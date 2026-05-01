Los sindicatos declaran la vivienda "emergencia nacional" y cargan contra Ruz en un Primero de Mayo muy reivindicativo en Elche

Los sindicatos hicieron del acceso a la vivienda una de las grandes reivindicaciones del Primero de Mayo en Elche, en una manifestación que reunió este viernes a unos 4.000 participantes, según fuentes de la organización, y que volvió a poner en la calle demandas laborales, sociales, sanitarias, educativas y democráticas. CCOO y UGT situaron el problema habitacional como una emergencia para la clase trabajadora, especialmente para los jóvenes, y acusaron al alcalde, Pablo Ruz, de haber roto el diálogo social en la ciudad por alinearse con los postulados de Vox.

La movilización, convocada con motivo del Día Internacional del Trabajo, salió a las 11 horas desde la plaza Barcelona y recorrió diversas calles del centro de Elche hasta completar una marcha con bloques sindicales, partidos políticos, plataformas ciudadanas, colectivos feministas, profesores, alumnos y representantes de distintas luchas laborales y sociales. Antes, a primera hora de la mañana, sindicalistas de las comarcas del Vinalopó habían participado en Crevillent en la tradicional Diana con dolçaina i tabalet por las calles del municipio alfombrero, como prólogo comarcal a una jornada que después tuvo su principal cita en Elche.

Vivienda y salarios

La secretaria general de Comisiones Obreras en el Vinalopó, Carmen Palomar Román, resumió el mensaje de la jornada bajo el lema “derechos, no trincheras; salario, vivienda y democracia”. La dirigente sindical explicó que la manifestación salía a la calle para poner en valor las luchas desarrolladas durante el último año, pero también para señalar los problemas más urgentes que atraviesan las comarcas del Vinalopó.

Los sindicatos CCOO y UGT cifraron en 4.000 personas los manifestantes en Elche / Áxel Álvarez

Entre ellos, Palomar situó en primer lugar la situación del sector del calzado, especialmente en su parte manufacturera, tras los expedientes de regulación de empleo que ya se han producido y los que, según trasladan desde la patronal, podrían llegar en los próximos meses. “Siempre vamos a estar por el mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas luchando junto a nuestros delegados y delegadas sindicales para que se mantenga esos puestos de trabajo”, señaló.

La responsable de CCOO añadió que, para quienes ya han perdido su empleo, en muchos casos personas mayores de 45 años, es necesario activar medidas específicas de reinserción laboral. “Nos parece muy importante articular medidas para que se puedan reinsentar o bien en el sector, como nos dice la patronal que necesitan o bien en otros sectores y para eso hace falta apoyo, hace falta formación”, defendió.

A juicio de Palomar, las administraciones deben implicarse más en un sector que se presenta habitualmente como estratégico para estas comarcas. “Hace falta que la administración se preocupe de este sector que en ocasiones tanto dicen que es un sector tractor de nuestras comarcas, pues que también se preocupen de esa parte de de los trabajadores”, indicó.

Manifestación del 1 de Mayo en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Pero la reivindicación que atravesó buena parte de los discursos fue la vivienda. Palomar alertó de que el precio del alquiler y de la compra está condicionando la vida de la mayoría de trabajadores y, de forma especial, de los jóvenes que quieren emanciparse o acceder a una primera vivienda. “El tema de la vivienda está condicionando la vida de la mayoría de los trabajadores y en particular de los jóvenes, porque no pueden acceder a una primera casa”, afirmó.

La dirigente sindical reclamó a los partidos que dejen de utilizar este asunto como arma política y se centren en ofrecer soluciones. “Nos gustaría y así lo planteamos que se dejaran los partidos políticos de tanto mirar cada uno para un lado y se centraran en dar una respuesta clara a esta situación que se está viviendo”, sostuvo. Para CCOO, no es asumible que el coste de la vivienda se coma una parte tan elevada de los ingresos de un trabajador.

El secretario de UGT en el Baix Vinalopó, Ismael Senent, coincidió en esa lectura y elevó el tono al definir la vivienda como una de las grandes urgencias del país. “La vivienda es una emergencia nacional que vamos a exigir a nivel nacional para que tanto el Estado como las administraciones autonómicas y locales se pongan como prioridad la vivienda”, señaló.

Senent defendió que el Primero de Mayo no es solo una fecha conmemorativa ni festiva, sino una jornada de exigencia de derechos. “Tenemos una cita especial. Como viene siendo habitual este 1 de mayo, una cita en la que no solo es un día festivo y conmemoramos algo, sino es algo más importante, es un día reivindicativo”, explicó. Para el responsable de UGT, la clave es que los trabajadores puedan construir un proyecto vital. “Las personas, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de nuestro país necesitan poder construir su proyecto de vida”, añadió.

En esa línea, Senent vinculó la vivienda con los salarios dignos y con la posibilidad real de emanciparse. “La vivienda no puede suponer que se lleve el 70 % del salario de los jóvenes”, advirtió. A su juicio, salir a la calle no es solo protestar, sino exigir derechos. “Queremos que este año la gente entienda que se sale a la calle no a protestar, sino a exigir derechos para la clase trabajadora, que si queremos una sociedad que avance, necesitamos una sociedad constructiva con derechos y con dignidad”, afirmó.

Críticas al alcalde

Junto al problema de la vivienda, el otro gran eje político del Primero de Mayo ilicitano fue la denuncia de la ruptura del diálogo social en Elche. Tanto CCOO como UGT apuntaron directamente al alcalde, Pablo Ruz, al que reprocharon haberse alineado con Vox y haber dejado al margen a las organizaciones sindicales.

Palomar fue especialmente contundente al analizar la relación con el Ayuntamiento. “Hoy por hoy tenemos un diálogo social resquebrajado en nuestra ciudad”, señaló. La dirigente sindical vinculó esta situación con la evolución política del gobierno local durante este año. “Nosotros entendemos que sobre todo en este año 2026, el alcalde Pablo Ruz se ha cogido a los postulados de Vox y parece que ha dicho que a los sindicatos ni agua. Así de claro lo digo”, afirmó.

La secretaria general de CCOO en el Vinalopó defendió que los sindicatos no son actores externos ni prescindibles en la vida pública, sino organizaciones reconocidas por la propia Constitución. “El alcalde, la corporación municipal, tiene que entender que la Constitución nos avala”, indicó. Palomar subrayó que las organizaciones sindicales defienden a los trabajadores en las empresas, pero también aquello que denominan salario diferido: la sanidad pública, la educación pública, el transporte, la dependencia y las políticas de recolocación cuando se pierde el empleo. “Todo eso se puede hacer en el diálogo social”, sostuvo. Y lanzó una advertencia directa al gobierno local: “Si no cuenta con nosotros, está incumpliendo la Constitución, algo de lo que ellos tanto alardean”.

Senent también criticó la evolución de la relación municipal con los sindicatos. Recordó que, cuando el actual equipo de gobierno llegó a la Alcaldía, el mensaje inicial de Ruz fue de cercanía y voluntad de diálogo. “Es verdad que cuando este gobierno llegó a coger la alcaldía, las primeras palabras del alcalde siempre fueron de cercanía, de diálogo social en el que quería trabajar con nosotros”, señaló.

Sin embargo, para UGT ese marco se ha deteriorado con el paso de la legislatura. “Tras el transcurso de esta legislatura, el alcalde ha atendido al final las peticiones de Vox y ese pacto social se ha roto”, afirmó Senent. El representante sindical apeló al papel institucional del alcalde como representante de toda la ciudad. “No entendemos cómo Pablo Ruz es el alcalde Elche, es el alcalde de todos los ciudadanos y por lo tanto yo creo que tiene que reconducir esta situación”, dijo.

El secretario de UGT en el Baix Vinalopó insistió en que el diálogo social no es un elemento decorativo, sino una herramienta para mejorar las condiciones de vida. “El diálogo social es el elemento fundamental para poder mejorar las condiciones de vida y esperemos que así lo reconsidere, no puede plegarse a los exigencias de Vox”, concluyó.

Las críticas llegaron además en un contexto de reuniones pendientes o insuficientes sobre el calzado y la recolocación de trabajadores afectados por despidos y ERE. Palomar recordó que hubo una primera reunión en Elche y otra posterior en Elda, después de que el secretario autonómico planteara abordar el asunto desde una perspectiva de zonas zapateras. Sin embargo, CCOO considera que los plazos planteados son demasiado largos. Para el sindicato, no hace falta dilatar más las medidas porque ya se conoce qué tipo de formación o reciclaje laboral necesitan las empresas y los trabajadores. “Ya sabemos las medidas, sabemos lo que es una formación a medida que pueden necesitar unas empresas, todo ese tipo de cosas ya las conocemos. Entonces, vayamos ya a paliar esa sangría de toda esta gente que está afuera”, indicó Palomar.

Los sindicatos demandan vivienda digna y facilidad de acceso para los jóvenes en su manifestación de Elche / Áxel Álvarez

Una marcha de 4.000 personas

La manifestación de Elche reunió, según fuentes de la organización, a unos 4.000 participantes. La comitiva partió desde la plaza Barcelona y recorrió distintas calles del centro con una estructura de bloques en la que se mezclaron sindicatos, partidos, plataformas sociales, reivindicaciones educativas y colectivos ciudadanos.

El cortejo comenzó con una batucada, que abrió paso a la pancarta principal de los sindicatos convocantes, CCOO y UGT. Tras ella avanzaron los primeros grupos con banderas, logos sindicales, pitos y proclamas. En algunos puntos del recorrido, como la Glorieta, parte del público esperaba sentado para ver pasar la manifestación casi como si se tratara de una procesión o de un desfile. El paso completo de la marcha ante un espectador en la zona céntrica duraba alrededor de diez minutos.

La movilización tuvo un tono menos ruidoso que en otras ocasiones, con menos cánticos sostenidos, aunque no faltaron consignas políticas. En una primera parte, algunos participantes exigieron “fuera fascistas de las instituciones”, entre banderas y silbatos. También aparecieron reivindicaciones de carácter educativo y republicano, con lemas en defensa de la escuela pública y grupos que reclamaban un modelo más social de servicios públicos.

EL PSOE de Elche congregó a uno de los grupos más numerosos de la jornada / Áxel Álvarez

Uno de los bloques más numerosos fue el del Partido Socialista, con el portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Héctor Díez, como figura central, acompañado por los concejales socialistas del grupo municipal. A continuación avanzó Compromís, con la portavoz municipal Esther Díez y Pascual Moya, además de militantes y simpatizantes de la formación.

También participaron colectivos feministas, la HOAC —Hermandad Obrera de Acción Católica—, la plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó y diferentes entidades sociales. En la marcha estuvo igualmente presente una reivindicación educativa de la que este periódico se ha hecho eco: profesores y alumnos reclamaron un laboratorio para el instituto Severo Ochoa, con recogida de firmas para exigir a la Conselleria de Educación este servicio para el centro. El instituto Tirant lo Blanc también reclamó más atención.

La manifestación del Primero de Mayo en Elche volvió a ser una fiesta y un lugar de reivindicación laboral y social / Áxel Álvarez

Entre los participantes figuraron además la Intersindical Valenciana, el Consejo Sindical Obrero, la CNT y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En varios tramos se escucharon lemas como “viva la lucha de la clase obrera” o “por un 1 de mayo de lucha y combativo”, en una marcha que combinó reivindicaciones laborales clásicas con demandas sociales muy vinculadas al momento actual.

La presencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reforzó precisamente el peso de la vivienda en la jornada. El problema habitacional apareció en los discursos sindicales, pero también en las pancartas y en la composición de la marcha. El Primero de Mayo de 2026 en Elche dejó claro que el acceso a una casa se ha convertido en una preocupación central de la clase trabajadora, junto a los salarios, la estabilidad laboral, los servicios públicos y la democracia.