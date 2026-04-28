In memoriam. Lola Soler

Se nos ha ido nuestra Lola, Lola Soler. Amiga, compañera y colega de las artes y la cultura locales. Una gran pintora y mejor persona. Ilicitana de pro, fue una de las mujeres pintoras veteranas de Elche más importantes y completas, sobre todo por su extensa obra pictórica, su gran dominio del color y la amplia variedad estilística y temática de sus cuadros. Mención especial cabe señalar la magistral colección de pinturas dedicadas al Misteri que Lola creó, destacando de ellas, su conocido cuadro “Mangrana”. Fue miembro de la directiva y socia de la Asociación de Bellas Artes de Elche (ABAE) en cuyas sedes realizó varias muestras pictóricas.

Expuso individual y colectivamente en numerosas ocasiones tanto en nuestra ciudad como fuera de ella (Crevillent, Puertollano, Valencia, entre otras localidades) llamando la atención del público, de otros artistas y de los críticos de arte, por su forma de sentir la pintura y la manera enérgica y peculiar de plasmar su trazo sobre el lienzo: una brusca y nerviosa pincelada como signo diferenciador de su especial personalidad artística.

Conocí a Lola Soler hace muchos años, allá por los ochenta del pasado siglo. Compartíamos lugares de ocio de fin de semana, amigos comunes, gustos y aficiones similares, amor por el arte y la cultura, y profesiones inmersas en el sector de las artes gráficas, sector del que ella formó parte como diseñadora gráfica en una conocida empresa de calzado ubicada en el Polígono de Carrús y yo como miembro del negocio familiar enfocado al dibujo y a la rotulación.

Lola Soler, en ABAE , Moli Real, con Tonia Baeza, Miguel Corredor y Josep E. Rico / INFORMACIÓN

Últimamente tuve el privilegio, el honor y el placer de contar con Lola Soler (junto a otras compañeras pintoras como Mª José Marín, quien fuera su amiga del alma, Mª José Bernabé y Alicia Torres) como miembro del grupo de artistas multidisciplinares surrealistas y afines “Art En Comú” que tengo el gusto de coordinar y representar y del que fui co-fundador en 2019. Lola y Mª José Marín, su amiga del alma (más bien fue como una hermana) a quien llamaba su “tata”, estuvieron en nuestro grupo artístico pictórico llegando a exponer en varias muestras colectivas (Aspe, Crevillent, Monóvar, Pinoso, Guardamar, Elche). Recuerdo su participación en las reuniones del colectivo. En ellas mostraba empatía (su palabra favorita), energía, dinamismo, optimismo, alegría, entusiasmo, inquietud, fuerza, determinación y una enorme hiperactividad. Y sobre todo, nos mostraba esa seña de identidad propia: sus característicos incisivos superiores separados, que enseñaba cuando reía, lo que la hacía muy graciosa a ojos ajenos.

En aquel entonces, Lola me dio sabios consejos ante una difícil situación problemática personal por la que yo atravesaba, convirtiéndose en confidente y asesora. Asimismo ilustró con sus pinturas el último libro de poemas de mi trilogía titulado “Anocheres Solitarios”, obra que Lola y yo presentamos públicamente en la Biblioteca Municipal de San José. El libro ganó mucha calidad y valor con sus ilustraciones.

Pero se acercaba el peligro, sin ella intuirlo. Comenzó con dolores y molestias al andar. A las últimas reuniones, ya enferma, acudió incluso con silla de ruedas pero siempre dispuesta a participar. Poco después, la maldita ELA, esa terrible enfermedad (¿para cuándo una cura, una vacuna, un alivio?), la dejó postrada, primero en el hospital y últimamente en casa, evitando que pudiera salir a la calle. Amigos y conocidos participamos en un homenaje que se le dedicó en el Casal Jaume I, en cuyo video aparecemos varios artistas locales opinando sobre Lola o mostrando nuestros mejores deseos hacia ella. Aún en plena enfermedad, era habitual comprobar en las redes sociales como Lola, desde su cama, se comunicaba con los demás, subía contenidos o se la veía conectada. Pude visitarla y salí de su habitación muy afectado por su situación. Tiempo más tarde dejó de estar activa en las redes sociales pasando a depender de una máquina hasta su fallecimiento.

"Me resulta doloroso evocar a Lola postrada y enganchada a tubos. Se me hace un nudo en la garganta y se me humedecen los ojos al recordarla en tal estado"

Me resulta doloroso evocar a Lola postrada y enganchada a tubos. Se me hace un nudo en la garganta y se me humedecen los ojos al recordarla en tal estado. Prefiero acordarme de ella en sus buenos mejores tiempos, prefiero recordarla riendo y sonriendo, contando cosas graciosas (tenía un peculiar sentido del humor) o tertuliando sobre variados temas de actualidad porque, es injusto como esta maldita y mil veces maldita enfermedad, con sumo poder, es capaz de deteriorar a una persona a tal extremo que degenera su cuerpo llevándolo a la muerte con rapidez y en poco tiempo.

Lola Soler Hernández nació en Elche el 7 de enero de 1962 y falleció en nuestra ciudad el 25 de abril de 2026. De familia ilicitana, residió en el Pla de Sant Josep - Sector V en una casa con su jardín y patio y con sus numerosos gatos y algunos perros como acérrima amante de los animales. Según su “tata”, Lola fue una mujer valiente, delgada, nerviosa, enérgica, activa, entusiasta, sincera, especial y muy original. Dotada del don natural de la fuerza creadora y arrebatadora, se prodigaba a diestro y siniestro con tanta vehemencia, que parecía un volcán en erupción en cualquier actividad que emprendía contagiando a quienes la acompañábamos.

Lola se prodigó mucho e intensamente en las redes sociales como Facebook e Instagram donde compartió y divulgó sus obras y se inició muy tempranamente en el dibujo y la pintura pintando sus lienzos desde muy joven. Desde los catorce años, toda una vida, estuvo en el mundillo del arte, iniciando su andadura como alumna de los pintores ilicitanos Cañizares, Sixto Marco y Albert Agulló, con estos en la Escuela de Pintura “Hort del Xocolater” donde estudió técnicas de dibujo y pintura al óleo. Su paso por esta escuela le granjeó muy buenas amistades. No olvidemos que a nivel laboral ejerció como dibujante en los sectores de la publicidad, calzado y artes gráficas, entre otros.

Lola Soler / INFORMACIÓN

Cuando contaba en su haber con varios años de experiencia laboral, un buen día se paró, tomó un descanso y decidió crear otro tipo de obras: hijos. Entonces se puso a investigar nuevos aspectos del arte y de la imagen, sectores en los que tuvo notable éxito. Toda su vida fue agitada, mostrando por doquier su arrolladora personalidad. Incluso tras este parón, fue capaz de retomar de nuevo los pinceles y regalar al público trazos llenos de fuerza, con sensibilidad, trabajo, empeño y ganas. Fruto de este renacer que experimentó, Lola sorprendió y admiró al resto de colegas pintores ilicitanos, a la crítica y a la sociedad, provocando elogios.

Ella fue ampliando su abanico de registros estéticos hasta dominar varios estilos y matices, abarcando desde el naturalismo y clasicismo de sus inicios en la Escuela del “Hort del Xocolater” hasta continuar en el impresionismo, el expresionismo, el hiperrealismo para arribar al actual surrealismo y a lo abstracto. Lola pasó de pintar palmeras y su “Mangrana”en sus inicios hasta crear cuadros con toques simbólicos dalinianos en sus recientes tiempos. Gran usuaria y dominadora de los tonos claros, pastel y cálidos, sus últimas obras rebosaron azules celestes. Por cierto, varios coleccionistas de España y extranjero poseen obras suyas. Pero lo más destacado de Lola es que dedicó una colección de cuadros a la figura de la aparadora de calzado ilicitana, captando y expresando claramente el significado de su dura y sufrida vida y de su problemática laboral, rompiendo una lanza en defensa y apoyo de este colectivo femenino. Un mural suyo se halla en la plaza de la Aparadora junto a una inscripción en homenaje como autora.

"A pesar de la alegría que irradiaba hacia el prójimo y de haber sido una mujer valiente y luchadora, Lola sufrió muchísimo"

A pesar de la alegría que irradiaba hacia el prójimo y de haber sido una mujer valiente y luchadora, Lola sufrió muchísimo, especialmente en dos momentos claves de su vida: la muerte de su pareja y cuando ella enfermó de ELA. No fue oro todo lo que relucía en ella y la procesión le iba por dentro. Aunque encaró con firmeza y tesón la enfermedad y pronto fallecimiento de su compañero sentimental, el fatal desenlace y la soledad repentina la sumieron en la más absoluta tristeza y le pasaron factura debilitando su salud. Aquella fue una relación idílica, pocas parejas he visto quererse tanto y entenderse tan bien como Lola y Vicente. En cuanto al desarrollo de la ELA, Lola luchó con ímpetu durante estos años, desde el diagnóstico inicial hasta el final, hasta que no pudo más, hasta que su cuerpo se cansó de luchar y le fallaron las fuerzas.

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Lola: nos dejas tristes, apenados, compungidos y con un enorme vacío en nuestros corazones. Nunca olvidaremos tu sonrisa ni tu arrebatadora energía. El arte ilicitano se ha quedado huérfano. Te echaremos siempre de menos y notaremos tu ausencia aunque nos consolaremos creyendo que estarás junto al amor de tu vida, tu querido Vicente, allá en el cielo, entre nubes o junto a las estrellas, pintando querubines con tu brusco brochazo. Por ti, Lola, hasta siempre. In memoriam.