La rehabilitación de los mercados de Carrús arrancará en junio, se abren a la hostelería y los vendedores actuales tendrán prioridad

Los dos mercados de abastos de Carrús, en Elche, se someterán a partir de junio a la esperada rehabilitación integral, y más allá de cambiar por completo la estética y funcionalidad de los edificios municipales, el Ayuntamiento también ordenará jurídicamente el trabajo en ambos zocos, en vista de que hay concesiones caducadas desde hace cinco años, lo que permitirá a la Administración local tener herramientas para volver a ofertar los puestos que quedaron vacíos con el paso del tiempo por jubilación o falta de atractivos en unas instalaciones que llevan tres décadas sin reformarse.

Eso sí, esta regulación implicará actualizar los precios que pagaban los vendedores por la ocupación del suelo, acorde a las tarifas actuales por superficie. Si bien, desde el equipo de gobierno lanzan un mensaje de tranquilidad a los placeros que todavía mantienen abiertos sus negocios y garantizan que se buscarán fórmulas legales para priorizar a quienes ya desarrollaban allí su actividad antes del cierre por obras, con tal de que regresen una vez concluídas las actuaciones, que durarían 10 meses.

Así lo expuso este miércoles la edil del área, Loli Serna, después de anunciar que la junta de gobierno aprobará este 30 de marzo la adjudicación definitiva de ambos espacios comerciales por cerca de 2,5 millones, en el caso de Plaza Madrid, y algo más de 1,9 millones el de Plaza Barcelona.

Mensajes de los vendedores que han cerrado el puesto por las obras inminentes como agradecimiento a la clientela / AXEL ALVAREZ

Inversión

Las obras llegarían prácticamente un año y medio después de las estimaciones iniciales, y con más del doble de inversión primeramente prevista. Fue en abril de 2024 cuando el Ejecutivo local hablaba de 2,1 millones que podrían asumirse con ayudas europeas, mientras que finalmente serán cerca de 4,5 millones que correrán previsiblemente a cuenta del Ayuntamiento.

Serna aseguró que no se repercutirá sobre los comerciantes el coste de la remodelación, y que se va a procurar buscar mejoras dentro de las concesiones, que podrían ser por por otros 30 años, para incentivar que quienes siguen allí trabajando, o recientemente se fueron, regresen. Hay que tener en cuenta que algunos han buscado locales alternativos para continuar su actividad durante las obras; otros han optado por adelantar su jubilación o incluso tomarse un paréntesis hasta la reapertura. Se pueden ver incluso carteles escritos a mano por los vendedores, y sobre las persianas rezadas, que rezan "gracias por estos años" en señal de agradecimiento a la clientela.

Simulación de cómo quedaría la segunda planta del Mercado de Plaza Madrid. / INFORMACIÓN

Por zonas, la reforma más ambiciosa será la del mercado de Plaza de Madrid, adjudicada a la UTE Axa-Proyme. El proyecto transformará por completo el edificio de 1970 con mejoras energéticas, renovación de fachadas y cubiertas, nuevos suelos, iluminación ornamental, sistemas de ventilación más eficientes y una reorganización total de los puestos. La apuesta será convertir las dependencias en una gran plaza cubierta abierta visualmente entre las dos plantas.

Integración urbana

Los puestos se redistribuirán en el perímetro del inmueble y alrededor de un gran vestíbulo central atravesado por un hueco vertical que permitirá conectar ambas alturas, tanto a nivel visual y arquitectónico, además de favorecer la entrada de luz natural. El objetivo, narró Serna, es “integrar el mercado con el entorno urbano” mediante cerramientos acristalados y espacios más abiertos hacia la calle. El proyecto contempla incluso la posibilidad de instalar puestos vinculados a la restauración y locales que puedan abrir directamente al exterior mediante mostradores de atención al público.

Uno de los puestos del mercado de la Plaza de Barcelona en Elche / AXEL ALVAREZ

La edil explicó que el Consistorio todavía tiene que estudiar qué tipos de actividad deberán mantenerse obligatoriamente, como carnicerías, pescaderías, panaderías o fruterías, pero dejó la puerta abierta a fórmulas más modernas, como puestos de comida preparada o propuestas gastronómicas ligadas al propio mercado. En este zoco actualmente solo permanecen abiertos ocho puestos de los 20 que se ofertarán a la vuelta de las obras, y dando la flexibilidad de que un propietario pueda optar a dos puestos colindantes y unificarlos para ganar espacio.

En cuanto al mercado de Plaza de Barcelona, seguirá una filosofía diferente. La reforma, adjudicada a Binaria Compañía General de Construcciones SL, reorganizará el edificio para concentrar toda la actividad comercial en la planta inferior, mientras que la superior se destinará a oficinas municipales o servicios administrativos, que todavía no están claros.

El inmueble, construido en 1967 y reformado en 1992, cuenta con doce puestos, y solo siete abiertos, repartidos en dos alturas, una distribución que a los propios vendedores les dificultaba la afluencia de clientes, como aseguró la edil. Por ello, tanto comerciantes como técnicos coincidieron en unificar toda la actividad comercial en una única planta.

La intención es conservar la esencia del mercado tradicional, aunque incorporando mejoras en accesibilidad, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética e imagen urbana. También aquí se prevé la incorporación de cafeterías o propuestas hosteleras.

Incertidumbre

Desde el Ejecutivo local reconocen que el hecho de que las concesiones expirasen a finales de 2024, en el caso de Plaza de Madrid, y en 2022 en Plaza de Barcelona, genera una situación de incertidumbre porque impedía legalmente sacar a concurso los puestos vacíos, lo que contribuyó al progresivo deterioro comercial de ambos recintos.

Por ello el Ayuntamiento pretende ahora regularizar completamente la situación aprovechando la reapertura de los mercados. La futura licitación de los puestos será uno de los asuntos más delicados del proceso. Desde Mercados indican que tendrán que coordinarse con el área de Patrimonio y los servicios jurídicos para diseñar unas nuevas concesiones adaptadas a la realidad actual del comercio municipal. La intención es actualizar unos importes que, según reconoció la propia concejala, llevaban más de tres décadas prácticamente congelados.

Serna puso como ejemplo que algunos de los puestos más caros apenas pagan en la actualidad unos 300 euros cada dos meses. Además, recordó que en la reforma realizada en los años noventa sí se repercutió parte del coste de las obras sobre los concesionarios, algo que ahora el Ayuntamiento descarta expresamente.

Calidad de vida

Pese a esa preferencia inicial, las futuras concesiones estarán abiertas también a nuevos interesados, teniendo en cuenta que podría darse el caso de concesionarios que no les salga a cuenta regresar con la subida del presupuesto. Aún y así, a nivel municipal consideran que la renovación puede convertirse en una oportunidad de creación de empleo y de dinamización económica para Carrús Este y Carrús Oeste. Serna también destacó el impacto positivo que tendrán la rehabilitación sobre la calidad de vida del vecindario, señalando que se vienen produciendo continuas quejas vecinales por el ruido de los antiguos equipos de aire acondicionado instalados en la cubierta.