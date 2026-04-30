¿Quieres conocer qué vacunas te han puesto? El Hospital del Vinalopó en Elche pone en marcha un buzón para informarse

El Departamento de Salud del Vinalopó Elche-Crevillent ha puesto en marcha el buzón “¿Quieres conocer tu estado vacunal?”, una herramienta de información y asesoramiento personalizado dirigida a la ciudadanía para resolver dudas sobre vacunas y mejorar las coberturas, especialmente entre la población adulta. La iniciativa se enmarca en la Semana Mundial de la Inmunización 2026, promovida por la Organización Mundial de la Salud, y busca reforzar la confianza en la vacunación como una de las principales medidas de prevención en salud pública.

La campaña se completa con charlas informativas en centros de salud, impartidas por profesionales de enfermería y especialistas médicos, además de la distribución de materiales actualizados entre el personal sanitario sobre el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. Según la OMS, la inmunización previene cada año entre 3,5 y 5 millones de muertes y protege frente a más de 30 enfermedades potencialmente graves.

Información personalizada

El buzón “¿Quieres conocer tu estado vacunal?” nace con el objetivo de facilitar a los ciudadanos una vía directa para consultar su situación, conocer qué vacunas pueden corresponderles según su edad o factores de riesgo, y recibir orientación ante dudas frecuentes. El Departamento de Salud del Vinalopó pretende así acercar una información clara, rigurosa y basada en la evidencia científica a una población que, en muchos casos, asocia la vacunación casi exclusivamente a la infancia.

Charla informativa sobre vacunación en el departamento de salud Elche-Crevillent / INFORMACIÓN

La campaña, sin embargo, pone el foco en la importancia de mantener la protección durante todas las etapas de la vida. La vacunación en la edad adulta resulta clave para prevenir enfermedades, evitar complicaciones y proteger también a personas vulnerables que no pueden vacunarse por motivos médicos o por determinadas situaciones de riesgo.

En este sentido, la iniciativa busca combatir la desinformación, mejorar la confianza de la ciudadanía y recordar que las vacunas no solo tienen una función individual, sino también colectiva. Cuanto mayores son las coberturas vacunales, mayor es la protección general frente a enfermedades que pueden tener consecuencias graves.

Vacunas durante toda la vida

Además del buzón, el Departamento de Salud del Vinalopó ha organizado charlas informativas en centros de salud, donde profesionales de enfermería y especialistas médicos explican la importancia de la inmunización y resuelven preguntas de los pacientes.

También se han facilitado a los profesionales sanitarios materiales actualizados sobre el calendario vacunal a lo largo de toda la vida. El objetivo es unificar criterios, mejorar el asesoramiento y dar respuesta a dudas sobre vacunas como las del herpes zóster, neumococo, virus del papiloma humano —VPH—, triple vírica, COVID-19 y gripe.

Esta línea de trabajo persigue que tanto la ciudadanía como los profesionales estén mejor informados y formados. Desde el Departamento se subraya que el personal sanitario desempeña un papel esencial como agente de educación en salud y como referente para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas.

El doctor Roberto Botella, médico especialista en Medicina Preventiva del Hospital Universitario del Vinalopó, advierte de los riesgos de no mantener una correcta inmunización. “Si no nos vacunamos y tenemos contacto con la infección vacunable podemos tener un cuadro más grave de la enfermedad. Muchas veces hay personas que por situación de riesgo no se pueden vacunar, si no nos vacunamos en la edad adulta también desprotegemos a esas personas y por lo tanto no van a tener una protección derivada de la vacuna”, comenta.

Prevención y confianza

El Departamento de Salud del Vinalopó destaca que la vacunación no solo evita enfermedades, sino que también reduce complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad. Su importancia es especialmente relevante en los grupos más vulnerables, como personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personas inmunodeprimidas o colectivos con mayor riesgo de exposición.

La Semana Mundial de la Inmunización sirve así como marco para insistir en la necesidad de garantizar una protección equitativa para toda la población. La campaña impulsada por el Departamento de Salud del Vinalopó quiere reforzar la idea de que la vacunación sigue siendo una herramienta esencial, segura y eficaz para proteger la salud individual y colectiva.