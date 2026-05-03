El alcalde de Elche, Pablo Ruz, vuelve al trabajo este lunes tras su ingreso hospitalario

"El domingo sentí un fuerte dolor en el pecho. Estaba con mis padres y decidieron llevarme al hospital". El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha reaparecido este domingo en sus redes sociales para contar lo ocurrido durante esta semana que le ha mantenido al margen de la vida política. El edil ha comentado las razones por las que tuvo que realizar esta pausa indicando la incertidumbre del momento e incidiendo que lleva unos meses complicados en materia de salud.

"Tenía la tensión disparada, urgencias, observación, me subieron a planta y me han hecho todo tipo de pruebas", ha explicado Ruz. Finalmente, el alcalde ha informado que "todo está relacionado con un problema en la coronaria, y por supuesto, con este ritmo de vida, de locura que llevamos, creedme no es bueno para nadie".

Tras ser diagnosticado de epilepsia el pasado mes de noviembre, de la que ya está siendo tratado, el edil ha afirmado que este tipo de circunstancias y "para seguir haciendo las cosas bien, hay que parar y hay que echar el freno".

"Gracias, es una suerte saber que estáis"

Ruz no ha perdido la ocasión de dar las gracias al personal del Hospital General Universitario de Elche por los cuidados recibidos, "sois nuestros ángeles de la guarda: doctores, enfermeras, celadores, personas que se encargan de la limpieza, a todos, gracias, es una suerte saber que estáis".

Además, ha hecho extensible su agradecimiento a las personas que le han hecho llegar sus mensajes de cariño, cercanía y preocupación en los últimos días por parte de vecinos, familiares, amigos y compañeros de gobierno. En su intervención, el alcalde de Elche ha asegurado que es “una suerte sentirse y saberse querido” y ha reivindicado la importancia de "parar, dar las gracias, pedir perdón cuando uno se equivoca, corregir y seguir adelante". Ruz también ha mostrado su gratitud por la vida, por ser ilicitano y por la ciudad de Elche, antes de anunciar que mañana se reincorpora al trabajo “en cuerpo y alma” al servicio de los ilicitanos, aunque “con el freno echado”, con el objetivo de continuar trabajando por “el bien de todos” y por una sociedad más justa.

Una semana de agenda en pausa

El alcalde de Elche tuvo que suspender su agenda prevista durante la semana pasada. La indisposición de Pablo Ruz obligó este lunes a suspender el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Elche apenas unos minutos antes de su inicio, tras el acuerdo de la junta de portavoces, formada por PP, PSOE, Vox y Compromís. Su ingreso en el Hospital General Universitario ilicitano también llevó a aplazar el pleno extraordinario solicitado por el grupo socialista para abordar el aborto, la junta general de la empresa municipal Pimesa y el Foro Elche, integrado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global, previsto para este martes, en el que estaba prevista la participación del regidor y del conseller Vicente Martínez Mus, que se encuentra a la espera de una nueva fecha.

Durante su ausencia, el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, asumió las competencias del alcalde en su ausencia, en la que ya especificaba que, "a la vista de las circunstancias, la junta de portavoces, reunida con carácter previo a las sesiones convocadas, integrada por todos los grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento, ha acordado, de forma unánime, suspender la celebración de las mismas, y aplazarlas a fecha posterior que será acordada en una nueva reunión de la junta de portavoces".

Soler ha ejercido como alcalde accidental hasta la reincorporación de Pablo Ruz para este lunes, tras recibir el martes al mediodía el alta hospitalaria. Esta situación ha permitido mantener cierta normalidad en la Administración local, sobre todo a efectos de procedimientos administrativos. Se trata de una fórmula habitual en Elche, similar a la que se utiliza tras las fiestas de agosto, cuando los alcaldes suelen aprovechar para tomarse unos días de descanso antes de volver a la actividad habitual y dejan a uno de sus concejales como “sustituto”, fundamentalmente a efectos de firmas.