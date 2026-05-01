San Isidro viaja de La Hoya a La Marina en su tradicional romería en Elche

La imagen de San Isidro Labrador será trasladada este sábado, 2 de mayo, desde La Hoya hasta La Marina en la tradicional romería del Camp d’Elx, un acto que simboliza el relevo anual en la custodia del patrón de los agricultores entre pedanías ilicitanas. La talla ha permanecido durante el último año en La Hoya y será venerada durante los próximos doce meses en La Marina.

El intercambio de la imagen tendrá lugar a las 18.30 horas en la carretera de La Marina, frente al establecimiento Willem Cars. Antes de la salida, junto a la iglesia de La Hoya, se servirá un vino de honor, mientras que a la llegada a La Marina se ofrecerá una “picaeta” para los asistentes.

Llamamiento de UFECE

La romería está organizada por la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), en colaboración con las comisiones de fiestas de La Hoya y La Marina y el Ayuntamiento de Elche. El presidente de la entidad festera, Andrés Coves, ha animado a la ciudadanía a participar en una de las citas más reconocidas del calendario festivo del campo ilicitano.

“Desde la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) invitamos a todos los vecinos y amigos de Elche y sus pedanías a que nos acompañen en un acto tan reconocido como la romería de San Isidro”, señala Coves.

Cartel de la Romería de San Isidro de este año / INFORMACIÓN

El traslado contará con la participación de representantes de UFECE, reinas, damas, festeros, responsables del equipo de gobierno, miembros de la Corporación municipal y decenas de vecinos del Camp d’Elx, que acompañarán la imagen en su recorrido entre ambas pedanías.

Relevo entre pedanías

La tradición establece que la imagen de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, permanezca durante un año en una pedanía antes de ser trasladada a otra. En esta ocasión, La Hoya cederá el testigo a La Marina, que custodiará la imagen hasta la próxima romería.

El acto mantiene una fuerte carga simbólica para las pedanías, especialmente por la vinculación del santo con el mundo agrícola y con la identidad rural del municipio. La romería funciona también como punto de encuentro entre comisiones festeras, vecinos y representantes públicos, reforzando la relación entre las distintas partidas del campo ilicitano.

Más de 200 actos festivos

La romería de San Isidro se enmarca dentro del ciclo festivo del Camp d’Elx, que comenzó a principios de abril en Perleta-Maitino con un programa de actividades musicales, gastronómicas, culturales y deportivas.

Según destaca Andrés Coves, desde abril hasta noviembre está prevista la celebración de más de 200 actos festeros en las pedanías integradas en UFECE. Entre ellos figuran imposiciones de bandas, verbenas, barracas, ofrendas de flores y actos religiosos.