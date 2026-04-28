Así descubrió la Guardia Civil una maleta "rush" con 3,5 kilos de cocaína en el aeropuerto Alicante-Elche

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 27 años tras interceptar en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández una maleta con más de 3,5 kilogramos de cocaína oculta en su interior. La actuación se produjo en el recinto aduanero, donde los agentes detectaron irregularidades en un equipaje que no viajaba junto a su propietario, lo que activó un control específico que culminó con el hallazgo de la sustancia estupefaciente y la posterior puesta a disposición judicial del sospechoso.

Detección de equipaje no acompañado

Los hechos se remontan al pasado 28 de febrero de 2026, cuando efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIF) de la Guardia Civil, en el marco de sus labores habituales de vigilancia y control, identificaron una maleta que presentaba características inusuales. Según han explicado fuentes del instituto armado, se trataba de un equipaje catalogado como “rush”, término que denomina al equipaje no acompañado, que es aquel que llega en un vuelo distinto al de su propietario.

Este tipo de equipajes suele ser objeto de especial atención por parte de las autoridades, ya que puede emplearse para intentar introducir mercancías ilícitas evitando controles personales. En este caso, las anomalías detectadas llevaron a los agentes a profundizar en la inspección, iniciando un procedimiento más exhaustivo.

Comprobación del contenido de la maleta con cocaína en el aeropuerto de Alicante-Elche / INFORMACIÓN

Ante las dudas sobre el contenido que pudiera transportar la maleta, los agentes solicitaron la colaboración de la compañía aérea para localizar al titular del equipaje. El objetivo era que acudiera al aeropuerto y estuviera presente durante las comprobaciones, tal como establece el protocolo en este tipo de intervenciones.

Inspección y hallazgo de la droga

Una vez localizado, el propietario del equipaje se presentó en las instalaciones aeroportuarias. Durante su comparecencia, los agentes llevaron a cabo las verificaciones pertinentes, detectando incoherencias en sus manifestaciones, lo que incrementó las sospechas sobre la posible existencia de material ilícito en el interior de la maleta.

En presencia del sospechoso, los agentes procedieron a la apertura del equipaje. En su interior encontraron un maletín que presentaba signos de manipulación. Tras examinarlo con mayor detalle, comprobaron que contaba con un doble fondo y varios compartimentos ocultos, diseñados específicamente para dificultar la detección de su contenido.

Labores de control de la maleta con cocaína en el aeropuerto de Alicante-Elche / INFORMACIÓN

Fue en estos espacios donde los agentes localizaron un total de 3.580 gramos de cocaína, distribuidos de forma que pasaran desapercibidos en un control superficial. La droga fue inmediatamente intervenida, quedando bajo custodia policial como prueba del presunto delito.

Itinerario internacional bajo sospecha

Las investigaciones posteriores permitieron reconstruir parte del trayecto realizado tanto por el detenido como por su equipaje. Según los datos recabados, ambos habían seguido un itinerario internacional con origen en Sudamérica, incluyendo escalas en distintos países antes de su llegada a España.

Este tipo de rutas, según explican fuentes de la investigación, son utilizadas con frecuencia por redes de tráfico de drogas para dificultar el rastreo y evitar la acción de las autoridades. La fragmentación del viaje y el uso de equipaje no acompañado forman parte de estrategias destinadas a reducir el riesgo de detección.

La actuación de los agentes de la Guardia Civil permitió, en este caso, frustrar la introducción de una cantidad significativa de droga en territorio nacional, evitando su posible distribución en el mercado ilegal.

La maleta tenía un doble fondo con la droga / INFORMACIÓN

Tras su detención, el joven fue acusado como presunto autor de un delito contra la salud pública y contrabando. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúan las diligencias judiciales.

La intervención se enmarca dentro de los dispositivos habituales de control que la Guardia Civil mantiene en infraestructuras estratégicas como los aeropuertos, donde se intensifican las labores de vigilancia para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes y otros delitos asociados.

Desde la Comandancia de Alicante han destacado la importancia de la colaboración entre unidades especializadas y la coordinación con otros organismos para detectar este tipo de operaciones. Asimismo, han recordado que la vigilancia sobre el equipaje no acompañado constituye una de las líneas prioritarias en la lucha contra el narcotráfico.