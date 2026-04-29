Elche se suma a la red contra el odio en el deporte

Elche formará parte de la nueva red de ciudades comprometidas en la lucha contra el odio en el deporte, una iniciativa impulsada por LaLiga y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que busca implicar a los ayuntamientos en la prevención de conductas violentas, racistas, intolerantes o discriminatorias vinculadas al ámbito deportivo. La incorporación del municipio refuerza la estrategia local como Capital Mediterránea del Deporte 2026 y sitúa esta agenda no solo en la organización de competiciones, sino también en el terreno de los valores, la educación y la convivencia.

Elche formará parte de la nueva red de ciudades comprometidas en la lucha contra el odio en el deporte / INFORMACIÓN

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha participado en la presentación de esta iniciativa, que pretende generar una estructura estable de municipios implicados en la erradicación de comportamientos de odio en campos, pistas, gradas y espacios deportivos de base. El objetivo es que el deporte, especialmente entre los más jóvenes, continúe siendo un espacio de formación social, convivencia y respeto, y no un terreno abonado para la violencia verbal, la intolerancia o la discriminación.

El concejal de Deportes de Elche acudió a la reunión de la Red de Ciudades LaLiga / INFORMACIÓN

Una estrategia ligada a la capitalidad deportiva

La participación de Elche en esta red se enmarca dentro de la estrategia global diseñada con motivo de la Capital Mediterránea del Deporte 2026, una distinción que el Ayuntamiento quiere aprovechar para consolidar a la ciudad como sede de eventos y competiciones, pero también como referente en políticas deportivas con contenido social. La apuesta municipal no se limita a atraer actividad deportiva, sino que busca vincular esa programación a la educación, la prevención y la defensa de valores.

En este sentido, la incorporación a la red promovida por LaLiga y la FEMP da continuidad al trabajo iniciado en las últimas semanas con la celebración del Congreso contra la Violencia en el Deporte en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. En aquel foro, expertos, instituciones y profesionales abordaron los principales retos relacionados con la violencia, el comportamiento en competiciones y la necesidad de actuar desde edades tempranas para evitar que determinadas conductas se normalicen. La nueva red permitirá reforzar esa línea de trabajo desde una perspectiva municipal. Elche aspira a que el deporte sea una herramienta de cohesión social, integración y mejora de la convivencia.

Educación, clubes y deporte base

Una de las principales consecuencias de la adhesión a esta iniciativa será la posibilidad de desarrollar en Elche programas educativos dirigidos a clubes, deportistas jóvenes y deporte base. La idea es trabajar sobre el terreno con los espacios donde se forman los futuros deportistas, pero también donde se construyen hábitos de convivencia, respeto al rival, gestión de la frustración y aceptación de las diferencias.

Las acciones previstas incluirán campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes, actividades para promover el respeto y el juego limpio, y formación específica para entrenadores, monitores y personal vinculado al ámbito deportivo. Estos perfiles resultan esenciales porque son quienes están en contacto directo con niños, adolescentes y familias, y pueden detectar, corregir o prevenir comportamientos inadecuados antes de que se enquisten.

La participación de Elche en la iniciativa permitirá integrar herramientas contra el odio dentro de la estructura deportiva municipal y del trabajo diario de los clubes / INFORMACIÓN

La participación de Elche permitirá integrar estas herramientas dentro de la estructura deportiva municipal y del trabajo diario de los clubes. La formación para entrenadores y personal deportivo será una de las claves, porque el mensaje no puede limitarse a campañas puntuales. Tiene que trasladarse a los entrenamientos, a los partidos, a las familias y a la grada.

De la competición a la convivencia

El Ayuntamiento defiende que esta iniciativa encaja con una visión del deporte que va más allá de la actividad física o del resultado competitivo. La Capital Mediterránea del Deporte se está construyendo sobre una doble línea: por un lado, la organización de grandes eventos, torneos y competiciones; por otro, el impulso de congresos, jornadas técnicas y espacios de reflexión que permitan tratar asuntos de fondo como la violencia, la inclusión, la salud, la igualdad o la función educativa del deporte.

En ese modelo, la incorporación a la red contra el odio en el deporte funciona como una pieza más de una estrategia amplia. Elche quiere proyectarse como ciudad organizadora, pero también como municipio que asume que el deporte tiene una responsabilidad social. La competición mueve emociones, identidades y pertenencias; precisamente por eso, requiere herramientas que impidan que esa intensidad derive en exclusión, agresividad o discursos de odio.

La iniciativa parte de una evidencia: los ayuntamientos son administraciones especialmente cercanas al deporte de base. Gestionan instalaciones, colaboran con clubes, apoyan escuelas deportivas, organizan competiciones y mantienen una relación directa con familias y entidades locales. Su papel puede ser determinante para trasladar mensajes de respeto y convivencia. Elche se suma así a una red que busca compartir experiencias, impulsar programas comunes y ofrecer recursos para que las ciudades puedan actuar de manera coordinada. La lucha contra el odio no se plantea únicamente desde la sanción, sino desde la prevención. Eso implica trabajar con jóvenes, clubes y entrenadores antes de que se produzcan los conflictos, y generar una cultura deportiva basada en el respeto.