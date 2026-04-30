La suerte sonríe a Elche: un boleto validado en Torrellano gana más de 25.700 euros en La Primitiva

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 30 de abril ha dejado un nuevo premio en la provincia de Alicante. Un boleto validado en Elche ha resultado agraciado con 25.773,19 euros tras acertar la segunda categoría (5 aciertos + Complementario).

El boleto premiado fue sellado en el receptor número 21, situado en Plaza San Crispín, 9 (Torrellano), en el municipio alicantino.

Combinación ganadora de La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo ha sido: 07 - 08 - 09 - 13 - 28 - 42.

Complementario: 29.

Reintegro: 8.

En el sorteo del Joker, el número premiado ha sido el 0 754 026.

Detalles del premio

En este sorteo de La Primitiva, hubo 7 acertantes de segunda categoría en toda España, que percibirán 25.773,19 euros cada uno. Además, hubo acertantes en otras categorías, como la cuarta y el reintegro.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

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Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.