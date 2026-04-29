El PSOE de Elche recrimina a Ruz que no haya implementado los siete parkings prometidos en campaña

"¿Dónde están los siete aparcamientos subterráneos que prometió Pablo Ruz en campaña electoral, tanto en Carrús, El Pla, plaza de las Flores, José María Buck, Raval, Filet de Fora y Jayton? ¿Dónde están las 1.500 plazas que prometió con ese plan 'Elche Aparca' del que nunca más habló? En ningún sitio". Bajo esta premisa cargó este miércoles el portavoz del PSOE ilicitano, Héctor Díez, contra Pablo Ruz, recordando así que el alcalde de Elche se comprometió durante su campaña electoral a poner en marcha 1.500 plazas de garaje que "se han quedado durmiendo en el cajón", en palabras del representante socialista, quien apunta, además, a que el regidor ilicitano, "una vez entró en el Gobierno, se dedicó a otras cosas de las que no habló en campaña".

Promesas sin cumplir

El portavoz socialista alegó que Ruz "se ha dedicado a cosas superficiales, a gastar dinero en el centro y se ha olvidado de que no se puede aparcar en la mayoría de barrios de Elche", sin ejecutar ninguna de las plazas de los siete garajes subterráneos que, en teoría, se iban a consturir durante su mandato por Pimesa y por la iniciativa privada. Díez recalcó que no se ha llevado a cabo "ni lo uno ni lo otro. Nada", y señaló que, "al contrario, lo que han hecho ha sido quitar aparcamiento y ese sentir está en la calle, no es una invención, es la realidad". Incidía así en que se trata "de una promesa incumplida, como otras tantas que hizo".

Destacó, además, que desde el Partido Popular "prometieron eliminar el PMUS y no lo han eliminado, prometieron siete parkings subterráneos y nada, prometieron no quitar aparcamiento y es lo que han hecho a lo largo del mandato", refiriéndose a las 550 plazas de garaje eliminadas como consecuencia de las diferentes decisiones tomadas en Carrús, como ha ocurrido en el mercadillo de Plaza de Barcelona a Cortes Valencianas o las obras de Jayton. Así, el representante del PSOE ilicitano hizo hincapié en la importancia de ofrecer posibilidades: "Hay que dar opciones al ciudadano para aparcar y no lo han hecho", especificó, señalando que el hecho de que en Jayton se vayan a instalar dos plantas es por méritos socialistas. Según Díez, "fue porque el PSOE lo propuso ante la necesidad del barrio, y conseguimos que se pasara de 120 a 240 plazas".

Pablo Ruz prometió siete parkings subterráneos que todavía no ha ejecutado. / Áxel Álvarez

Proyectos sin movilizar

El reparto de plazas previsto y que, tras tres años al mando del Ejecutivo, todavía no se ha llevado a cabo es algo de lo que ahora "no se habla", según Díez. Esta falsa promesa se centraba en 422 estacionamientos en Filet de Fora, y también en 144 aparcamientos subterráneos en la plaza de las Flores, que, en teoría, son las que van asociadas al Mercado Central. También contaba con 170 plazas en José María Buck y El Raval, además de 200 en la calle Sant Roc. Pero no solo eso, sino que en las calles Jaime Águeda Torregrosa y José García Ferrández el alcalde prometió un parking subterráneo que contaría con 140 estacionamientos. Y en la zona del mercado de San José del Pla, 225 plazas prometidas, en lo que ahora será un edificio de vivienda protegida.

No obstante, el único plan movilizado es el de Jayton, aunque, según Díez, "cabe recordar que el proyecto de Ruz reducía 40 plazas respecto a las que hay en el solar", ya que, en 2024 el PSOE propuso la ejecución de tres plantas de sótano para aprovechar el suelo por la enorme falta de aparcamiento en Elche. Así, según el Partido Socialista, "recogieron parte de la propuesta y modificaron el proyecto con dos plantas, pero gracias a nuestra propuesta han pasado de 120 plazas iniciales a 240". Sin embargo, con el inicio de las obras, esa zona que contemplaba unas 200 plazas entre la calle colindante y el solar se han eliminado "y no se han dado alternativas para la gente en un barrio donde el problema del aparcamiento es grave, como lo es en El Pla o en Altabix", reivindica Díez.

Menos plazas

A esta supresión de plazas se añaden las que se pierden los días de mercadillo en el solar de Cortes Valencianas tras cambiarlo de Plaza Barcelona: "No criticamos el emplazamiento si ha sido consensuado, sino la falta de alternativa a los vecinos a la hora de aparcar su coche en esa zona", aclaró el portavoz socialista, quien no dejó pasar el momento para afirmar que Ruz aventaja más a unas zonas de la ciudad que otras, recalcando que "se ha dedicado a gastar dinero en el centro, sobre todo en cuestiones superficiales, ahora tres millones en reformar una plaza del centro, pero ni un euro a construir los parkings subterráneos".