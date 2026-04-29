El Street Food Market vuelve a Elche con 14 camionetas y conciertos de La Habitación Roja y The Liverpool Band

El Street Food Market regresa al Paseo de la Estación de Elche del viernes 8 al domingo 10 de mayo con una nueva edición que combinará gastronomía, música en directo, mercado de diseño y ocio familiar durante todo el fin de semana. La cita, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Comercio, reunirá cerca de una quincena de food trucks, una treintena de puestos artesanales y una programación musical en la que destacan La Habitación Roja, The Liverpool Band, un tributo a Estopa y otro a Mecano, entre otras propuestas.

La iniciativa volverá a tener entrada gratuita y se desarrollará en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad para este tipo de eventos. El horario previsto será el viernes 8 de mayo, de 18 horas a las 12 de la noche; el sábado 9, de 12 a 12; y el domingo 10, de 12 a 23 horas. El objetivo municipal es que esta programación sirva como reclamo tanto para vecinos como para visitantes de localidades próximas, reforzando además la actividad de la hostelería y el comercio local.

Cartel de la actividad gastronómica y de ocio en el Paseo de la Estación de Elche / INFORMACIÓN

Una cita ya consolidada

La edil de Comercio, Caridad Martínez, presentaba este miércoles la nueva edición junto al organizador del evento, Rafael Baeza, y ha subrayado que el propósito es mantener una agenda de actividades capaz de dinamizar la ciudad durante los fines de semana. La concejala invitaba a la ciudadanía a participar y aseguraba que el objetivo es “traer actividades todos los fines de semana a la ciudad que atraigan tanto a locales como a gente de municipios colindantes para incentivar además nuestra hostelería y nuestro comercio”.

El Street Food Market de Elche se celebra del 8 al 10 de mayo con entrada gratuita en el Paseo de la Estación / V. L. Deltell

Durante la rueda de prensa, Martínez destacaba que el evento "va a ser un Street Food Market, como viene siendo habitual en los últimos años, muy divertido y muy interesante”, insistiendo en el carácter abierto y familiar de una propuesta que busca sacar a la gente a la calle y generar movimiento económico en la ciudad.

El organizador, Rafael Baeza, incidía en que el formato ya forma parte de la agenda ilicitana. “Volvemos al Paseo de la Estación del 8 al 10 de mayo”, explicaba, antes de remarcar que se trata de “un evento consolidado ya en la ciudad de Elche”. El evento ha llegado a su undécima edición, con cerca de una quincena de vehículos gastronómicos, treinta puestos de mercado artesanal y conciertos repartidos durante todo el fin de semana.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Elche muestra el cartel del Street Food Market del fin de semana del 8 al 10 de mayo / V. L. Deltell

Baeza defendía también la elección del Paseo de la Estación como escenario. A su juicio, es un espacio “perfecto para hacer este tipo de eventos” porque dispone de sombra, amplitud y condiciones adecuadas para acoger tanto la zona gastronómica como los conciertos, el mercado y las actividades infantiles. Ese entorno permitirá concentrar en un mismo punto la oferta de comida, compras, música y propuestas para niños.

Una vuelta al mundo gastronómica

Uno de los principales atractivos volverá a ser la oferta culinaria de food trucks, con opciones de comida nacional e internacional. Según detallaba Baeza, la programación gastronómica no se limitará a las propuestas más habituales, como hamburguesas, hot dogs o dulces, sino que incluirá también sabores de distintos países.

“Lo bueno de las 14 food trucks es que son de gastronomías diferentes”, exponía el organizador, quien citaba comida colombiana, argentina, mexicana y griega, además de las opciones clásicas. La idea, según resumía, es que el público pueda “venir al Paseo de la Estación y dar una vuelta al mundo a nivel gastronómico solo en este espacio”.

Baeza señalaba que la variedad de propuestas invita a acudir más de una vez durante el fin de semana. “Tenemos tres días para poder disfrutar de todas las gastronomías, o sea que hay que venir y repetir para poder probar todas las food trucks”, indicaba. Además, destacaba la calidad de los vehículos participantes y el atractivo visual de algunos de ellos, restaurados con estética de los años 70 y 80, lo que convierte el paseo por el recinto en parte de la experiencia.

La gastronomía se completará con un mercado de diseño formado por unos treinta puestos de artesanía, moda, ilustración y productos propios. El organizador explicaba que el criterio para participar en esta zona es que se trate de productos artesanales o de diseño elaborados o impulsados por las propias personas que acuden al mercado. De este modo, el evento suma a la restauración una vertiente comercial y creativa vinculada a pequeños productores y diseñadores.

“Es un formato completo”, señalaba Baeza, porque permite “venir, disfrutar del market, poder cenar, comer, ver un concierto”, mientras los más pequeños participan en actividades infantiles. En ese sentido, la organización busca que el Street Food Market funcione como una cita para grupos de amigos, familias y visitantes que quieran pasar varias horas en el recinto sin limitarse únicamente a la comida.

Presentación de la actividad gastronómica y de ocio este miércoles en Elche / V. L. Deltell

Música, humor y actividades infantiles

La programación musical será otro de los ejes de esta edición. Entre los nombres anunciados figura La Habitación Roja, que actuará en el marco de su 35 aniversario. Baeza consideraba “un privilegio” poder contar con el grupo en el Paseo de la Estación, dentro de una programación que combinará bandas consolidadas, tributos y propuestas para públicos distintos.

El sábado por la mañana está prevista la actuación de The Liverpool Band, tributo a The Beatles, una formación que ya ha participado en anteriores ediciones y que, según el organizador, es “uno de los mejores tributos a Beatles que hay a nivel nacional”. Por la noche, la programación incluirá a Álvaro Ruiz, músico vinculado a El Kanka. “Quien no lo conozca puede venir a conocerlo, que viene con sus propias canciones, que la verdad es que es un gustazo tenerle”, ha apuntado Baeza.

La noche del sábado se cerrará con un tributo a Estopa, mientras que el domingo el programa incluirá a Días de Radio y un tributo a Mecano. La nota municipal añade que, además de la gastronomía y la música en directo, habrá cuentacuentos, shows de humor y otras actividades pensadas para completar la oferta familiar.

El enfoque familiar es uno de los rasgos que la organización quiere reforzar. Con esta nueva edición, el Street Food Market vuelve a situarse como una de las propuestas de ocio más destacadas del calendario primaveral en Elche. La Concejalía de Comercio confía en que el evento vuelva a atraer tanto a ilicitanos como a visitantes de municipios cercanos y contribuya a generar movimiento en la ciudad durante el fin de semana.