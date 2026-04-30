Neurociencias de la UMH de Elche identifica una posible diana terapéutica para frenar la ELA

Un equipo del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC ha identificado un mecanismo celular clave en la degeneración de las neuronas motoras en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un hallazgo que abre nuevas vías de investigación para intentar frenar la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa. El trabajo apunta a la autofagia mediada por chaperonas, un sistema de “limpieza selectiva” de proteínas dentro de la célula, como una posible diana terapéutica.

El estudio, publicado en la revista Acta Neuropathologica Communications, se ha realizado con tejidos humanos procedentes de pacientes incluidos en ensayos clínicos y con muestras control de donantes sin enfermedad. La investigación ha sido desarrollada por el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con participación del Centro de Investigación del Deporte de la UMH y del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB).

Un fallo en la limpieza celular

La ELA provoca la pérdida progresiva de las neuronas motoras, las células nerviosas responsables de controlar la musculatura voluntaria. Esa degeneración conduce, en la mayoría de los casos, a un fallo respiratorio en un plazo de entre tres y cinco años desde el diagnóstico. En este contexto, el trabajo del Instituto de Neurociencias aporta una nueva pieza para comprender por qué estas células son especialmente vulnerables.

El equipo ha observado que la autofagia mediada por chaperonas, encargada de eliminar proteínas dañadas de forma selectiva, está significativamente reducida en pacientes con ELA. Este sistema resulta esencial para mantener el equilibrio interno de las neuronas. Cuando falla, puede favorecerse la acumulación de proteínas tóxicas, uno de los rasgos característicos de la enfermedad.

“La ELA es una enfermedad devastadora cuya causa sigue siendo desconocida en la gran mayoría de los pacientes, lo que dificulta enormemente el desarrollo de tratamientos eficaces”, explica el catedrático Salvador Martínez, director del laboratorio Neurobiología de las enfermedades mentales, neurodegenerativas y neurooncológicas en el IN UMH-CSIC. Y añade que “identificar mecanismos celulares implicados directamente en la supervivencia de las neuronas es un paso fundamental para avanzar en nuevas estrategias terapéuticas”.

Las neuronas motoras, según detalla el estudio, presentan en más del 90% de los casos de ELA una acumulación anómala de una proteína llamada TDP-43 fuera de su localización habitual. En lugar de permanecer en el núcleo celular, esta proteína aparece acumulada en el citoplasma, formando agregados tóxicos. El organismo dispone de mecanismos de defensa para evitar esa acumulación, entre ellos distintos tipos de autofagia.

La diferencia es importante. La macroautofagia funciona como un sistema más general de eliminación de residuos celulares. En cambio, la autofagia mediada por chaperonas actúa de forma mucho más selectiva y se encarga de degradar proteínas concretas, entre ellas la TDP-43. Esa precisión convierte a este mecanismo en un elemento especialmente relevante para entender qué ocurre en las neuronas motoras afectadas por ELA.

Tejido humano de ensayos clínicos

Para analizar este proceso, los investigadores utilizaron tejido de médula espinal procedente de pacientes incluidos en ensayos clínicos realizados por el equipo del IN UMH-CSIC y el IMIB, además de muestras control de donantes sin enfermedad. Esta aproximación ha permitido estudiar el mecanismo directamente en tejido humano, un aspecto que los autores consideran especialmente relevante.

Neuronas motoras de la médula espinal. A la izquierda, neurona motora sana, en la que la proteína TDP-43 —en negro— se localiza en el núcleo celular (N). A la derecha, neurona motora de un paciente con ELA, en la que la TDP-43 aparece acumulada de forma anómala en el citoplasma del cuerpo celular (S) / Acta Neuropathologica Communications

Mediante técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, el equipo evaluó la presencia de LAMP2A, una proteína clave que funciona como indicador de la actividad de la autofagia mediada por chaperonas. Los resultados muestran una diferencia clara entre las neuronas motoras sanas y las afectadas por ELA.

En las neuronas motoras sanas, la actividad de este sistema de limpieza selectiva es elevada. En cambio, en los pacientes con ELA aparece notablemente reducida. “Estos datos indican que la actividad de la autofagia mediada por chaperonas está claramente disminuida en las neuronas motoras de los pacientes con ELA”, expone Daniel Garrigós García, primer autor del artículo.

La conclusión sitúa este mecanismo en el centro de una posible explicación sobre la especial vulnerabilidad de estas células. En esta línea, Martínez destaca: “En nuestro artículo hemos descrito que las motoneuronas necesitan niveles muy altos de autofagia mediada por chaperonas para sobrevivir. Cuando este mecanismo disminuye, como ocurre en la ELA, son precisamente estas células las que primero sufren y acaban muriendo”.

La investigación también muestra que las alteraciones observadas son específicas de los sistemas de limpieza y reciclaje de proteínas celulares y que existen diferencias significativas entre pacientes y controles. Es decir, no se trata únicamente de una observación general sobre daño neuronal, sino de una disfunción concreta en un mecanismo esencial para la supervivencia de las motoneuronas.

Donaciones y nuevas vías

Uno de los elementos más destacados del trabajo es que el estudio se ha podido realizar directamente sobre tejido humano. “Hemos podido observar este mecanismo directamente en tejido humano, algo que no habíamos logrado en modelos animales”, señala Martínez. El investigador subraya que este avance ha sido posible gracias a la donación altruista de tejido por parte de pacientes y familias, una contribución decisiva para el avance de la investigación en ELA.

A partir de estos resultados, el equipo plantea que la autofagia mediada por chaperonas podría convertirse en una nueva diana terapéutica. “Nuestro objetivo es intentar modular esta vía para aumentar su actividad”, explica el catedrático. La posibilidad de activar o reforzar este sistema abriría la puerta a estrategias dirigidas a ralentizar la progresión de la enfermedad, aunque los propios investigadores advierten de que se trata aún de una línea en fases iniciales.

El hallazgo no implica, por tanto, la existencia inmediata de un tratamiento, pero sí permite orientar futuras investigaciones hacia un mecanismo celular concreto. En enfermedades complejas como la ELA, donde la mayoría de los casos no tienen una causa conocida, identificar procesos directamente implicados en la supervivencia neuronal es un paso necesario para avanzar hacia terapias más eficaces.

La investigación ha sido posible gracias a la financiación de la Agencia Estatal de Investigación, a través del programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia en I+D; el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; el programa Prometeo de la Generalitat Valenciana; el Instituto de Salud Carlos III, mediante la Red de Terapias Avanzadas-TERAV; y el programa Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los autores destacan, de forma especial, el apoyo de la Cátedra sobre ELA Gregoria Ramos Gil de la UMH.