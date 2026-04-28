Casi 250 jóvenes ajedrecistas convierten Elche en un gran tablero escolar

El Patio de las Moreras del instituto Pedro Ibarra de Elche se convirtió el pasado viernes 24 de abril en un gran tablero comarcal con la celebración de la VII edición del Torneo Intercentros de Ajedrez de la Comarca del Baix Vinalopó, una cita que ha vuelto a demostrar el crecimiento de una iniciativa que comenzó con un formato mucho más modesto y que este año ha reunido a casi 250 participantes, 40 docentes responsables de equipos y un total de veinte centros educativos.

La dimensión alcanzada por el torneo confirma el auge del ajedrez escolar en Elche y en su entorno. La edición de 2026 ha superado claramente los quince centros que participaron el pasado año en el instituto Tirant lo Blanc y ha incorporado además institutos de fuera de la comarca, como La Encantá de Rojales, Vega Baja de Callosa del Segura, Figueras Pacheco de Alicante y Mare Nostrum de Torrevieja. El crecimiento no ha sido solo cuantitativo, sino también organizativo, hasta el punto de convertir la jornada en una de las grandes citas educativas del curso, según aseguran los organizadores.

Un patio lleno de tableros

El escenario elegido, el Patio de las Moreras del Pedro Ibarra, permitió que la competición se desarrollara en un espacio abierto, visible y plenamente integrado en la vida del instituto. Esa es, precisamente, una de las claves del torneo desde su origen: no encerrarlo en un aula, sino mostrarlo al conjunto del alumnado para que sirva de inspiración, de estímulo y de ejemplo.

Foto de familia con los ganadores del torneo de ajedrez celebrado en Elche / INFORMACIÓN

Los participantes jugaron identificados con camisetas de distintos colores, una medida propuesta por Pepe Caballero, organizador del torneo, para facilitar la gestión de un encuentro que ya ha adquirido una magnitud considerable. Cada equipo lució un color diferenciador, lo que ayudó a la organización y, al mismo tiempo, reforzó la identidad de grupo y el trabajo colectivo.

La directora del instituto Pedro Ibarra, Asun Esquembre, mostró su satisfacción por el resultado de la jornada y por la respuesta de estudiantes y docentes. “No me imaginaba tanto interés y tantas ganas de ajedrez como he podido comprobar. Me ha impresionado constatar tanto silencio en una participación de 240 chicos y chicas”, señaló tras comprobar el ambiente generado durante la competición.

Ese silencio, poco habitual en una concentración de tantos adolescentes, fue una de las imágenes más comentadas de la mañana. El ajedrez impuso su propio ritmo: concentración, respeto por el rival, cálculo, paciencia y atención sostenida. En un contexto educativo cada vez más marcado por la velocidad, las pantallas y los estímulos inmediatos, la escena tenía algo de reivindicación pedagógica.

Un torneo que sigue creciendo

La jornada se desarrolló además con una climatología mejor de la prevista. Aunque las previsiones apuntaban a una mañana marcada por la lluvia, el día terminó acompañando. “El ambiente ha sido espectacular porque el día amaneció radiante cuando se preveían lluvias toda la mañana”, explicó Pepe Caballero. El organizador destacó también el papel del Ayuntamiento ilicitano, que facilitó carpas, sillas y mesas para garantizar el desarrollo del encuentro.

“El sol que ha hecho acto de presencia toda la mañana ha sido disimulado por las carpas que el ayuntamiento ilicitano nos ha proporcionado, al igual que las sillas y mesas”, añadió Caballero. La infraestructura permitió que las partidas se sucedieran con normalidad en un espacio cómodo y ordenado, pese al elevado número de participantes.

El diseño del torneo responde a una idea muy concreta: llevar el ajedrez al centro de la vida escolar. Por eso se celebra en jornada lectiva y en lugares abiertos de los institutos que lo acogen. El objetivo no es únicamente competir, sino generar curiosidad entre quienes observan desde fuera, acercar esta disciplina a estudiantes que quizá nunca se han sentado ante un tablero y demostrar que el ajedrez puede ser también una herramienta educativa, social y de convivencia.

"El crecimiento de la participación parece confirmar que la fórmula funciona", apuntan los organizadores. INFORMACIÓN ha seguido de cerca esta iniciativa desde sus comienzos y ha podido comprobar cómo, curso tras curso, el torneo ha ido ganando presencia, centros implicados y alumnado participante. La VII edición marca así un salto notable, tanto por volumen como por diversidad geográfica.

Los escolares procedían de 20 institutos de la provincia / INFORMACIÓN

El currículo marca diferencias

En el plano competitivo, la clasificación final estuvo encabezada por el instituto Joanot Martorell, seguido por el Victoria Kent en segunda posición y el Misteri d’Elx en tercer lugar. Aunque los resultados no son el objetivo principal del encuentro, la clasificación dejó una lectura que no pasó desapercibida entre el profesorado.

Los tres centros que ocuparon el podio comparten una característica: han incorporado el ajedrez dentro de su propuesta educativa. El Joanot Martorell y el Victoria Kent lo trabajan como optativa dentro del departamento de Matemáticas, mientras que el Misteri d’Elx lo ha integrado como taller de profundización. Esa coincidencia abrió una reflexión entre los docentes presentes sobre la influencia del aprendizaje sistemático del ajedrez en las aulas.

El debate no es menor. El ajedrez no solo entrena la memoria o la capacidad de cálculo. También obliga a anticipar consecuencias, asumir errores, controlar impulsos y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. En ese sentido, muchos profesores lo consideran una herramienta especialmente útil para desarrollar competencias vinculadas al pensamiento lógico, la atención, la planificación y la resolución de problemas.

La victoria del Joanot Martorell y los buenos resultados de centros donde el ajedrez tiene presencia académica no permiten establecer conclusiones definitivas, pero sí alimentan una intuición cada vez más compartida: cuando el ajedrez entra en el aula de forma estable, sus efectos se notan también fuera de ella.

Una jornada lúdica y educativa

La entrega de trofeos a los equipos ganadores se realizó en un ambiente lúdico, marcado más por la convivencia que por la rivalidad. El torneo volvió a demostrar que la competición puede ser una excusa para fomentar hábitos de respeto, concentración y cooperación entre centros distintos.

Al finalizar la jornada, el instituto Canónigo Manchón de Crevillent se propuso como sede de la VIII edición, que se celebrará el próximo curso en tierras crevillentinas. La noticia fue acogida con entusiasmo por muchos de los participantes, que ya se despedían hasta el año siguiente e incluso pedían a sus profesores incrementar las horas de taller de ajedrez en sus centros.

Ese entusiasmo es, quizá, uno de los mejores indicadores del éxito del torneo. El ajedrez, tantas veces asociado a una imagen de disciplina minoritaria o silenciosa, se mostró en Elche como una actividad viva, participativa y capaz de movilizar a cientos de jóvenes.

El instituto Canónigo Manchón de Crevillent se propuso como sede de la VIII edición / INFORMACIÓN

Pepe Caballero cerró la jornada "con orgullo, al comprobar cómo los docentes asistentes agradecían al instituto Pedro Ibarra una organización que calificaron como muy acertada". La satisfacción tenía también un componente personal. Caballero se jubila próximamente tras 43 años de dedicación a la enseñanza, una trayectoria en la que siempre ha defendido dos herramientas educativas muy concretas: el ajedrez dentro de las aulas y el balón fuera de ellas.

Esa combinación, explica, le ha servido especialmente cuando tenía delante alumnado más disruptivo. El tablero, por un lado, y el deporte de la pelota, por otro, como caminos para ordenar la energía, crear normas compartidas y generar vínculos. En su memoria queda una anécdota que resume bien el poder de esta disciplina: "la de Beatriz, directora del instituto Montserrat Roig, guardando bajo llave los tableros a los alumnos del PAC porque estaban obsesionados con el ajedrez". "Y aquellos -recuerda Caballero-, sí que eran chicos complicados".

"La imagen tiene algo de revelador. En lugar de confiscar móviles o apagar pantallas, había que guardar tableros porque los alumnos querían seguir jugando. En tiempos en los que la atención se dispersa con facilidad, que un grupo de jóvenes se obsesione con pensar varias jugadas por delante puede considerarse casi una victoria educativa", concluye la organización.