La planta de residuos de Elche asume desechos de Onda tras incendiarse sus instalaciones

El Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos del Baix Vinalopó ha decidido incrementar de forma excepcional la admisión de residuos en su planta de tratamiento de Elche para contribuir a paliar las consecuencias del incendio declarado el pasado domingo en la instalación de Reciclaje y Compostaje de Onda (Reciplasa), un suceso que, aunque ya está controlado, continúa afectando al funcionamiento ordinario del complejo castellonense.

Según informaba la entidad en un comunicado emitido este martes desde Elche, la medida se adopta en coordinación con la Generalitat Valenciana y responde a una estrategia de apoyo entre territorios para garantizar la continuidad del servicio de gestión de residuos en un momento de dificultad operativa.

Incendio en la planta de Onda

El origen de esta decisión se sitúa en el incidente registrado en las instalaciones de Reciplasa, donde “el pasado domingo en la planta de Reciclaje y Compostaje de Onda (Reciplasa), se declaró un incendio que en la actualidad está controlado y que afecta a la actividad de la planta”, según detallaba el propio Consorcio en su comunicación oficial.

Aunque el fuego fue estabilizado, sus efectos siguen condicionando la capacidad de tratamiento de residuos en esa instalación, lo que obligaba a activar mecanismos de cooperación entre entidades responsables de la gestión de desechos urbanos en la Comunidad Valenciana.

En este contexto, el Consorcio Baix Vinalopó dio un paso al frente para asumir parte de la carga adicional generada por la incidencia, dentro de los límites de su propia operatividad, siempre según la información oficial de la empresa.

Refuerzo solidario del servicio

La entidad explicaba que, “atendiendo a lo anteriormente expuesto, el Consorcio para la gestión de los Residuos del Baix Vinalopó, en coordinación con la Generalitat Valenciana, ha acordado admitir de forma solidaria un mayor número de toneladas externas para ayudar en la medida de lo posible a solucionar esta situación, en función de la capacidad operativa de la planta de tratamiento propiedad de este Consorcio”. No se concretan cantidades concretas ni tiempo de admisión.

El Consorcio explica que este incremento de la capacidad de recepción no supone una alteración estructural del servicio, sino una medida puntual y condicionada a la disponibilidad técnica de las instalaciones del Baix Vinalopó. La decisión se enmarca dentro de los protocolos de colaboración interterritorial que se activan en situaciones de emergencia o contingencia en infraestructuras clave.

Fuentes del sector destacan que este tipo de actuaciones permiten evitar acumulaciones de residuos o interrupciones en la cadena de tratamiento, garantizando así la continuidad del sistema en su conjunto.

Planta de basuras de Els Cremats / Áxel Álvarez

Gestión de residuos en la comarca

El Consorcio Baix Vinalopó es la entidad responsable de la gestión de los residuos urbanos en un amplio ámbito territorial que abarca diez municipios del Mitjà y Baix Vinalopó. En concreto, presta servicio a una población de cerca de 370.000 habitantes, distribuidos entre Elche, Crevillent, Santa Pola, Aspe, Novelda, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, L’Alguenya y Monforte del Cid.

La infraestructura de tratamiento de la que dispone el Consorcio constituye una pieza clave en el sistema de gestión de residuos de la provincia, lo que le permite asumir, en circunstancias excepcionales como la actual, un volumen adicional de trabajo.

Desde la entidad subrayan que esta respuesta se articula desde la responsabilidad compartida y la cooperación institucional, elementos considerados esenciales para afrontar situaciones imprevistas que afectan a instalaciones estratégicas.

El comunicado concluye con un mensaje de coordinación y compromiso por parte del Consorcio, que mantiene activa su operativa habitual mientras adapta sus recursos para dar respuesta a esta contingencia puntual.