Ocho mujeres aspiran a convertirse en reinas de Santa Pola

Santa Pola ya conoce los nombres de las mujeres que protagonizarán algunos de los momentos más esperados del calendario festero de 2026. La Concejalía de Fiestas ha cerrado en apenas unos días los dos procesos previos para elegir a las aspirantes a Reina Mayor de las Fiestas y a Reina de la Tercera Edad, dos figuras vinculadas a las celebraciones patronales de septiembre en honor a la Virgen de Loreto y que volverán a tener este año un peso destacado en la programación festiva del municipio.

Por un lado, el jurado ha seleccionado a Reyes Giménez Cascales, Helena Martínez Alba, Estefanía Martínez Navarro, Eva María Pomares Palao y Fabiola Sempere Martínez como las cinco candidatas a Reina Mayor de las Fiestas 2026, tras las entrevistas personales realizadas a las doce jóvenes que se presentaron a la convocatoria. Por otro, el sorteo celebrado en el Baluarte del Duque ha determinado que María Concepción Gabarrón López, Rosario Rodes Alonso y Encarnación Sebastián Garriga sean las tres aspirantes a Reina de la Tercera Edad.

Cinco jóvenes para la corona festera

La elección de las candidatas a Reina Mayor supone uno de los primeros pasos relevantes de cara a las próximas fiestas patronales. La convocatoria reunió a doce jóvenes, que fueron entrevistadas por el jurado antes de tomar una decisión definitiva sobre las cinco aspirantes que llegarán a la recta final del proceso. Las elegidas han sido Reyes Giménez Cascales, Helena Martínez Alba, Estefanía Martínez Navarro, Eva María Pomares Palao y Fabiola Sempere Martínez. Todas ellas formarán parte del grupo de candidatas que el próximo mes de agosto competirán por convertirse en la nueva Reina Mayor de las Fiestas de Santa Pola.

La Concejalía de Fiestas ha destacado así una representación femenina que volverá a ocupar un lugar central en las celebraciones de septiembre. La figura de la Reina Mayor, junto a su corte, forma parte de la tradición festera local y simboliza la implicación de la juventud santapolera en unas fiestas que combinan devoción, identidad popular y participación ciudadana.

El proceso de selección ha llegado después de las entrevistas personales con cada una de las aspirantes. Esta fase permite al jurado conocer mejor a las candidatas, su vinculación con el municipio, su disposición a participar en los actos oficiales y su papel como representantes de Santa Pola durante el ciclo festero.

A partir de ahora, las cinco jóvenes iniciarán una etapa de preparación que culminará en agosto, cuando se conocerá finalmente quién llevará la corona de las fiestas patronales de 2026. Hasta entonces, las candidatas participarán en distintos preparativos vinculados al calendario festero y en los actos previos organizados por el Ayuntamiento.

Tres mujeres aspiran a ser la Reina de la Tercera Edad de las próximas Fiestas de Santa Pola / INFORMACIÓN

La Tercera Edad también elige representantes

La otra gran novedad festera de estos días ha llegado con el proceso de elección de las candidatas a Reina de la Tercera Edad. En este caso, la Concejalía de Fiestas ha organizado un sorteo en el Baluarte del Duque entre las cinco mujeres inscritas, tal y como estaba previsto en el procedimiento.

La suerte recayó finalmente en María Concepción Gabarrón López, Rosario Rodes Alonso y Encarnación Sebastián Garriga, que serán las tres aspirantes al título de Reina de la Tercera Edad 2026. Una de ellas será proclamada durante el acto previsto para el 17 de agosto en el Auditorio El Palmeral, uno de los escenarios más emblemáticos de la programación previa a las fiestas patronales.

Con esta elección, Santa Pola vuelve a reservar un espacio destacado a las personas mayores dentro de sus fiestas. La figura de la Reina de la Tercera Edad mantiene una dimensión especialmente emotiva, al reconocer la participación de una generación que ha contribuido a mantener vivas las tradiciones del municipio y que sigue formando parte activa de la vida social y festera.

El sorteo celebrado esta mañana ha servido para resolver la selección entre las cinco inscritas. A diferencia del proceso de Reina Mayor, basado en entrevistas personales y deliberación del jurado, la elección de las aspirantes de la Tercera Edad se ha realizado mediante un procedimiento de azar, en un acto sencillo pero simbólico dentro del calendario organizativo de las fiestas.

Las tres candidatas vivirán ahora las semanas previas a su proclamación como una experiencia compartida con familiares, amistades y el conjunto de la comunidad festera. El acto del 17 de agosto permitirá conocer cuál de ellas será finalmente la representante de la Tercera Edad durante las celebraciones de 2026.

Agosto como antesala de septiembre

Ambos procesos miran ya hacia el mes de agosto, que funcionará como antesala de las fiestas patronales de septiembre en honor a la Virgen de Loreto. En ese periodo se resolverán las proclamaciones y se irán sucediendo los actos previos que darán forma al inicio del calendario festero.

La elección de las candidatas es siempre uno de los momentos que marca el arranque emocional de las fiestas. No se trata solo de designar representantes, sino de activar todo un engranaje social en el que participan familias, asociaciones, comisiones, festeros y vecinos. Cada nombre elegido lleva detrás una historia personal y una vinculación con Santa Pola que se proyecta después en los actos públicos.

Las candidatas a Reina de las Fiestas de Santa Pola 2025 / INFORMACIÓN

En el caso de la Reina Mayor, las cinco candidatas seleccionadas entre las doce jóvenes aspirantes representan una nueva generación de santapoleras llamadas a tomar el relevo en la vida festera. Su presencia en los actos oficiales permitirá reforzar la participación juvenil en unas celebraciones que siguen siendo uno de los grandes referentes sociales del municipio.

En el caso de la Reina de la Tercera Edad, el proceso tiene un componente más íntimo y popular. La proclamación de agosto suele convertirse en un acto de reconocimiento colectivo, en el que la fiesta mira también hacia quienes han vivido y transmitido durante décadas las costumbres locales.

Tradición y participación

La Concejalía de Fiestas avanza así en la organización de unas celebraciones que, aunque tendrán su momento central en septiembre, empiezan a tomar forma mucho antes. La selección de candidatas permite ir perfilando una programación en la que las figuras representativas cumplen un papel esencial.

Santa Pola mantiene con estas elecciones una tradición que combina continuidad y renovación. Cada año cambian los nombres, las protagonistas y las historias personales, pero se conserva el mismo espíritu festero: implicar a la ciudadanía, dar visibilidad a distintas generaciones y reforzar la identidad local en torno a las fiestas patronales.

La presencia de jóvenes y mayores en los actos más representativos contribuye también a proyectar una imagen intergeneracional de la fiesta. La Reina Mayor y la Reina de la Tercera Edad simbolizan dos momentos vitales distintos, pero comparten una misma función: representar a Santa Pola en unos días en los que el municipio se vuelca con sus tradiciones.as.