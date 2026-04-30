Tres meses sin educadora y maestra de taller en un colegio de educación especial de Elche

La larga espera a la hora de cubrir las bajas de las educadoras en los centros escolares ha vuelto a poner sobre las cuerdas a un colegio en la provincia de Alicante. Y esta vez ha impactado de lleno en el día a día de unas instalaciones donde todos sus alumnos tienen discapacidad.

Desde el mes febrero, el colegio de educación especial Tamarit de Elche está sin esta profesional en un aula, una figura clave que disponen todas las clases, junto con la del maestro de pedagogía terapéutica, para dar soporte al tutor y, sobre todo, para acompañar al alumnado al baño que no tiene autonomía para acudir solo o incluso para cambiarlos. La educadora también se ocupa además de acompañar a estos escolares al patio, de dar el almuerzo a los que lo necesitan y de mantener la higiene en el aula.

Las familias de los alumnos afectados, con 15 años, han lamentado la demora de la Administración autonómica, pese a los escritos presentados y las llamadas telefónicas, en dar solución a un problema que está generando también un desorden en el día a día del resto del profesorado, al tener que cubrir los propios compañeros en los momentos que pueden a la profesional que falta.

Un baño del colegio Tamarit, a donde la educadora acompaña a los alumnos que lo necesitan / Áxel Álvarez

A este problema se suma otra sustitución sin atender también desde hace tres meses, la maestra del taller de cocina que trabaja con un grupo de transición para la vida adulta, similar a un ciclo de Formación Profesional (FP), pero adaptado a alumnos con diversidad funcional. Su ausencia implica que alumnos de entre 17 y 20 años se hayan quedado sin las prácticas de cocina que realizaban con esta profesional.

Lo peor, según señalan las familias, es que el pasado año también estuvieron un tiempo sin esta formación porque no se cubrió su baja. Este diario ha pedido explicaciones a la Conselleria de Educación sin obtener, por el momento, respuestas.

El colegio de educación especial Tamarit, donde están sin cubrir desde febrero la educadora y maestra de taller / Áxel Álvarez

Un problema recurrente

Las quejas por la falta de educadora ha obligado en los últimos cursos a familias de otros colegios de Alicante incluso a dejar sus trabajos para ir a cambiar los pañales a sus hijos. El Enric Valor, San Blas, Óscar Esplá, Gastón Castelló y Emilio Varela han sido algunos de los ejemplos.

La contratación de los educadores y educadoras compete a la Dirección General de Función Pública, porque se trata de personal no docente. Cada curso, la lentitud en la adjudicación de plazas genera malestar en los centros educativos porque los maestros no dan abasto para todo.

De hecho, los directores han venido reivindicando que la gestión de los educadores pase a manos de Educación para tratar de acelerar la incorporación de estos técnicos.