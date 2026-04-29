Elche reúne en Las Clarisas a tres referentes para debatir sobre el Estatuto del Artista

El Estatuto del Artista será objeto de debate este jueves en Elche en una mesa organizada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, que reunirá en el Centro Cultural Las Clarisas a tres profesionales de amplia trayectoria en el ámbito escénico, musical y audiovisual. El iluminador Juanjo Llorens, el músico y compositor Luis Ivars y el bailarín y coreógrafo Gustavo Ramírez Sansano analizarán a partir de las 19 horas el alcance de una normativa que busca dignificar la situación profesional de creadores, artistas y trabajadores de la cultura.

La cita forma parte del ciclo de mesas impulsado este año por el Juan Gil-Albert para abordar desde diferentes disciplinas el desarrollo del Estatuto del Artista, un conjunto de medidas que no se articula como una única ley, sino como una batería de reformas repartidas en distintas normativas. El encuentro de Elche será el segundo de los tres previstos por el instituto cultural y permitirá escuchar la visión de profesionales que conocen desde dentro la realidad de las artes escénicas, la composición musical, la creación coreográfica, el audiovisual y la producción.

Una normativa en construcción

El Estatuto del Artista en España no es una ley única, sino un conjunto de medidas distribuidas en varias normativas, siendo el Real Decreto-ley 1/2023 de 10 de enero, un hito clave que afecta a los profesionales del ámbito cultural y que introdujo mejoras en protección social, fiscalidad (reducción de retenciones IRPF al 2% para artistas) y laboral (flexibilización autónomos) para creadores y trabajadores culturales. La normativa sigue en desarrollo, con debates sobre su efectividad y aplicación plena, y se esperan futuras actualizaciones para abordar desafíos como la IA y el trabajo de menores en redes sociales.

La jornada de Elche permitirá precisamente analizar hasta qué punto estas medidas están respondiendo a la complejidad del trabajo cultural. La normativa sigue en evolución y el sector mantiene abiertos nuevos desafíos vinculados, entre otros aspectos, al impacto de la inteligencia artificial, la transformación digital, los nuevos modelos de creación y distribución, y fenómenos emergentes como el trabajo de menores en redes sociales.

En ese contexto, el debate no se limita a cuestiones técnicas. Afecta a la manera en la que una sociedad reconoce a quienes crean, interpretan, componen, iluminan, coreografían, producen, escriben, dirigen o hacen posible la actividad cultural. El Estatuto del Artista pretende dar respuesta a una realidad largamente señalada por los profesionales: la cultura genera valor social y económico, pero quienes la sostienen no siempre cuentan con garantías suficientes para desarrollar su trabajo con estabilidad.

El coreógrafo y bailarín Gustavo Ramírez, dirigiendo una de sus producciones. / JONATHAN MACKOFF

Tres miradas desde la creación

La mesa reúne a tres perfiles distintos y complementarios. Juanjo Llorens aporta la mirada de uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos del panorama escénico nacional e internacional. Director técnico y docente, Llorens ha desarrollado una carrera marcada por la versatilidad y por la investigación de las posibilidades expresivas de la luz en diferentes lenguajes escénicos.

Su trabajo se ha desplegado en teatro, danza, musicales y circo, entre otros ámbitos, y ha sido reconocido con algunos de los galardones más prestigiosos del sector. Entre ellos figuran varios Premios Max, obtenidos en 2011, 2013, 2019 y 2021. Su presencia en la mesa permitirá introducir una perspectiva esencial: la de los profesionales técnicos y creativos que, desde espacios menos visibles para el gran público, resultan decisivos en la construcción de una obra escénica.

Junto a él participa Gustavo Ramírez Sansano, coreógrafo y director artístico nacido en San Fulgencio en 1978. Con más de 45 creaciones estrenadas en escenarios de todo el mundo, Ramírez Sansano ha trabajado con compañías de referencia y ha recibido reconocimientos como el Etoile de Ballet 2000. Su trayectoria internacional le permite abordar el debate desde la experiencia de la danza, una disciplina especialmente afectada por la temporalidad, la movilidad, la exigencia física y la necesidad de estructuras estables de producción y protección.

Ramírez Sansano lidera además su propia compañía, Proyecto Titoyaya, fundada en 2006, con la que ha girado por España, Hungría, Italia y Estados Unidos. Su recorrido pone sobre la mesa la situación de los creadores que alternan dirección artística, coreografía, producción, giras, docencia y gestión de compañía, un perfil cada vez más habitual en el sector cultural contemporáneo.

La tercera voz es la de Luis Ivars, compositor y teclista con una carrera extensa en cine, televisión, teatro, documentales y exposiciones. Desde 2019 preside la Alianza Audiovisual, federación estatal de profesionales del audiovisual, lo que le otorga una posición especialmente relevante en el análisis de las condiciones laborales y normativas de este ámbito.

El Estatuto del Artista, a debate en Las Clarisas de Elche / INFORMACIÓN

Formado inicialmente en música clásica, Ivars ha transitado por estilos tan diversos como el pop, el rock, el jazz, el funk, la electrónica o la música étnica. Esa amplitud lo ha convertido en un autor ecléctico y versátil, con más de cien bandas sonoras compuestas desde principios de los años noventa para largometrajes, documentales, series y cortometrajes.

Entre sus trabajos destacan títulos como Tabarka (1996), Tiempos de Azúcar (2001), La dama boba (2006) y El capitán Trueno y el Santo Grial (2011). Como teclista, también ha participado en giras internacionales y ha colaborado con grupos como Mediterráneo, formación de la que fue fundador. Su intervención permitirá conectar el debate sobre el Estatuto con la realidad de la música aplicada al audiovisual, los derechos de autor, las producciones por encargo y la situación de compositores y creadores sonoros.

Las Clarisas, escenario del debate

El encuentro se celebra este jueves a las 19 horas en Las Clarisas de Elche, uno de los espacios culturales que en los últimos años ha reforzado su papel como sede de actividades vinculadas a la creación, la reflexión y la programación artística. La elección del lugar encaja con el objetivo de acercar este debate a distintos puntos de la provincia y no concentrarlo únicamente en los grandes centros institucionales.

La mesa de Elche es la segunda de las tres organizadas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert este año para analizar el Estatuto del Artista. La primera tuvo lugar el pasado 5 de marzo y la tercera y última se celebrará el 11 de junio en Alfaz del Pi. Con esta estructura, el IAC busca abrir un recorrido provincial por una cuestión que atraviesa de forma directa a buena parte del tejido cultural alicantino.

La última sesión, prevista en Alfaz del Pi, contará con la participación de la directora y guionista Pilar Pérez Solano, ganadora de un Goya por el documental Las maestras de la República; la abogada Marta Dehesa Campo, que participó en la elaboración del Estatuto del Artista; y María Salgado Gispert, presidenta de Alianza Audiovisual. Con ello, el ciclo completará una visión amplia en la que se cruzan la creación, la dirección, el derecho cultural, la gestión profesional y la representación sectorial.