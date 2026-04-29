Compromís llama a llenar las calles de Elche el Primero de Mayo

Compromís per Elx ha llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada este 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, para reclamar condiciones de vida y trabajo dignas en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado, la precariedad y las dificultades de acceso a la vivienda. La movilización, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, parte este viernes a las 11 horas desde la plaza Barcelona. La formación valencianista se alinea así con las principales reivindicaciones sindicales de este año, centradas en la defensa de salarios justos, la reducción de la jornada laboral, unos servicios públicos de calidad y el acceso a una vivienda asequible. Compromís enmarca esta convocatoria en un momento de aumento del coste de la vida y de crecimiento de las desigualdades, pero también de preocupación por el auge de los discursos de odio y la precarización.

Las mejores imágenes de la manifestación del 1 de Mayo en Elche / Áxel Álvarez

Reivindicaciones laborales

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, ha subrayado la importancia de salir a la calle en una fecha que, a su juicio, mantiene plena vigencia. “Este Primero de Mayo llega en un momento de incertidumbre y encarecimiento generalizado, y por ello es imprescindible reforzar los derechos de la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas”, ha señalado.

Díez ha incidido especialmente en la necesidad de abordar problemas estructurales del mercado laboral, como la brecha salarial, la precariedad y el peso de los contratos a tiempo parcial. La portavoz ha remarcado también la importancia de defender la igualdad y la diversidad en el ámbito laboral, en un contexto en el que, según la formación, determinados discursos tratan de cuestionar avances sociales ya consolidados.

Para Compromís, la movilización del 1 de Mayo debe servir para recordar que la mejora de las condiciones laborales no puede desligarse de otras cuestiones básicas para la vida cotidiana, como el precio de la vivienda, el acceso a servicios públicos suficientes o la capacidad real de las familias para llegar a final de mes.

Críticas al gobierno municipal

La formación también ha aprovechado la convocatoria para reprochar al gobierno municipal su posición ante algunas iniciativas relacionadas con los derechos laborales. Díez ha recordado que propuestas como el reconocimiento del movimiento obrero en Elx o la reducción de la jornada laboral no han contado con el respaldo del ejecutivo local.

“No se puede reivindicar la importancia del trabajo y al mismo tiempo dar la espalda a medidas que mejoran la vida de la gente común”, ha afirmado la portavoz municipal.

Compromís sostiene que las instituciones deben implicarse activamente en la defensa de los derechos sociales y laborales, y no limitarse a declaraciones generales. En este sentido, la formación considera que el Ayuntamiento debe apoyar medidas que contribuyan a mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en un momento en el que el incremento de precios afecta de forma directa a las economías familiares.

Defensa de derechos y democracia

La convocatoria de este Primero de Mayo se sitúa, según Compromís, en un escenario donde resulta necesario reforzar la respuesta social frente a la precariedad, la desigualdad y los discursos que cuestionan derechos colectivos. La formación insiste en que el Día Internacional de la Clase Trabajadora no es solo una jornada conmemorativa, sino una fecha para reclamar avances concretos.

Por ello, Compromís per Elx ha animado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación de CCOO y UGT en la plaza Barcelona para seguir avanzando en derechos laborales y sociales, así como para defender la democracia. La formación concluye su llamamiento recordando que “porque los derechos no nos vienen dados: se conquistan y se defienden”.