Corte de tráfico en la avenida Alcalde Vicente Quiles de Elche por reparación en la calzada

Elche registrará cortes de tráfico la próxima semana con motivo de trabajos de reparación en la calzada. Según informó este miércoles la Policía Local, las actuaciones tendrán lugar los días lunes 4 y martes 5 de mayo, cuando se procederá al cierre de la avenida Alcalde Vicente Quiles en su calzada sur, en los carriles con sentido hacia Alicante.

El tramo afectado comprende desde la avenida de la Libertad hasta el Paseo de la Estación, y permanecerá cerrado al tráfico entre las 9 y las 19 horas en ambas jornadas. Estas obras, que habían sido aplazadas con anterioridad, se retoman ahora con el objetivo de mejorar el estado de la calle.

Desvío en Pont del Bimil·lenari

El puente del Bimil·lenari de Elche en una imagen de archivo. / A.FAJARDO

Desde la Policía Local se ha establecido un itinerario alternativo para minimizar las afecciones a la circulación. Los vehículos deberán desviarse por el Pont del Bimil·lenari, accediendo a través de las calles Clara Campoamor, Victoria Kent y Cauce, lo que permitirá mantener la fluidez del tráfico en la medida de lo posible.