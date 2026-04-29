Los dos plenos suspendidos en Elche por la hospitalización de Pablo Ruz ya tienen fecha

Los dos plenos municipales que se aplazaron el lunes por la indisposición del alcalde de Elche, Pablo Ruz, finalmente se celebrarán el próximo martes, 5 de mayo. Así lo acordó este miércoles la junta de portavoces por unanimidad de los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, esto es, PP, Vox, PSOE y Compromís. De este modo, a las 8.30 horas se celebrará la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, mientras que a las 13 horas está programada la extraordinaria pedida por el grupo municipal socialista para hablar del aborto, tras la moción que los de Abascal sacaron adelante con el voto a favor de la formación popular. Si la primera convocatoria se prolongará más allá de la una de la tarde, la segunda sería cuando terminara. En caso de que se cerrara antes, la segunda se mantiene en las 13 horas, según lo negociado este miércoles.

Francisco Soler y Pablo Ruz, en el Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

A mediodía

Desde el principio, se habló de una junta de portavoces para el miércoles, con el fin de evaluar cuál era la situación del regidor ilicitano, después de que el domingo por la noche fuera ingresado en el Hospital General de Elche por lo que en el decreto de suspensión de las sesiones firmado al filo del mediodía del lunes se tachaba de “situación de salud, por circunstancia médica extraordinaria, del alcalde”. Incluso se acordó que fuera a las 9.15 horas, pero el martes se decidió que mejor se celebrara a mediodía. Fue en ese marco en el que se optó por llevar el pleno al primer día hábil que se permite respetando el tiempo mínimo de convocatoria, que sería el martes, al ser el viernes el Primero de Mayo y, por tanto, día festivo. Por eso, el 5 de mayo habrá una primera sesión a las 8.30 horas, y una segunda a las 13 horas.

A partir del lunes

De hecho, es el próximo lunes cuando, según informó el equipo de gobierno, está previsto que Pablo Ruz se reincorpore con normalidad al trabajo. Mientras tanto, sus funciones las ha asumido el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, tras el decreto de delegación de competencias que firmó el alcalde el lunes, a las 9.19 horas, tras la junta de portavoces en la que todos los partidos dieron luz verde al aplazamiento de los plenos. Entre ellos, el extraordinario pedido por el PSOE para hablar del aborto, tras la moción de Vox que salió adelante en marzo con el apoyo del PP. En la propuesta incluso se pedía la derogación de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo que le costó a Ruz que desde Madrid le desautorizara su partido, aunque en aquel pleno sólo intervino la portavoz de Compromís, Esther Díez, en la bancada de la oposición. Los socialistas optaron por no entrar en el debate, aunque al día siguiente salieron varias ministras y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, cargando contra el texto aprobado por el bipartito y los socialistas acabaron pidiendo la convocatoria extraordinaria prevista para este lunes y que se tuvo que suspender por la indisposición del alcalde de Elche.