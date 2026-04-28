Tres alumnas de Enfermería de la CEU UCH, premio al mejor póster en el III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería

La innovación tecnológica aplicada al cuidado de la salud ha encontrado en la Enfermería uno de sus espacios de mayor proyección. En ese cruce entre práctica clínica, envejecimiento poblacional e inteligencia artificial se sitúa el trabajo premiado de tres alumnas del Grado en Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche: Nerea Más Piedecausa, Claudia Rocamora Gutiérrez y Cristina Georgiana Vlasceanu, galardonadas con el primer premio al mejor póster científico en el III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería.

El reconocimiento ha llegado gracias a su investigación titulada “Cribado precoz del deterioro cognitivo mediante análisis automatizado de la voz”, desarrollada bajo la tutela de la profesora doctora M. T. Pinedo Velázquez, dentro de la asignatura Ciclo Vital III del curso académico 2025-2026. El trabajo analiza la evidencia científica más reciente sobre el uso de biomarcadores vocales y algoritmos de inteligencia artificial para detectar signos tempranos de deterioro cognitivo, especialmente en personas mayores.

La propuesta parte de una realidad cada vez más visible en el ámbito sanitario: el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. La detección precoz resulta clave para iniciar intervenciones terapéuticas y estrategias de cuidado que permitan retrasar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, los métodos diagnósticos tradicionales suelen ser tardíos, costosos y requieren profesionales especializados.

El póster científico premiado en el III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería. / INFORMACIÓN

La voz como biomarcador de salud

Frente a esa dificultad, la investigación premiada plantea una alternativa innovadora: utilizar la voz como herramienta de detección precoz. El habla, explican las autoras, es una función compleja en la que intervienen procesos cognitivos, neurológicos y motores, por lo que determinados cambios en la forma de hablar pueden reflejar alteraciones cognitivas incluso en fases muy iniciales, cuando todavía no existen síntomas clínicos evidentes.

El estudio identifica varios biomarcadores vocales especialmente relevantes, como la velocidad del habla, la duración y frecuencia de las pausas, la entonación y la fluidez verbal. Las personas con deterioro cognitivo suelen presentar pausas más largas, dificultades para encontrar palabras, menor variabilidad tonal o alteraciones en el ritmo de la conversación. La inteligencia artificial permite analizar de forma automatizada estos patrones y detectar señales de alerta temprana con una elevada precisión diagnóstica.

Según los resultados recogidos en la revisión, algunos modelos alcanzan valores de área bajo la curva (AUC) cercanos a 0,88 y 0,89, lo que indica una alta capacidad para diferenciar entre personas con deterioro cognitivo y personas sanas. El póster presentado en el congreso destaca precisamente ese potencial como herramienta de cribado precoz no invasiva, de bajo coste y fácilmente aplicable en distintos entornos sanitarios.

Una oportunidad para la práctica enfermera

Uno de los aspectos más valorados del trabajo ha sido su aplicabilidad directa en la práctica enfermera. Lejos de plantear la inteligencia artificial como una tecnología distante, las estudiantes sitúan su utilidad en espacios cotidianos como la atención primaria, las residencias geriátricas o la atención domiciliaria, donde los profesionales de Enfermería suelen ser el primer punto de contacto con el paciente.

Durante una entrevista clínica habitual, una breve grabación de voz podría servir para detectar alteraciones tempranas y facilitar una derivación más rápida a servicios especializados. Esto permitiría actuar antes, planificar mejor los cuidados y favorecer intervenciones orientadas a preservar la autonomía y el bienestar de las personas mayores. Además, el seguimiento periódico mediante dispositivos cotidianos como teléfonos móviles o aplicaciones digitales abre nuevas posibilidades de monitorización no invasiva en el propio domicilio.

Las autoras subrayan también que esta herramienta podría mejorar la toma de decisiones clínicas y optimizar la atención sanitaria en entornos donde el acceso a pruebas diagnósticas más complejas resulta limitado. La combinación entre accesibilidad, rapidez y bajo coste convierte esta línea de investigación en una vía especialmente prometedora para el futuro de la Enfermería geriátrica.

Investigación con impacto real

Aunque el trabajo reconoce limitaciones como el tamaño muestral reducido de algunos estudios revisados o la necesidad de validar estas herramientas en entornos clínicos reales, las conclusiones son claras: la inteligencia artificial aplicada al análisis de la voz representa una oportunidad relevante para avanzar en la detección precoz del deterioro cognitivo. También obliga a reflexionar sobre cuestiones éticas vinculadas a la privacidad y a la protección de los datos personales de los pacientes.

Para Maite Pinedo, profesora de Enfermería y tutora del trabajo, “el premio obtenido en el congreso reconoce no solo la calidad científica del póster, sino también la capacidad de trasladar la investigación académica a una mejora tangible en la atención sanitaria. En un contexto en el que el envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos asistenciales, propuestas como esta evidencian cómo la formación universitaria puede conectar con necesidades reales del sistema de salud”.