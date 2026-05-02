Fallece un peatón atropellado esta madrugada en la N-340 a su paso por Elche
El suceso ocurrió sobre las 3.20 horas según ha informado el CICU
Europa Press
Un peatón ha fallecido tras ser atropellado esta madrugada en la N-340, a su paso por Elche, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Los hechos se han producido sobre las 3.20 horas de este sábado, cuando un vehículo ha atropellado a un peatón que circulaba por la N-340, indican las mismas fuentes.
El CICU ha movilizado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento.
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- Claudio Guilabert: 'El alcalde de Elche, Pablo Ruz, está deseando volver a la actividad. Esto es solo un paroncillo
- Suspendido el pleno de Elche por una indisposición del alcalde, Pablo Ruz
- Elche celebra la Semana Bach con conciertos gratis en algunos de sus espacios más emblemáticos
- Ruz cesa al pedáneo de Arenales del Sol tras una denuncia por acoso sexual
- Nuevo pulso verde en Elche para el Vinalopó: 50.000 euros para renovar vegetación
- Detenida en el aeropuerto de Alicante-Elche una mujer que se enfrenta a tres años de cárcel en Suecia
- Más seguridad, nuevos accesos en coche y derribo de estanques con la restauración del Hort del Gat en Elche