Elche homenajea a los ilicitanos que cumplen 90 años

El Ayuntamiento de Elche rendirá homenaje el próximo 5 de junio a los ilicitanos que cumplen 90 años durante este 2026, en una gala tributo que se celebrará en el Gran Teatro a partir de las 10.30 horas. El acto, organizado a través de la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores, está dirigido a las personas nacidas en 1936 y empadronadas en el municipio.

La iniciativa busca reconocer públicamente la trayectoria de una generación que ha vivido algunos de los grandes cambios sociales, económicos y urbanos de la ciudad. La edil del área, Aurora Rodil, ha señalado que “con este evento queremos reconocer la trayectoria vital de toda una generación que ha sido testigo y protagonista de la historia de Elche y de cómo ha evolucionado la sociedad, que hoy reconoce el valor de los mayores que han ayudado a levantarla con su trabajo y sus familias”.

La edil de Mayores anunciaba el evento homenaje del próximo 5 de junio en Elche / INFORMACIÓN

Una gala en el Gran Teatro

El homenaje tendrá lugar en uno de los escenarios más representativos de la ciudad y contará con distintos momentos simbólicos. Durante la gala se proyectará un vídeo conmemorativo que repasará los principales acontecimientos vividos por esta generación, antes de realizar una distinción genérica a las personas homenajeadas.

El acto incluirá también actuaciones musicales a cargo de la compañía flamenca de Yolanda García y de la artista de las castañuelas Sonia de la Cámara, con una programación pensada para dar un carácter especialmente emotivo a la jornada.

Elche homenajea por segunda vez a los mayores de 90 / INFORMACIÓN

Rodil ha subrayado que se trata de un reconocimiento colectivo a quienes han contribuido durante décadas al desarrollo de Elche desde sus familias, trabajos y barrios. Según la edil, “será un homenaje muy emotivo que no deben perderse, porque nuestros mayores han hecho mucho por nosotros y es hora de devolverles un poco de todo lo que nos han dado”.

Inscripción del 4 al 20 de mayo

Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 4 de mayo y permanecerán disponibles hasta el 20 de mayo. Podrán participar las personas que hayan nacido en 1936 y estén empadronadas en Elche.

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a mayores@elche.es con el asunto “90 años”. En el mensaje tendrán que adjuntar una fotografía reciente y otra de juventud, que se utilizarán para la proyección prevista durante el homenaje.

Además, en el cuerpo del correo deberán incluir nombre, apellidos, DNI, dos teléfonos de contacto, indicar si tienen movilidad reducida o necesitan algún tipo de apoyo, y añadir una breve información destacable de su vida, como lugar de nacimiento, profesión, logros o anécdotas.

Confirmación de asistencia

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Ayuntamiento contactará con las personas solicitantes por orden de recepción para confirmar su asistencia. El número de solicitudes aceptadas y de acompañantes dependerá finalmente de la cantidad de inscripciones recibidas y del aforo del Gran Teatro.

La edil de Infancia, Familia y Mayores ha animado a inscribirse a todas las personas que este año cumplan 90 años, con ayuda de sus familiares en caso necesario, para que puedan participar en una jornada pensada como reconocimiento público a toda una generación de ilicitanos.