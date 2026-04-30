La UMH de Elche ofrece 625 vídeos en YouTube con pruebas resueltas para preparar la selectividad

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha puesto a disposición del alumnado que prepara las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) un amplio repositorio digital con 625 vídeos de exámenes resueltos de selectividad correspondientes a las últimas 26 convocatorias, desde junio de 2013 hasta julio de 2025, tanto en fase ordinaria como extraordinaria. El material está disponible a través del blog del Banco de Exámenes y del canal de YouTube de la UMH, y se ha consolidado como una herramienta de consulta para estudiantes que buscan repasar, resolver dudas y afrontar con más seguridad la PAU.

El proyecto, considerado pionero en España, reúne explicaciones detalladas de pruebas ya realizadas en la Comunitat Valenciana y permite acceder de forma libre e inmediata a la resolución de preguntas y problemas planteados en convocatorias anteriores. Además de los vídeos, el blog incorpora información sobre criterios de evaluación, dudas frecuentes y recomendaciones prácticas para preparar los exámenes.

Un repositorio pionero

El Banco de Exámenes nace con una finalidad clara: ofrecer al estudiantado una herramienta sencilla, directa y eficaz para preparar la selectividad. A través de este espacio, los alumnos pueden consultar cómo se resuelven ejercicios reales, revisar argumentaciones y comprobar el enfoque adecuado para responder a las distintas cuestiones planteadas en las pruebas.

La utilidad del sistema reside en que no se limita a recopilar enunciados, sino que ofrece una corrección explicada por especialistas. Los vídeos permiten seguir paso a paso la resolución de los ejercicios, lo que facilita que los estudiantes detecten errores frecuentes, mejoren su técnica y se familiaricen con el tipo de preguntas que pueden encontrar en la PAU.

Los contenidos abarcan las materias objeto de examen en las convocatorias ordinaria y extraordinaria celebradas en la Comunitat Valenciana durante los últimos 13 cursos académicos. Todos los vídeos han sido elaborados por profesores especialistas en cada asignatura, lo que aporta rigor académico al repositorio y convierte la herramienta en un recurso de apoyo tanto para estudiantes como para docentes.

Cinco millones de visualizaciones

El crecimiento del Banco de Exámenes se refleja en sus cifras de uso. Hasta la fecha, los vídeos que integran este repositorio han registrado cerca de cinco millones de visualizaciones y un total de 167.000 horas de visionado, datos que muestran el interés sostenido por este recurso y su progresiva consolidación entre la comunidad educativa.

La tendencia, según la UMH, evidencia un aumento continuado tanto en el número de consultas como en el tiempo total de reproducción. Este comportamiento confirma que el alumnado recurre cada vez más a materiales digitales para preparar la selectividad y que los vídeos explicativos se han convertido en un complemento habitual al estudio tradicional.

El acceso al blog del Banco de Exámenes procede mayoritariamente de España, con más del 90% de las consultas registradas desde distintas localizaciones del país. Aunque destacan especialmente las provincias de la Comunitat Valenciana, también sobresalen comunidades como Madrid y Cataluña, lo que demuestra que la herramienta ha superado el ámbito estrictamente provincial o autonómico.

Alumnos realizando pruebas de la Selectividad en la UMH el pasado año / Áxel Álvarez

Por ciudades, los mayores núcleos de acceso acumulado son Valencia, Madrid, Alicante, Barcelona, Elche y Castellón, en ese orden decreciente. La presencia de grandes ciudades entre los principales puntos de consulta confirma que el repositorio ha alcanzado una difusión amplia y que no solo resulta útil para estudiantes adscritos directamente a la UMH.

Apoyo para la PAU de junio

La convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad se celebrará este año del 2 al 4 de junio. En el caso de la Universidad Miguel Hernández, se estima que se matricularán alrededor de 4.300 alumnos, que serán evaluados por un total de 11 tribunales repartidos por buena parte de la provincia de Alicante.

En esos tribunales participarán alrededor de 260 profesores, tanto de la propia Universidad como de los centros de secundaria adscritos a la UMH. Como viene siendo habitual, la institución distribuirá los tribunales en diferentes localidades para acercar las pruebas al alumnado y facilitar la organización de los exámenes.

En concreto, los 11 tribunales estarán localizados en nueve municipios alicantinos: Dènia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan d’Alacant, Elche, Orihuela y Torrevieja. Elche contará con tres tribunales, mientras que Orihuela dispondrá de dos. El resto de sedes acogerá un tribunal cada una.

Con este despliegue territorial y con herramientas como el Banco de Exámenes, la UMH refuerza su papel de apoyo al alumnado que se enfrenta a una de las pruebas académicas más importantes antes del acceso universitario. La posibilidad de consultar exámenes resueltos de más de una década permite preparar la PAU con perspectiva, practicar sobre modelos reales y conocer mejor los criterios de corrección.

Los alumnos consultados por este periódico aseguraron que los nervios se van escribiendo las primeras respuestas de la Selectividad / Áxel Álvarez

Una ayuda antes del examen

El valor del Banco de Exámenes no se encuentra únicamente en la cantidad de vídeos disponibles, sino en la posibilidad de estudiar con ejemplos reales y explicaciones guiadas. Para muchos estudiantes, ver cómo un profesor resuelve una pregunta concreta puede ser más útil que leer únicamente la solución final, especialmente en asignaturas con problemas, comentarios, análisis de textos o ejercicios de razonamiento.

La herramienta también permite organizar el repaso por convocatorias, materias y tipos de ejercicio, lo que facilita una preparación más autónoma. El estudiante puede volver sobre una explicación tantas veces como necesite, pausar el vídeo, comparar su respuesta con la corrección y reforzar aquellos contenidos en los que tenga más dudas.

Además, el blog complementa los vídeos con información práctica sobre las pruebas, criterios de evaluación y consejos para afrontarlas. Ese componente orientador resulta especialmente útil en las semanas previas a la PAU, cuando el alumnado necesita no solo repasar contenidos, sino también entender cómo gestionar el tiempo, cómo estructurar respuestas y qué aspectos se valoran en la corrección.

La UMH mantiene así una iniciativa que combina servicio público, innovación docente y apoyo directo al alumnado preuniversitario. Con más de una década de exámenes resueltos, cerca de cinco millones de visualizaciones y un uso creciente desde distintos puntos del país, el Banco de Exámenes se ha convertido en uno de los recursos digitales de referencia para quienes preparan la selectividad.