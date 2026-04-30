Elche reactiva la modificación del Plan General para permitir nuevos comercios en la carretera de Crevillent

Una de las frases más recordadas del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, fue esa de “vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. La pronunciaba en 1976, cuando aún era ministro secretario general del Movimiento, y tuvo que defender la Ley de Asociaciones Políticas que abría la puerta a la legalización de los partidos políticos. Y eso es, salvando las distancias, lo que parece que quiere hacer el bipartito de PP y Vox en el que, hoy por hoy, es el principal eje comercial de Elche, en la carretera de Crevillent. Un entorno que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 se señaló como una de las áreas industriales estructurales de la ciudad y donde prácticamente tres décadas después el suelo está principalmente ocupado por actividades comerciales o, directamente, está en desuso, incluso con lo que en su día fueron naves industriales abandonadas o destinadas a otros cometidos. Por eso mismo, el equipo de gobierno impulsó el documento de inicio de la modificación puntual número 48 del PGOU, fechado en abril del año pasado, que remitió poco después al Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. Ahora el Ejecutivo local hace un segundo intento con un nuevo documento para sortear posibles trabas del Consell.

Una vista área de la carretera de Crevillent, en concreto en la zona del centro comercial El Sauce. / ÁXEL ÁLVAREZ

El Patsecova

Con este cambio de planeamiento, lo que se busca es darle la vuelta a la situación actual, con un claro predominio de la actividad terciaria en suelo calificado de industrial, lo que hace que se entre en conflicto con el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), aprobado por el Consell del Botànic en 2020, aunque se modificaron algunas cuestiones en 2023. Así, el Ayuntamiento de Elche podría completar la solicitud de la zona como Parque Comercial no Planificado y, además, las actividades que se quieran implantar no se verían afectadas por las restricciones derivadas del hecho de que se trata de suelo industrial o, dicho de otro modo, se daría más facilidades a la llegada de nuevas actividades terciarias en el entorno situado al norte y al sur de la Nacional 340, en el tramo que va desde la rotonda del Parque Comarcal de Bomberos de Elche hasta la glorieta del barranco de Barbasena.

La carretera de Crevillent, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

“Ordenar una realidad existente”

En esta línea, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, señaló que “el objetivo es ordenar una realidad ya existente, consolidar ese polo de atracción comercial y facilitar que nuevas actividades puedan implantarse en la zona sin trabas administrativas ni jurídicas”. De hecho, apostilló que “hay peticiones continuamente y, ahora mismo, lo que hacemos es adelantarnos a problemas que puedan surgir a la hora de solicitar licencias comerciales en la zona”.

El concejal responsable de Urbanismo, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Evaluación ambiental

Para ello, se vuelve a remitir ahora el documento a Urbanismo, con los cambios que se han hecho, para la correspondiente evaluación ambiental. Al respecto, según aseguró Soler, lo que se va a hacer es similar a lo que ocurrió con la modificación del PGOU para que los edificios fueran más altos en Elche: se quería que los cambios también se pudieran aplicar cuando se estimara oportuno a otros entornos con una situación similar, como el polígono industrial de Altabix, o determinadas áreas del de Carrús, y, por ello, por un lado, se va a tramitar el cambio a terciario de la carretera de Crevillent, y, por otro, el del articulado del planeamiento, que sí daría cabida a que se pueda extrapolar a otros puntos, aseguró Francisco Soler.

La carretera de Crevillent, en concreto en la zona del centro comercial El Sauce. / ÁXEL ÁLVAREZ

Los sectores

En cuanto a los sectores que entrarían en el cambio de uso propuesto por la Administración local, serían el E-7, que se corresponde con el centro comercial l’Aljub; el E-8, con concesionarios de coches, una gasolinera y el tanatorio de l’Aljub; el E-38, colindante al tanatorio, con una actividad económica menos homogénea y con comercios de venta minorista; el E-9, urbanizado, pero con pocas construcciones, y que, "debido a su situación estratégica, será a través del cual se realizará la conexión viaria alternativa a la N-340 con la Ronda Sur, desviando así parte del tráfico y disminuyendo la congestión de la carretera nacional", se dijo en el primer documento; el E-29, recientemente urbanizado, que, junto a las áreas de reparto 25 y 96, conforman un área comercial con establecimientos como Carrefour, Decathlon y MediaMarkt; y el E-41, con Sprinter, Muebles La Factoría y Juguetilandia, y que, al norte y este de esta zona, tiene dos sectores de suelo urbanizable, el E-10 y el E-32, que han iniciado la tramitación de sendos planes parciales y que pretenden establecer una regulación del uso comercial fijando las condiciones para implantar ese uso de acuerdo con las determinaciones del Patsecova. También estarían afectadas por la modificación las áreas de reparto 89, 93 y 97.

Algunas restricciones

En total, la carretera de Crevillent cuenta con una superficie de aproximadamente 957.520 metros cuadrados y más de 200 establecimientos comerciales “de mediana y gran superficie, situados en edificaciones exentas de nueva construcción o de antiguo uso industrial”, se explica en los informes del Ayuntamiento de Elche, en los que se añade que, “fruto de la agregación y continuidad de estos, se ha conformado un corredor comercial periurbano”. En este contexto, y con el Patsecova en la mano, el cambio de uso dominante de industrial a terciario permitiría completar la solicitud de la zona como Parque Comercial no Planificado que prevé el decreto del Consell, y que ya solicitó el Ayuntamiento en marzo de 2024, pero también haría factible que sigan impulsándose actividades terciarias, cumpliendo lo que marca la normativa. Significativo en este caso es que la legislación autonómica recoge, entre otras cuestiones, que en suelo industrial solo se pueden autorizar nuevos establecimientos comerciales minoristas de hasta 1.500 metros cuadrados de superficie construida, complementarios o vinculados a la actividad productiva o la ampliación de establecimientos comerciales, siempre que el resultado no suponga más del diez por ciento de la superficie comercial preexistente o la creación de una superficie agregada superior a 1.500 metros cuadrados de superficie construida.