"Saberes y Sabores" endulza Elche con sus postres

María Gertrudis Durá estaba un día con sus amigos, sin saber muy bien qué hacer, cuando decidió desbloquear su móvil para navegar en Facebook con el fin de encontrar algo que les inspirase. Fue entonces cuando, casi por casualidad, una receta le llamó tanto la atención que se pusieron a prepararla. Se trataba de unos buñuelos de calabaza que tuvieron tanto éxito que "la mitad se quedaron sin comer de lo buenos que estaban". Desde ese día, cada vez que se junta con su círculo de amistades repiten el postre. Precisamente por ese significado tan especial esos buñuelos han sido unos de los postres expuestos este martes en la degustación de "Saberes y Sabores", la iniciativa impulsada por la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores de Elche que apuesta por los dulces tradicionales y en la que han participado un total de 26 personas mayores de 60 años a las que, al final del evento, la edil del área, Aurora Rodil, invitó a presentarse en la próxima edición de Superchef.

Algunas de las participantes de "Saberes y Sabores" posan en el centro de cogresos ilicitano. / Áxel Álvarez

Riqueza gastronómica

Los participantes, además de exponer sus platos, compartieron las historias de estos postres y los procesos de elaboración de las recetas con el fin de convertir el encuentro en una experiencia mucho más que gastonómica. Al finalizar, todos los asistentes pudieron participar de la degustación de estos exquisitos platos que, en una de las salas del Centro de Congresos ilicitano, se disponían en dos largas y apetitosas mesas. Así, entre estas recetas se encontraba la leche frita de María Lucía Darín, quien, aunque no apostó por su plato estrella, decidió recurrir a este postre animada por su marido, "que dice que me sale muy buena", en palabras de Darín. El hombre no se equivocaba, porque, según explica la cocinera, "a la gente le está gustando", aunque confesaba que se había "pasado" con la harina de maíz.

No obstante, entre los postres también se pudieron encontrar recetas más ilicitanas, como fue el caso de dos platos de "penjolls", uno de almojábenas y dos tartas de Elche "muy buenas", según se escuchaba entre los asistentes. Pues entre los objetivos de esta iniciativa está el de poner en valor la riqueza gastronómica del municipio a través de la transmisión de recetas familiares que han pasado de generación en generación, aunque muchos de los dulces representasen una cocina más variada dentro de la cocina española, como fue el caso del pan de santiago, la tarta de la abuela, el pan de calatrava, el pastel de manzana, los miguelitos, el tocino de cielo o los rollos de huevo, entre muchos otros más.

Muestra de dulces tradicionales de "Saberes y Sabores". / Áxel Álvarez

Catadores profesionales

En el evento no pasó desapercibida la presencia de los reposteros Gustavo Regasson y Dakota Martínez, de la panadería y cafetería La Fariña Dorada, quienes comentaron la elaboración de los dulces. Martínez expresó a este diario su alegría por la apuesta del Ayuntamiento y señaló que, "cuando Aurora Rodil contactó con nosotros, dijimos que sí de una, ya que formamos parte de las empresas con las que cuentan para hacer eventos". También añadió que en La Fariña "hacemos cosas tradicionales, así que nos encanta poder probar postres que vienen de Elche". En cuanto a la experiencia, no tardó en señalar que fue "increíble", destacando que las recetas, además de variadas, eran muy ecológicas y sanas, añadiendo que "los mayores son muy cálidos con nosotros y estamos muy contentos con ellos". Por ello Rodil aprovechó el acto para agradecer a la presencia de estos reposteros y sus comentarios sobre los platos.

Los reposteros Gustavo Regasson y Dakota Martínez junto a Aurora Rodil y el representante del bizcocho de algarroba. / Áxel Álvarez

Las tradiciones

Al finalizar la exposición, junto a la degustación de los dulces, se ofreció a los asistentes un chocolate caliente que pudieron disfrutar junto a las delicias de los participantes, de forma que todos los presentes pudieron conversar acerca de los postres presentados, así como compartir experiencias con la cocina. En este momento, la repostera Martínez no dejó pasar la oportunidad para pedirle a María Gertrudis Durá la receta de sus buñuelos de calabaza: "Se me ha acercado antes y me ha dicho que me va a coger la receta porque están de lujo", contaba Durá.

Para la edil del área, mantener las tradiciones es muy importante. Por ello, explicó que desde la concejalía "trabajamos por mantener nuestras tradiciones, ya que son parte de nuestra cultura e historia familiar. Además, los mayores tienen muchos recuerdos de cuando hacían en casa estos dulces en familia y de ese olor que quedaba en ella durante todo el día, y eso no se puede perder".

Se presentaron 26 platos en el Centro de Congresos. / Áxel Álvarez

La experiencia

La experiencia, para los participantes ha sido "muy buena", en boca de varios asistentes. Sin embargo, María Lucía Darín, la cocinera de la leche frita, recueda que "mañana tendré que preguntar al médico a ver como va el azúcar, porque no he parado de comer". Algo en lo que Durá coincide, incidiendo en que, a pesar de que este tipo de iniciativas "para la gente mayor están entretenidas, no se pueden hacer muy a menudo porque nos tenemos que cuidar". No obstante, el evento fue la excusa perfecta para que estas recetas saliesen de su entorno más cercano y que el talento repostero ilicitano llegase a más paladares. Por ello, Rodil les animó a que "transmitan ese amor por la cocina, por la comida casera y por los dulces artesanales", y añadió que es importante que "enseñen a sus hijos y a sus nietos a hacer estos dulces para ayudarnos a que esta tradición perdure en el tiempo porque es parte de nuestro legado".