Elche celebra el Comercio Justo con una feria en las Chimeneas

Elche celebrará el próximo 9 de mayo el Día del Comercio Justo con una jornada abierta a toda la ciudadanía en la Plaza dels Algeps (Chimeneas), donde se instalará la feria “COMBOI JUST” entre las 10.30 y las 14.30 horas. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Cooperación y Acción Social, en coordinación con la Coordinadora Valenciana de ONGD, reunirá a diferentes entidades comprometidas con un modelo de consumo basado en criterios éticos, sostenibles y solidarios.

La propuesta pretende acercar a la ciudadanía el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, visibilizar alternativas de comercio justo y generar un espacio de encuentro en torno al consumo consciente, la cooperación internacional y el activismo social. Durante toda la mañana, los asistentes podrán participar en actividades, conocer proyectos de cooperación, acceder a productos elaborados bajo criterios responsables y disfrutar de una programación con juegos, talleres, degustaciones, música, teatro y una exhibición de capoeira.

Una feria para consumir de otra manera

La feria “COMBOI JUST” será el eje central de la celebración. A lo largo de la mañana, distintas organizaciones mostrarán su trabajo en favor de prácticas comerciales más justas, con especial atención a las condiciones laborales de productores y artesanos, al respeto por el medio ambiente y a la defensa de relaciones económicas más equilibradas entre países consumidores y comunidades productoras.

El objetivo de la jornada es visibilizar el papel de las ONGD de cooperación internacional y compartir con la ciudadanía el abanico de alternativas de consumo y participación social que promueven estas entidades. La feria funcionará, además, como un espacio lúdico y de sensibilización, pensado para que personas de todas las edades puedan acercarse al comercio justo de una forma directa y participativa.

Los visitantes podrán conocer productos elaborados bajo criterios de comercio justo, un modelo que garantiza condiciones laborales dignas, precios más equilibrados para quienes producen y procesos más respetuosos con el entorno. Esta dimensión resulta clave en una jornada que no se limita a la venta o exposición de productos, sino que busca explicar qué hay detrás de cada artículo y cómo las decisiones de consumo pueden tener consecuencias sociales, económicas y ambientales.

Cartel de la Feria Comboi Just en Elche, donde se venderán productos de comercio justo / INFORMACIÓN

ONGD, proyectos y cooperación

Las entidades participantes instalarán estands informativos desde los que darán a conocer sus proyectos y acciones. Buena parte de este trabajo está orientado al apoyo a productores, artesanos y comunidades de países en vías de desarrollo, con programas que buscan mejorar sus condiciones de vida, fortalecer economías locales y fomentar relaciones comerciales más justas.

El Día del Comercio Justo permitirá así poner rostro a iniciativas que normalmente operan lejos del ámbito cotidiano de los consumidores. A través de la información facilitada por las organizaciones, la ciudadanía podrá conocer cómo funcionan las redes de cooperación, qué papel desempeñan las ONGD y de qué manera el consumo responsable puede contribuir a sostener proyectos sociales en distintos territorios.

La jornada tiene también una dimensión de transformación social. El Ayuntamiento y la Coordinadora Valenciana de ONGD plantean la feria como un punto de encuentro entre entidades, ciudadanía y otros agentes implicados en la defensa de un modelo económico más sostenible. La intención es reforzar tanto las redes locales como las conexiones internacionales del comercio justo, en un contexto en el que cada vez adquieren más peso los debates sobre producción responsable, sostenibilidad y derechos laborales.

Actividades para todos los públicos

Además de la parte informativa y expositiva, la programación incluirá distintas actividades paralelas para hacer la jornada más dinámica y accesible. Habrá juegos y talleres, degustaciones, actuaciones musicales, una exhibición de capoeira y una propuesta teatral, con el objetivo de combinar sensibilización, ocio y participación ciudadana.

Las degustaciones permitirán acercarse a algunos productos del comercio justo a través de la experiencia directa, mientras que los talleres y juegos facilitarán la participación de público familiar e infantil. La capoeira, la música y el teatro completarán una mañana concebida como una celebración abierta, no solo como una actividad divulgativa.