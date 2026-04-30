Elche ya tiene fecha para su gran romería del Rocío

Elche celebrará durante el mes de mayo la XXXV Romería en honor a Nuestra Señora del Rocío, una cita organizada por la Casa de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento y que culminará con el tradicional fin de semana grande de peregrinación hasta el Pantano. La programación incluye misas, triduo, pregón, salida en romería, Salve rociera, Rosario de la Aurora, procesión de la Virgen y, como novedad este año, una recogida solidaria de alimentos en beneficio de la Fundación Conciénciate.

La edil de Festejos, Inma Mora, destacaba el peso de esta celebración dentro del calendario festivo ilicitano y señalaba que “la Casa de Andalucía ha preparado un programa repleto de actividades durante todo el mes de mayo para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una tradición muy arraigada en la ciudad”. Los actos se desarrollarán principalmente entre la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y el recinto del Pantano, donde tendrá lugar la convivencia rociera durante los días centrales.

Pregón y primeros actos

La programación arrancará el sábado 9 de mayo con la Misa de la Cruz, prevista a las 20 horas y cantada por el coro Gramaseca. A continuación, a las 20.45 horas, se celebrará el pregón de la romería en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Este año correrá a cargo de Germán Martínez López, encargado de abrir oficialmente una celebración que alcanza ya su trigésimo quinta edición.

Presentación, esta mañana en el ayuntamiento de Elche, de la programación de las Fiestas de la Casa de Andalucía / INFORMACIÓN

Los actos religiosos continuarán los días 19, 20 y 21 de mayo con el tradicional triduo en honor a la Virgen del Rocío, también en la parroquia del Sagrado Corazón. Cada jornada comenzará con los actos litúrgicos a partir de las 19 horas y seguirá con la Santa Misa a las 20 horas.

Con esta primera parte del programa, la Casa de Andalucía prepara el ambiente previo a la romería, una celebración que combina devoción, convivencia, música y tradición andaluza en Elche. La cita mantiene una fuerte vinculación con la comunidad andaluza residente en la ciudad, pero también con numerosos vecinos que cada año participan en los actos.

Camino hacia el Pantano

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 29 de mayo, con la salida en romería desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hasta el Pantano. Antes de iniciar el camino se realizará la presentación de los Simpecados y la bendición de los peregrinos. La salida está prevista en torno a las 16.30 horas.

Salida de La Romería del Rocío / Matias Segarra

Ya en el recinto del Pantano, la noche tendrá uno de sus actos más simbólicos con la tradicional Salve rociera ante la Blanca Paloma, prevista a medianoche. Este momento marca el inicio emocional del fin de semana grande, con los romeros reunidos en torno a la imagen y al ambiente propio de esta celebración.

El sábado 30 de mayo comenzará muy temprano, a las 6.00 horas, con el Rosario de la Aurora. Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la misa rociera, otro de los actos centrales de la programación. La jornada incluirá además la actuación en directo del grupo Candela y culminará a medianoche con el salto de la reja y la procesión de la Virgen del Rocío, uno de los momentos más emotivos de la romería.

Regreso y recogida solidaria

El cierre de la celebración tendrá lugar el domingo 31 de mayo, con la entrega de crespones en recuerdo de la romería. El regreso hacia la parroquia está previsto a las 17 horas, mientras que la entrada de la Virgen se producirá a las 22 horas, poniendo fin a un fin de semana de convivencia y devoción.

La principal novedad de esta edición será la recogida solidaria de alimentos durante los días 29, 30 y 31 de mayo en el propio Pantano. El presidente de la Casa de Andalucía, Juan José Jáimez, destacaba “la recogida solidaria de alimentos durante los días 29, 30 y 31 de mayo en el propio Pantano, en colaboración con la Fundación Conciénciate, para ayudar a quienes más lo necesitan”.

Con esta iniciativa, la romería incorpora una vertiente solidaria a una programación ya consolidada en el calendario festivo de Elche. La Casa de Andalucía busca así sumar a la dimensión religiosa y cultural de la celebración un gesto de apoyo a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

La XXXV Romería del Rocío volverá a reunir a romeros, vecinos y visitantes en torno a una tradición que mantiene su arraigo en la ciudad y que este año combina actos litúrgicos, música, convivencia, recorrido hasta el Pantano y compromiso social.