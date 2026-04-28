Solidaridad, deporte y salud: la universidad que cuida fuera del aula

La salud también se construye fuera de las aulas. En una caminata solidaria, en la meta de una competición internacional o en un colegio donde se aprende a prevenir antes que a curar. Ese es el hilo que conecta varias de las acciones desarrolladas este mes por estudiantes y docentes de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche: una forma de entender la formación sanitaria ligada al territorio, al acompañamiento y a la respuesta directa a las necesidades de las personas. En Elche, Santa Pola y Dolores, alumnado y profesorado han participado en acciones que combinan prevención, atención, deporte y educación para la salud. Distintos escenarios, pero una misma lógica: aprender cuidando.

Desde el acompañamiento a personas que conviven con enfermedades raras sin diagnóstico, hasta la recuperación física de deportistas de élite o la educación en autocuidado desde la infancia, estas iniciativas reflejan una dimensión cada vez más presente en la formación universitaria sanitaria: la experiencia práctica vinculada al compromiso social.

Una meta que también era un espacio de cuidado

La Caminata por la Salud 2026, celebrada el pasado 26 de abril en Elche, convirtió un recorrido de seis kilómetros entre el Hospital Universitario del Vinalopó y el Hospital General de Elche en algo más que una actividad solidaria. La cita, organizada por la asociación Objetivo Diagnóstico, puso el foco en una realidad muchas veces invisible: la de las personas que pasan años entre consultas, pruebas y hospitales sin obtener una respuesta clara sobre su enfermedad. En torno al Día Mundial de las Personas sin Diagnóstico, que se conmemora el 29 de abril, esta iniciativa quiso visibilizar a quienes siguen esperando una explicación dentro del ámbito de las enfermedades raras, un universo que engloba cerca de 7.000 patologías distintas.

En ese contexto, la participación del CEU de Elche se concentró en la llegada a meta, transformando el final del recorrido en un espacio de atención sanitaria y acogida. Estudiantes de tercero y cuarto curso de Enfermería, junto a alumnos de segundo y tercero de Fisioterapia, atendieron a cientos de participantes con acciones de cribado, promoción de la salud, masajes de descarga y recuperación post marcha.

Esta iniciativa quiso visibilizar a quienes siguen esperando una explicación dentro del ámbito de las enfermedades raras, un universo que engloba cerca de 7.000 patologías distintas. / .

La Escuela de Salud, a través del alumnado de Enfermería, instaló un stand de control y prevención sanitaria. Paralelamente, los estudiantes de Fisioterapia colaboraron con intervenciones orientadas a la recuperación muscular tras la caminata. No se trataba de una prueba competitiva, pero sí de una experiencia física en la que el cuidado posterior adquiría un valor añadido. Participaron también los profesores Pepe del Amo, Laura Fluxá Juan, Manolo Candela, Axelle Latour y Edgar Aljaro, además del Servicio de Deportes de la CEU UCH, coordinado por Pedro Miralles y Carlos Durán, responsables de articular toda la colaboración universitaria.

Fisioterapia en primera línea del deporte internacional

Pocos días antes, del 24 al 26 de abril, otro escenario exigía una respuesta rápida, técnica y constante: la playa del Varadero de Santa Pola, convertida en sede del World SUP Festival Costa Blanca 2026, una de las principales citas internacionales del stand up paddle. La sexta edición del evento reunió a cerca de 250 deportistas procedentes de 22 países y consolidó a Santa Pola como uno de los grandes referentes mundiales de esta disciplina.

En ese entorno de alta exigencia física, alumnado y profesorado de Fisioterapia de la CEU UCH colaboraron en la atención directa a los deportistas, especialmente en el periodo posterior a la competición. Su intervención se centró en masajes terapéuticos de descarga para miembro inferior y espalda, una técnica especialmente indicada tras el esfuerzo competitivo, así como en sesiones de stretching muscular y fascial sobre los grupos musculares más fatigados.

Alumnado y profesorado de Fisioterapia de la CEU UCH colaboraron en la atención directa a los deportistas / .

La experiencia permitió trasladar al terreno real competencias que forman parte del aprendizaje universitario, pero que adquieren otra dimensión cuando se aplican sobre pacientes y deportistas concretos, con tiempos, exigencias y respuestas inmediatas. Y es que este tipo de colaboraciones forman parte de una formación complementaria que acompaña al alumnado de Fisioterapia a lo largo de sus cuatro años de grado. Más allá de las aulas, estas prácticas permiten desarrollar una capacitación especializada en distintos ámbitos asistenciales y deportivos, reforzando la preparación para su futura incorporación al mercado laboral.

Educar en salud desde la infancia

Mientras en Elche y Santa Pola la intervención se producía sobre el terreno, en Dolores el trabajo se centró en algo menos visible, pero igual de decisivo: la prevención. A través de la Escuela de Salud CEU, alumnado de tercero y cuarto curso del Grado en Enfermería, acompañado por profesorado universitario, ha desarrollado talleres de promoción de la salud dirigidos a escolares de distintos centros educativos de la localidad. El objetivo es claro: fomentar hábitos saludables desde edades tempranas y reforzar la idea de que el autocuidado también se aprende.

Alumnado de tercero y cuarto curso del Grado en Enfermeríaha desarrollado talleres de promoción de la salud / .

Las sesiones abordan cuestiones muy cercanas a la vida cotidiana de niños y adolescentes: higiene personal, alimentación saludable, ergonomía escolar, uso responsable de nuevas tecnologías, educación afectivo-sexual, prevención de adicciones y conductas de riesgo. También incluyen formación en primeros auxilios, pautas para actuar ante emergencias y herramientas para la gestión del estrés y la prevención del acoso escolar.

No se trata únicamente de transmitir información, sino de convertirla en hábitos sostenibles. Como explica Ana Belén Riera, coordinadora de la Escuela de Salud CEU en Elche, “no solo se trata de que los escolares reciban información, sino de que interioricen hábitos de vida saludables que les acompañen en su crecimiento”. Los talleres están diseñados por el profesorado del CEU UCH y ejecutados por los estudiantes de Enfermería, que adaptan los contenidos a las necesidades específicas de cada grupo de edad.