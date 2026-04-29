Los Amigos del Arroz con Costra reciben a la Fundación Salud Infantil de Elche en su tertulia

Una cita en la que se habló de gastronomía y la importancia de la atención temprana. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche reunió este miércoles en su tradicional tertulia a representantes de la Fundación Salud Infantilde Elche, con su presidente, Fernando Vargas, a la cabeza, que acudió acompañado de la secretaria de la asociación Eva Torres, la enfermera Eva Triviño y el patrono Sergio Ros.

Miembros de la Fundación Salud Infantil de Elche durante la acogida de los amigos del arroz con costra / INFORMACIÓN

Esta cita se produjo una semana después de que el colectivo ilicitano recibiese a dos pilares de la Atención Primaria en la ciudad, como es el caso de Juan Manuel Zazo Menargues, coordinador del centro de salud de El Raval y al doctor Javier Bru Jaén, medico pediatra del centro de salud de Altabix.

En esta ocasión volvió a cumplirse el propósito de la asociación gastronómica, que no era otro que reunir a colectivos diversos para reivindicar el plato ilicitano, al mismo tiempo que conocer la realidad de las entidades invitadas.

Recorrido

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años una intensa actividad para difundir y preservar esta receta, considerada uno de los platos más característicos de la cocina de Elche.

Sus comidas periódicas se han convertido en un punto de encuentro para vecinos, profesionales de la hostelería, representantes sociales y también responsables públicos que muestran su apoyo a esta tradición culinaria.