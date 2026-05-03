El restaurante del Parque encara la recta final con la vista en abrir en las Fiestas de Elche

Un proyecto para el que están puestas muchas expectativas en Elche por el valor simbólico y que podría ver la luz más bien de cara a las próximas Fiestas de agosto que en mayo o junio como se ha venido estimando en el último año. Y es que las obras del restaurante del Parque Municipal avanzan, pero a un ritmo sosegado que impide que quienes transitan a diario se queden con la sensación de grandes cambios de una semana a otra.

Desde la promotora del proyecto, Cóctel Santalucía, vuelven a insistir como ya hicieron en marzo, que el objetivo no es precipitar la inauguración, sino garantizar que el espacio arranque su actividad en las mejores condiciones posibles.

Aunque se hablaba de la primavera, y tras acumular la obra más de un año de retrasos, el propósito que tienen en el corto plazo es estar operativos en las Fiestas de agosto, unas fechas claves que ayudarían a despegar el complejo hostelero. Para generar expectación, e ir ganando terreno para fidelizar a potenciales clientes, la promotora lleva desde el pasado noviembre difundiendo a través de las redes sociales los valores que quieren aportar con esta nueva era del restaurante, que se llamará «El Parque», adelantando algunos detalles del concepto gastronómico. En el último de los reels de Instagram, de hace apenas unos días, los representantes hablaban de que se han habilitado formularios en su página web para empezar a hacer reservas.

Trabajos en la parte exterior del complejo, en una imagen tomada esta semana. / AXEL ALVAREZ

Eventos

A este respecto la promotora confirma que ya tienen eventos cerrados de todos los ámbitos, donde entrarían encuentros empresariales, festeros, comuniones o bodas, y sin entrar a dar un número exponen que tienen ciertos compromisos antes de que acabe el año y fechas para 2027. Precisamente sobre la celebración de banquetes nupciales, la impulsora del restaurante expone que este complejo multiespacio se puede adaptar perfectamente a las necesidades de los novios.

Es más, cuando aún siguen las obras, el restaurante ya se anuncia en portales como bodas.net para que los interesados empiecen a pedir presupuesto. Con imágenes renderizadas sobre el aspecto final que debería tener la infraestructura, y que distan aún de la realidad, aparece un sugerente anuncio en el que marcan que el espacio permite entre 100 y 800 invitados con menús de 140 euros de partida. Promocionan el enclave como una finca «referente de exclusividad» que sumerge a cada pareja «en un oasis de vegetación exuberante, ofreciendo un escenario idílico donde la naturaleza y la elegancia se fusionan para dar forma a eventos con sello propio».

Rotonda del Parque

Desde la promotora indican que colaboran con multitud de proveedores para todo tipo de servicios desde barra libre, dj, coctelería o música en directo e incluso esperan que la concejalía de Cultura se apoye en ellos para eventos aprovechando que el recinto está a escasos metros de la Rotonda del Parque Municipal, sin obviar que el propio alcalde, Pablo Ruz, apuntaba a que este será un recurso turístico y gastronómico de primer orden que podría tener interés para los cruceristas, teniendo en cuenta de que la oferta se asentará dentro del Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Pintura y decoración

En cuanto al avance de los trabajos, trasladan que el grueso de las actuaciones estructurales ya se ha ejecutado, y que se ha empezado a proceder con el acristalamiento, donde entraría la icónica cúpula con vidrieras que no pudieron aprovecharse por el estado de degradación. Si bien, todavía está pendiente la pintura y toda la decoración para realzar el conjunto, que mantendrá molduras decorativas o el voladizo original de los años sesenta, sin alterarse la extensión del edificio para no contravenir la ley del Palmeral. Hay que recordar que cada uno de los pasos que se han ido dando en su diseño han tenido que estar sometidos a las exigencias de la normativa autonómica y se han requerido numerosos informes técnicos y ambientales que fueron dilatando en el tiempo la materialización del proyecto.

La intervención global supera el millón de euros de inversión y pretende devolver al espacio la actividad que tuvo durante décadas, adaptándolo al mismo tiempo a las necesidades actuales de restauración y eventos. Fue a lo largo de los últimos meses de 2025 cuando más labores de albañilería se desempeñaron, levantando paredes y retirando estructuras que sobraban mientras que en esta última fase entraría la decoración después de haberse completado las cubiertas y las salidas de emergencia.