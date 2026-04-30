La factura del autobús de Elche sube a 17 millones con 30 céntimos más por kilómetro pero con tarifas congeladas

La subida salarial de los conductores y el encarecimiento del combustible en el último año disparan cerca de un millón de euros la factura del autobús urbano en Elche, que de 2025 a este 2026 pasa de algo más de 16 millones a 17, 1 millones. Un incremento progresivo e imparable año tras año para cubrir los 3,8 millones de kilómetros anuales que se desplaza la flota, y que se deduciría del aumento de líneas para hacer atractivo el servicio en los barrios. Unos costes que no se minimizan pese al aumento de la flota eléctrica e híbrida, que pretende no sólo hacer más sostenible este medio de transporte público sino también ahorrar en carburantes, que es uno de los principales gastos del servicio.

Este jueves la junta de gobierno aprobó la revisión del coste por kilómetro del servicio de autobús urbano, que pasa de 4,19 euros a 4,49 euros, es decir, 30 céntimos más respecto al ejercicio anterior. Una actualización prevista en el pliego de condiciones del contrato por dos décadas con la concesionaria Autobuses Urbanos de Elche SL, y que vence este 31 de diciembre.

Incremento progresivo

Desde el Ejecutivo local trasladan que estas subidas son recurrentes, por lo que se muestran tajantes al negar que el incremento vaya a repercutir directamente en los usuarios del transporte público, ni en las tarifas generales que se mantendrían a 1,35 euros el billete ordinario ni en los bonos, con lo que el incremento lo tendrá que asumir el Ayuntamiento.

A este respecto la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, subrayó que el aumento del coste por kilómetro responde exclusivamente a la actualización de las condiciones económicas del contrato y no implica, por ahora, ninguna modificación automática de las tarifas para los usuarios.

En cuestión de tres años el coste por kilómetro ha subido 62 céntimos. Hace medio año, en octubre de 2025, ya se hizo una de las últimas revisiones al alza en las que se sobrepasaron los 4 euros, después de que en 2023 estuviera fijado en 3,85 euros, veinte céntimos más que en 2022.

Desglose

Tomando de referencia los datos del último año, los gastos que se derivan del servicio deficitario se reparten en 15 conceptos. El personal supone la principal coste, con más de 9 millones, mientras que el combustible estaría cercano a los dos millones, seguido de la amortización, seguros y reparaciones y gastos de conservación. Según publicó este diario el pasado otoño, los beneficios que obtiene la empresa concesionaria suponen 1,4 millones de euros, mientras que la venta de billetes no alcanza, ni se aproxima, para cubrir costes pese al aumento de pasajeros que al cierre del pasado año superó los 15 millones.

Otra cuestión es la rentabilidad, partiendo de que buena parte de los usuarios viaja gratis. Así lo dicen los informes, que cifran por encima del 56 % los beneficiarios de billete regalado. Según los datos obtenidos por el diario, casi un tercio (un 32 %) utiliza algún tipo de bono de descuento y un 9 % los usuarios que pagan el ticket normal (1,35 euros).

Un autobús se marcha mientras los ciudadanos esperan a otras líneas / Áxel Álvarez

Urbanismo

Entre otras cuestiones, en el plano urbanístico uno de los puntos más destacados de la junta de gobierno fue la aprobación de la licencia para tres nuevas promociones residenciales. Entre ellas destaca la construcción de un edificio de 12 viviendas en pleno centro, concretamente en la calle Doctor Caro; otro edificio de 19 viviendas con garajes y trasteros en la calle Juan Espuche número 41, en Altabix, y un tercer inmueble de 11 viviendas en la esquina entre Capitán Gaspar Ortiz y Pedro Juan Perpiñán.

Señalización turística

Por otra parte, se adjudicó por 180.000 euros el contrato para la nueva señalización turística para instalar una veintena de soportes informativos en puntos turísticos como la Basílica de Santa María, el Palacio de Altamira, la Calahorra y el Parque Municipal. Las señales incorporarán códigos QR y tecnología específica para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad. Las actuaciones se iniciarán en días y la empresa tiene como plazo máximo para terminarlas el 20 de junio, ya que la intervención está condicionada por los plazos que marcan las ayudas europeas

En el ámbito cultural, el Ayuntamiento aprobó las bases de la convocatoria de ayudas económicas destinadas a entidades culturales sin ánimo de lucro para actividades relacionadas con teatro, música, danza, cinematografía y artes visuales. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar conferencias, certámenes, exposiciones, proyectos musicales o iniciativas de divulgación cultural. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación en el BOP.

Convenios

La Junta dio también luz verde a varios convenios impulsados desde las áreas de Agricultura, Medio Ambiente y Deportes. Entre ellos figura el acuerdo con la Asociación de Desarrollo Rural del Camp d’Elx (ADR) por 25.000 euros; misma cuantía que para Asaja, mientras que para la Asociación de Productores de Plantas de Vivero de la Provincia de Alicante la ayuda será de 8.000 euros; 10.000 para la Unió de Llauradors i Ramaders; 5.000 para la Comunidad de Regantes de Carrizales y 15.000 euros con la Asociación de Productores de Dátil.

Fuera del orden del día se aprobó además el convenio con la Asociación de Moros y Cristianos, dotado con 101.875 euros, además de la cesión de espacios como su sede de la calle Trinquet y el Centro de Interpretación de Visitantes convertido actualmente en espacio expositivo y museístico.

Maquetación

También se aprobó el inicio del expediente para extender el plan sombra a la pista de petanca del Parque de Andalucía, una actuación reivindicada desde hace años por los vecinos de la zona. El contrato contará con un presupuesto base de licitación de 46.258,15 euros. De igual forma se adjudicó un contrato por lotes para diseñar y maquetar cartelería para programas culturales en diferentes espacios municipales como l' Escorxador, La Llotja, Las Clarisas, o los Cines Odeón.