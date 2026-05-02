Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bellea del Foc infantil 2026Medalla Tavira1 de mayo AlicanteMinistro Puente en AlicanteDeslinde 800 propietarios ArenalesAñade a Información como preferido Google
instagramlinkedin

Fallece un peatón atropellado esta madrugada en la N-340 a su paso por Elche

El suceso ocurrió sobre las 3.20 horas según ha informado el CICU

Una ambulancia, en el Hospital General de Elche, en una imagen de archivo

Una ambulancia, en el Hospital General de Elche, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Europa Press

Un peatón ha fallecido tras ser atropellado esta madrugada en la N-340, a su paso por Elche, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos se han producido sobre las 3.20 horas de este sábado, cuando un vehículo ha atropellado a un peatón que circulaba por la N-340, indican las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

El CICU ha movilizado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
  2. Claudio Guilabert: 'El alcalde de Elche, Pablo Ruz, está deseando volver a la actividad. Esto es solo un paroncillo
  3. Suspendido el pleno de Elche por una indisposición del alcalde, Pablo Ruz
  4. Elche celebra la Semana Bach con conciertos gratis en algunos de sus espacios más emblemáticos
  5. Ruz cesa al pedáneo de Arenales del Sol tras una denuncia por acoso sexual
  6. Nuevo pulso verde en Elche para el Vinalopó: 50.000 euros para renovar vegetación
  7. Detenida en el aeropuerto de Alicante-Elche una mujer que se enfrenta a tres años de cárcel en Suecia
  8. Más seguridad, nuevos accesos en coche y derribo de estanques con la restauración del Hort del Gat en Elche

Fallece un peatón atropellado esta madrugada en la N-340 a su paso por Elche

Fallece un peatón atropellado esta madrugada en la N-340 a su paso por Elche

Las campas de coches del aeropuerto ya alcanzan el núcleo urbano de Torrellano

L’aire que respirem i el que no es vol saber

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de García-Page para que el Gobierno recorte del trasvase

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de García-Page para que el Gobierno recorte del trasvase

Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después

Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después

Mayo arranca con inestabilidad: las lluvias dejan hasta 38 litros en el interior de Alicante

Mayo arranca con inestabilidad: las lluvias dejan hasta 38 litros en el interior de Alicante

Los sindicatos declaran la vivienda "emergencia nacional" y cargan contra Ruz en un Primero de Mayo muy reivindicativo en Elche

Los sindicatos declaran la vivienda "emergencia nacional" y cargan contra Ruz en un Primero de Mayo muy reivindicativo en Elche

Cazadores y propietarios de El Hondo se sienten “ninguneados” en Elche

Cazadores y propietarios de El Hondo se sienten “ninguneados” en Elche
Tracking Pixel Contents