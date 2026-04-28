Nuevas alarmas en Elche: así avisarán ante una emergencia por inundaciones

El Ayuntamiento de Elche ha dado un paso más en su estrategia de prevención de emergencias con la ampliación del sistema municipal de alertas mediante la instalación de cuatro nuevas sirenas de alta potencia y cámaras de vigilancia en puntos considerados críticos del término municipal. La actuación, ya adjudicada, permitirá reforzar la capacidad de aviso a la población ante posibles episodios de inundaciones y mejorar el control de los barrancos y cauces del municipio. Elche cuenta desde finales del año pasado con un equipo de alerta ya montado en el barranco de San Antón, cerca de la zona del estadio Martínez Valero.

El concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, explicaba este martes que el Consistorio “viene avanzando en el despliegue del sistema de alerta municipales para las emergencias”, una herramienta que calificaba como clave para reforzar la seguridad ciudadana en situaciones de riesgo. La iniciativa se enmarca en la política municipal de anticipación ante fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en zonas donde históricamente se han producido avenidas de agua.

El Ayuntamiento de Elche va a instalar un total de seis sirenas en los puntos de mayor riesgo de riadas / Áxel Álvarez

Nuevos puntos de control y aviso

La nueva fase del proyecto contempla la instalación de estos dispositivos en enclaves estratégicos como el barranco de San Antón, el cauce del río Vinalopó, así como en los barrancos de Los Arcos y El Grifo, áreas que concentran un mayor riesgo potencial en episodios de lluvias intensas. En concreto, las sirenas se ubicarán en puntos como el entorno del Ventorrillo Durá, la desembocadura del Vinalopó en la zona de la urbanización de Santa Fe y las áreas más urbanizadas próximas a estos cauces.

Según detallaba el concejal, el sistema permitirá al CECOPAL —Centro de Coordinación Operativa Local— “enviar la emisión de avisos sonoros claros, audibles y diferenciados, orientados a alertar a la población que se encuentre en las inmediaciones”. El objetivo es actuar con rapidez ante cualquier situación de emergencia y reducir los riesgos derivados de posibles inundaciones.

En total, esta fase incluye la instalación de cuatro nuevas sirenas, que se suman a la ya existente en el entorno del estadio Martínez Valero, así como la incorporación de cuatro cámaras multisensor con visión de 360 grados. Estas últimas permitirán un control más preciso de la evolución de los barrancos, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Tecnología avanzada para emergencias

Uno de los aspectos más destacados del sistema es la incorporación de tecnología avanzada. Las cámaras previstas cuentan con visión integral, capacidad de monitorización continua y una alta sensibilidad que permite analizar en tiempo real el comportamiento del agua y los elementos que arrastra.

Guilabert subrayaba que “sin estas cámaras el CECOPAL está ciego”, destacando la importancia de estos dispositivos para evitar desplazamientos innecesarios de operativos sobre el terreno y mejorar la toma de decisiones en situaciones críticas. Además, estas cámaras disponen de autonomía energética, lo que garantiza su funcionamiento incluso en caso de cortes de luz o fallos en la red de fibra óptica.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Sabico Seguridad S.A por un importe de 142.836 euros, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Elche. El plazo de ejecución se sitúa en los próximos dos meses, con el objetivo de que todo el sistema esté plenamente operativo antes del mes de septiembre.

El concejal insistía en que “es un compromiso de este Ayuntamiento invertir en las alertas tempranas para reducir los riesgos derivados de las inundaciones”, una línea de trabajo que, según señalaba, se ha mantenido durante los últimos años con la actualización de planes de emergencia y la mejora de infraestructuras.

El primer dispositivo de alerta se ha instalado en el barranco de San Antón en Elche / Áxel Álvarez

Coordinación institucional y prevención

El proyecto incluye también la colaboración con Aigües d’Elx, entidad que desarrollará un sistema paralelo de medición de caudales en los distintos barrancos del municipio. Esta herramienta permitirá conocer en tiempo real el volumen de agua que circula por estos cauces, facilitando una respuesta más rápida y eficaz ante posibles crecidas.

De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en la integración de todas las cámaras municipales —incluidas las de tráfico, edificios públicos y zonas de bajas emisiones— dentro de un sistema unificado de gestión, coordinado desde la denominada oficina del dato. En caso de activación del CECOPAL, este organismo tendrá acceso a toda la información audiovisual necesaria para gestionar la emergencia.

Guilabert destacaba que con esta actuación el Consistorio “consolida y completa el sistema de alertas municipales para la emergencia, refuerza las políticas de protección civil y la prevención de riesgos y seguridad pública”, en una apuesta por anticiparse a situaciones de riesgo en un municipio especialmente sensible a episodios de lluvias intensas.

Cultura de la emergencia

El edil también señalaba la necesidad de avanzar en la cultura de la emergencia, anunciando que en próximas semanas se presentará un programa específico de formación dirigido a colectivos ciudadanos para mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones.

En este contexto, el Ayuntamiento mantiene una actitud “proactiva” en la gestión de los barrancos, aunque Guilabert reconocía la falta de respuesta por parte de otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la que aseguraba haber remitido diversos escritos pendientes de contestación.

Alcance de 3 kilómetros

Este despliegue da continuidad a un proyecto iniciado en 2025, cuando el Ayuntamiento comenzó a instalar las primeras sirenas en el barranco de San Antón dentro de un sistema pionero en España. Aquellos dispositivos, con un alcance de hasta tres kilómetros, ya estaban diseñados para emitir avisos sonoros y mensajes informativos ante situaciones de riesgo como riadas o incluso episodios sísmicos, una tecnología que ahora se amplía y refuerza con esta nueva fase.

De hecho, desde el Consistorio se ha venido insistiendo en que estas alarmas no responden a un planteamiento teórico, sino a situaciones reales vividas en el municipio. Episodios como las intensas lluvias registradas en octubre de 2025, con acumulaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado y rescates en zonas inundables, habrían activado este sistema de alerta temprana. La ampliación actual busca precisamente anticiparse a ese tipo de escenarios, mejorar la capacidad de reacción del CECOPAL y avanzar en una estrategia más amplia basada en la prevención, la monitorización constante de los barrancos y la generación de una cultura ciudadana de respuesta ante emergencias.