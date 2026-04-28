"Trabajar no puede ser sinónimo de pobreza": CCOO y UGT llaman a un 1 de mayo "decisivo" en Elche

“Derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia”. Es el lema que este 2026 han elegido UGT y CCOO para la movilización de este 1 de mayo por el Día del Trabajador. A tres días de la movilización, que en Elche partirá a las 11 horas desde la Plaza de Barcelona, en Carrús, ambos sindicatos avanzaron las principales demandas desde la sede de UGT del centro, aunque Comisiones Obreras ya avanzó también hace días cuáles serían las mayores reivindicaciones para la jornada en otro acto.

Ambas fuerzas calificaron de “anormal” la convocatoria de este año, que estará marcada por el contexto político, social y económico actual, como resaltó el secretario general de UGT-PV Muntanya Vinalopó Vega Baja, Ismael Senent, quien en primer lugar trasladó que este Primero de Mayo llega en un “momento decisivo”, marcado por la inestabilidad internacional, el cuestionamiento del derecho internacional y el avance de discursos que, a su juicio, debilitan los valores democráticos. En este escenario, defendió que la movilización no es “una convocatoria más”, sino un llamamiento a la ciudadanía para “proteger la dignidad de la clase trabajadora y la fortaleza de la democracia”.

A este respecto, Senent advirtió de que “no solo están en juego los salarios o los derechos laborales”, sino “el modelo de sociedad que queremos ser”. En esa línea, lanzó un mensaje directo contra el avance de la ultraderecha, afeando que “cuestiona derechos fundamentales, alimenta el odio y pone en riesgo la convivencia”. Frente a ello, reivindicó “más igualdad, más diversidad y más derechos humanos”, insistiendo en que “sin diversidad no hay democracia y sin democracia no hay derechos laborales”.

Cartel de la movilización este 1 de mayo en las distintas ciudades de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Vivienda, el eje central

Uno de los puntos clave de las reivindicaciones sindicales será el acceso a la vivienda, que ambos sindicatos consideran uno de los principales factores de desigualdad. Senent alertó de que “millones de personas, aun trabajando, no pueden acceder a una vivienda digna”, una situación que, en su opinión, refleja una economía que crece “a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora”.

“Trabajar no puede ser sinónimo de pobreza”, defendió, al tiempo que exigió a las administraciones, especialmente al Ayuntamiento y a la Generalitat, que actúen en el ámbito de sus competencias para garantizar este derecho. “Sin vivienda no hay proyecto de vida, y sin proyecto de vida no hay cohesión ni democracia”, remarcó.

En la misma línea, la secretaria comarcal de CCOO Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar, incidió en que la subida de salarios pierde eficacia si no se acompaña de políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda. Reiteró que se podrán mejorar convenios, "pero si el coste de la vivienda sigue disparado, la gente no llega a fin de mes”, señaló.

Jornada

Otro de los ejes de la movilización será la mejora de los salarios y la negociación colectiva. Palomar detalló que los sindicatos plantean incrementos del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027 y 2028, con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo.

La reducción de la jornada laboral también apuntaron que es una prioridad porque no entienden que un país como España, con beneficios empresariales elevados, no avance en una reducción del tiempo de trabajo que permita mejorar la calidad de vida.

Precariedad

Durante la comparecencia, CCOO puso especial énfasis en la situación del sector del calzado, que atraviesa una crisis con expedientes de regulación de empleo (ERE) y pérdida de puestos de trabajo. Palomar criticó la lentitud de las administraciones en la puesta en marcha de medidas para reinsertar a los trabajadores afectados y reclamó itinerarios formativos más ágiles.

A esta situación se suman otros conflictos laborales, como las movilizaciones en defensa de la educación pública, la huelga prevista en el sector de 0 a 3 años o las protestas de repartidores de plataformas digitales, uno de los colectivos más precarizados. “Son sectores donde predominan la temporalidad, los bajos salarios y la falta de derechos”, denunció.

Salud laboral

Coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ambos sindicatos reclamaron una actualización de la ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde hace tres décadas. Senent alertó de la “invisibilidad” de muchas enfermedades profesionales, especialmente en ámbitos como la salud mental o el cáncer laboral.

Sobre la cuestión, Palomar añadió que están en aumento los riesgos psicosociales que afectan especialmente a sectores feminizados, donde se detecta un elevado consumo de medicamentos para poder afrontar la jornada laboral. Por ello pusieron de relieve que la prevención "es la clave" para evitar entornos de trabajo dañinos”, afirmó.

Principales demandas de los sindicatos • Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo. •Reforma del despido, para ganar seguridad. • Regulación del tiempo parcial, para acabar con la precariedad. • Salarios dignos, para vivir mejor. • Reducción de la jornada, para ganar tiempo de vida. • Negociación colectiva, para ganar derechos. • Vivienda, por ser un derecho básico. • Servicios públicos, para asegurar igualdad. • Transición ecológica justa, para construir futuro. • Igualdad y la diversidad, para defender la democracia. • Sindicalismo, para fortalecer la democracia.

Las organizaciones sindicales también reclamaron un refuerzo de los servicios públicos, que consideran “la garantía real de igualdad y cohesión social”. En paralelo, alertaron de un retroceso democrático que, según Palomar, se manifiesta en distintos niveles institucionales.

Ambos dirigentes coincidieron en denunciar la falta de reconocimiento del papel de los sindicatos, pese a su respaldo constitucional, y advirtieron de que su exclusión de espacios de diálogo supone un deterioro democrático.

Críticas

Los representantes de ambos sindicatos también cargaron contra el bipartito y denunciaron una ruptura del diálogo social, e incluso hablaron de a “falta de respeto institucional” al ser apartados de órganos y decisiones relevantes.

Palomar relató episodios como la ausencia de respuesta ante la crisis del calzado o la exclusión de los sindicatos de determinados espacios consultivos. Por su parte, Senent advirtió de que, si la situación no cambia, UGT podría abandonar el acuerdo territorial por el empleo, que consideran desatendido pese a contar con financiación pública.

Participación

De cara al 1 de mayo, los sindicatos han convocado diversas movilizaciones que se extenderán por Valencia, Alicante, Elche, Elda o Alcoy. “Frente a quienes levantan trincheras, nosotros levantamos derechos”, resumió Senent, quien hizo un llamamiento a una participación masiva en un contexto que definió como “convulso”.

Por su parte, Palomar apeló a la ciudadanía a implicarse activamente: “Cada reivindicación cuenta, porque lo que está en juego es el bienestar de la mayoría social”.