profesor del Departamento de Ciencias del Deporte del campus.

Reina reconoció que la situación generada el viernes fue “no deseable” y que todo lo que ocurrió fue un cúmulo de circunstancias. La clave del problema estuvo, según la UMH, en el sistema centralizado de eficiencia energética que controla la iluminación de las instalaciones deportivas universitarias, que para ese día se pudo extender de oficio hasta las 22.15 horas.

Raúl Reina aseguró que desde la organización ya se había hablado previamente con responsables federativos y con la delegada técnica de la competición sobre la posibilidad de alargar horarios si surgían retrasos. De hecho, las luces permanecieron encendidas unos minutos más allá del horario inicialmente previsto.

Sin embargo, el retraso acumulado por el partido anterior acabó haciendo imposible completar el encuentro dentro de ese margen. Expone el representante académico que el partido anterior se fue al quinto set y que el encuentro previsto para las 19.15 horas acabó empezando una hora más tarde, con lo que desde la universidad señalan que técnicamente no se podía cambiar nuevamente toda la centralización energética en ese momento.

“Se hizo todo lo posible para resolver la situación”, indica Reina, quien también asume que este tipo de casuísticas rompen con el flujo competitivo y que afecta a los jugadores. Si bien, desde la UMH subrayan que se trata de un episodio completamente excepcional y que era la primera vez que sucedía algo similar en los 16 años que tiene el Palacio de Deportes.

Evaluación

Ante el desarrollo de los acontecimientos, la universidad y el resto de organizadores mantendrán en los próximos días una reunión de evaluación para analizar lo ocurrido y estudiar posibles medidas que eviten que vuelva a repetirse una situación similar.

Entre las alternativas que podrían valorarse, aunque no están claras, aparece la posibilidad de implantar algún sistema manual de control de iluminación o reajustar de forma más amplia los horarios en competiciones con duración imprevisible.

Pese a lo ocurrido el viernes, desde la organización destacan que el resto del campeonato se desarrolló sin incidencias reseñables. El sábado, según explicó Reina, se ajustaron los tiempos de calentamiento y se ganó margen horario para evitar nuevos problemas.“El sábado fluyó todo perfectamente y no hubo ningún incidente”, asegura.

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De igual modo, desde la institución académica exponen que el evento fue asignado a Elche poco antes de Semana Santa, dejando apenas un mes de preparación para coordinar toda la logística de una competición con numerosos encuentros simultáneos. “La Federación asigna el evento a Elche y, en colaboración con el Ayuntamiento y el Club Voleibol Elche, se decidió utilizar varias sedes para poder asumir todos los partidos”, manifiesta el delegado del rector.