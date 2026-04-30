Más seguridad, nuevos accesos en coche y derribo de estanques con la restauración de l'Hort del Gat en Elche

Acabar con una imagen de degradación en uno de los huertos del Palmeral de Elche y, no solo eso, si no dar un giro para que termine siendo uno de los más turísticos. Es el reto que tiene el Ayuntamiento con la recuperación integral de l’Hort del Gat después de que este jueves la junta de gobierno adjudicase por 634.000 euros el contrato para acondicionar todo el entorno. Una actuación que permitirá completar la rehabilitación del histórico enclave después de tres lustros marcados por el deterioro, el vandalismo y la parálisis administrativa.

La previsión es que las actuaciones, financiadas con fondos europeos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, se ejecuten a lo largo de dos meses, y teniendo en cuenta que el plan anual de poda preveía arrancar por este enclave, teniendo en cuenta que el nuevo contrato de mantenimiento de palmeras en huertos urbanos también se adjudicó este 30 de abril por 254.000 euros.

Semiderruidos

La intervención en el icónico pulmón verde supone el último gran paso para culminar su recuperación, y no solo pretende dignificar el entorno inmediato de la casa señorial rehabilitada recientemente, sino también devolver al conjunto del huerto su configuración histórica, agrícola y paisajística original. Ello implicará que se supriman los estanques de obra, que están semiderruidos, y se reubiquen las estatuas, como apuntó a este diario hace semanas el propio alcalde, Pablo Ruz, que tildaba esta inversión como un "proyectazo" porque además se prevé la plantación de 200 palmeras.

La renovación llegaría después de años de abandono y degradación del recinto, y tras la reciente reinauguración del edificio principal, un inmueble que ha pasado por varias etapas desde que cerrase en 2012 coincidiendo con la clausura de la Estación Phoenix, dedicada a la investigación de la palmera in vitro. Durante la última década sufrió numerosos actos vandálicos, okupaciones e incluso incendios que aceleraron el deterioro tanto de la vivienda como del entorno agrícola y paisajístico, hasta el punto de que residentes han venido alertando todo este tiempo de que la dejadez provocase que hubiera palmeras centenarias al borde de la muerte.

Saqueos

En los pliegos se reconoce que las instalaciones “sufrieron el saqueo” y que el edificio llegó a la actualidad “en un estado de franca decadencia”. Este nuevo paso reforzaría la inversión que ya se acometió con el edificio, obras que, por cierto, se han desarrollado a lo largo de cuatro años por parones, modificaciones del proyecto y sobrecostes.

Una de las partes que se restaurará del icónico huerto / AXEL ALVAREZ

Con la regeneración externa se pretende poner en valor las que son las nuevas dependencias de la Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Palmeral, así como para convertir el conjunto en un futuro centro de interpretación del Palmeral. Precisamente esa idea de convertir l’Hort del Gat en una puerta de entrada al Palmeral es la que guía el nuevo proyecto de urbanización y acondicionamiento exterior. La memoria técnica redactada por el Ayuntamiento explica que el principal objetivo es “mejorar la experiencia turística del Palmeral como patrimonio y como recurso natural” y asociar el recinto al futuro centro de interpretación previsto en el edificio rehabilitado.

10.000 metros cuadrados

La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 10.021 metros cuadrados e incluirá pavimentación, jardinería, iluminación, recuperación de acequias tradicionales, nuevos accesos y renovación integral del vallado. Uno de los elementos principales será la reorganización completa del entorno inmediato de la casa. Alrededor del edificio se ejecutará una amplia zona pavimentada con piedra natural tipo Coto de color ocre que abrirá la puerta a un recorrido accesible alrededor de toda la vivienda, de la misma forma que se protegerá el sótano existente. Hasta la fecha lo que se ve en la zona son restos de antiguas construcciones y pavimentos deteriorados.

La urbanización incluirá también nuevos espacios ajardinados inspirados en la configuración histórica del huerto. En la zona oeste de la casa se crearán dos grandes parterres: uno semicircular rodeado de cipreses y presidido por cuatro grandes plataneros, y otro con moreras y arbustos ornamentales. El proyecto contempla igualmente la reubicación de las esculturas históricas de Luis Vives, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, actualmente abandonadas entre los bancales del huerto, para integrarlas junto a la vivienda rehabilitada.

Otro de los cambios más importantes afectará a los accesos. El Ayuntamiento rediseñará completamente la entrada principal desde el Camí del Gat mediante un via que conectará directamente con la zona de aparcamiento situada junto a la avenida de Santa Pola. Ese recorrido principal estará separado del huerto mediante una hilera de naranjos que actuará como transición entre la zona urbanizada y las plantaciones históricas.

Segundo acceso

Además, se habilitará un segundo acceso desde el aparcamiento posterior y se renovará toda la imagen del cerramiento exterior. El proyecto contempla sustituir el actual vallado por un nuevo cerramiento de hormigón y se mejorará la permeabilidad visual hacia el huerto desde el IES Sixto Marco, eliminando rincones ocultos para reforzar la seguridad del recinto, una de las principales reclamaciones tras años de okupaciones y actos vandálicos.

A nivel patrimonial, este adecentamiento integral plantea recuperar y restaurar las acequias tradicionales de riego que atraviesan el huerto y que forman parte del sistema hidráulico histórico del Palmeral. En concreto, se actuará sobre el brazal del Real y el canal que comunica Real con Nafís donde se acometerán trabajos de mampostería en seco, restauración de cajeros y renovación de partidores.

Estado actual que presenta uno de los estanques que se retirarán / AXEL ALVAREZ

En paralelo, se acometerá una limpieza integral de bancales y caminales, así como la mejora de la red secundaria de riego para recuperar el funcionamiento agrícola tradicional del huerto. El proyecto insiste en mantener las características geométricas, espaciales y morfológicas de los huertos tradicionales.

Zona ajardinada

Por otro lado, especialmente significativa será la transformación de la antigua zona ajardinada romántica situada en las primeras teselas del huerto, actualmente muy degradada. Allí se eliminarán restos de construcciones, vegetación impropia y elementos en ruina, aunque se conservarán algunos ejemplares monumentales como un ficus de gran porte.

La memoria del proyecto describe con dureza el estado actual del recinto. En las zonas ajardinadas apenas se mantienen restos de antiguos estanques y esculturas semiderruidas, mientras que buena parte del huerto presenta signos evidentes de abandono y pérdida de los cultivos tradicionales asociados al palmeral. De igual forma, en otras áreas todavía permanecen restos de viveros vinculados a la investigación de la palmera, asi como terrenos abandonados.

En materia de jardinería, el proyecto apostará por especies autóctonas y tradicionales vinculadas al paisaje agrícola ilicitano, como granados, acebuches, cipreses, naranjos amargos, moreras y plataneros. La intención municipal es eliminar progresivamente especies invasivas y devolver al huerto una imagen más coherente con su valor histórico y patrimonial.

Para más garantías de seguridad, la actuación incorporará también un nuevo sistema de alumbrado público con cerca de 40 farolas solares LED distribuidas a lo largo de los recorridos peatonales y accesos principales.