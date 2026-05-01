La 126: de Elche a girar por toda España

Lucía De Bunder, Elia Sempere y Laura Giner se conocieron en un aula de Bachillerato en el instituto Misteri d'Elx. La clase, como en todo centro educativo, tenía un número asignado y, en este caso, en el cartelito de la puerta se podía leer "126". Ese simple detalle, desapercibido probablemente por el resto de alumnos, fue el que inspiró al recién formado grupo de amigas a forjar un proyecto artístico bajo un nombre que, quizás por diferente, constituye una personalidad que se alinea con su sonido, que entre rock, indie y punk encuentra su sitio de confort. Ahora, tras cinco años subidas a escenarios, recorriendo festivales y colaborando con otros artistas que, para ellas, también son referentes, La 126 empieza su primera gira oficial por España, la que constituye "una fantasía" para las componentes del grupo.

Primeros pasos

Todo nació por un cortometraje. De Bunder y Sempere, las respectivas vocalista y baterista, estudiaban el primer curso del doble Grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la UMH cuando les mandaron realizar un corto para un curso extraescolar al que habían decidido apuntarse en la misma Universidad.

Durante el proyecto se plantearon propuestas para la banda sonora y ellas, con el grupo sin conformar, decidieron retomar una idea que ya daba tumbos en sus cabezas desde aquella aula de instituto. Fue entonces cuando nació "Que pase el siguiente", su primer single y "el inicio de todo", según explica De Bunder, quien recuerda como dos años antes, "cuando el grupo era solo una idea, quedábamos las tres a tocar covers bajo el nombre de 'Tótem' porque jugábamos mucho al Jungle Speed", matiza, aclarando que "fue un grandísimo acierto cambiarnos el nombre, porque no nos gustaba nada".

Evolución artística

Con esta primera canción, "que grabamos de forma súper casera y nada profesional", según indica la vocalista, "nos presentamos a un certamen de la Diputación de Alicante que ayuda a proyectos artísticos, bandas, solistas y demás". Allí ganaron el primer premio, "que era bastante considerable", aclara, por lo que valoran que han sido "afortunadas", a pesar de que "sabemos agarrar las oportunidades y aprovecharlas al máximo, porque desde que recibimos ese primer apoyo económico no dudamos en usarlo para hacer nuestro primer EP", según explica De Bunder.

Posado del videoclip de "Alguien especial", su último single. / Rafa Galán

No obstante, desde entonces el grupo ha evolucionado mucho. La cantante explica que, mientras que el primer disco, Todo venía de antes, "se caracteriza por la inocencia, la ilusión y un nacimiento, algo que se puede ver a nivel estético y musical", con el último de ellos, ¿Te enteras?, se pusieron "más chungas y más duras", apostando por un universo "más conceptual, que nos llevó a crear unos personajes y unos vídeos relacionados entre sí para que contasen la historia de cómo te despides de alguien". Eso sí, nunca dejando atrás su sello característico, "esa parte fantástica y onírica que en estos nuevos lanzamientos, por supuesto, continúa permaneciendo", recalca De Bunder, quien además asegura que les encanta abrir portales a otras dimensiones "más surrealistas, en los que se cuenten tanto cosas tan cotidianas y reales como son nuestras sensaciones del día a día, así como cuestiones más trascendentales", explica.

"Despedida (de una vez por todas)"

Precisamente en esa línea evolutiva, La 126 lanza el próximo miércoles su nuevo single, "Despedida (de una vez por todas)", que forma parte de un proyecto que verá la luz "próximamente" y con el que su música alcanza una mayor madurez, con colores y conceptos que "se entrelazan mejor con las canciones", aunque les encante "dejar la puerta abierta a la imaginación para que la gente interprete las cosas como les parezca y como les suene bien", en palabras de la vocalista, que define al tema que está por salir como "único en nuestra discografía". Una canción que contará con violines y "el trabajo de armonización de voces más exhaustivo que hemos hecho hasta ahora", según cuenta De Bunder. Un tema al que han dado muchas vueltas y que se ha convertido en el más liberador de todos hasta la fecha: "Nos hace especial ilusión porque creemos que por ahora no hemos sacado nada igual", expresa la cantante.

La gira

No obstante, si ellas tienen la banda, más que por sacar canciones "es porque nos gusta el directo", comenta la cantante, quien afirma que, "si nosotras tuviésemos el grupo para sacar canciones en plataformas y ya está, probablemente nos hubiésemos quedado en casa de Elia tocando covers", asegurando que cualquier propuesta que se les ha lanzado la han aceptado desde el principio. Por ello no han podido dejar escapar la oportunidad de llenar salas por toda España con Girando por Salas (GPS), un circuito de músicas populares concebido para promover los proyectos musicales más actuales y emergentes y que, en esta edición, cuenta con una selección de 36 artistas. De Bunder cuenta que, "aunque hayamos tocado bastante en directo, ahora estamos viviendo una gira de verdad, es decir, lo que es viajar, pasar más de un día o dos fuera de casa y la convivencia entre amigas y otras personas", destaca.

La cantante explica que ir en la furgoneta también es una experiencia única muy propia de las giras. La imagen, según relata la vocalista principal, es casi cinematográfica: horas de carretera, una furgoneta compartida y la sensación de estar viviendo algo que, hasta poco, parecía lejano. "Yo no conduzco y por eso me siento en el asiento de atrás de la furgoneta desde donde solo puedo mirar por la ventana pensando en que todo esto está sucediendo de verdad", confiesa De Bunder.

Un público por descubrir

En este punto, la banda se enfrenta a un nuevo reto: un público que apuesta específicamente por ellas. Tras años pasando por festivales como "Oasis Elche", "Trueno, Rayo" o el famoso "Low Festival", ahora se lanzan a salas esparcidas por la península para las que "van a pagar una entrada para vernos a nosotras", expresa la cantante principal con emoción, quien habla de un público "entregado y al que amamos y queremos cuidar muchísimo". Sin embargo, la incertidumbre ante lo desconocido también es una sensación presente en esta experiencia: "Realmente no sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces tenemos que ir preparadas porque todo puede pasar", aclara, asegurando, además, que es "estamos muy animadas y listas para tocar en cualquier lugar porque esto es lo que literalmente queremos hacer con nuestra música".

Así, las voces de Laura Giner, quien además es la guitarrista principal; de Elia Sempere, quien marca el ritmo con la batería; y Lucía De Bunder, la voz principal y segunda guitarra, están listas para afinar y lanzarse a las salas con el fin de hacer lo que más les gusta: no parar de tocar.