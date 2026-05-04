El barco musealizado de Santa Pola pasará por chapa y pintura

Cada vez que un turista llega a Santa Pola y accede al frente marítimo se topa con una de las imágenes más reconocibles: el barco "Esteban González". Una embarcación de 26 metros de eslora que dejó de sacarse a faenar hace 22 años y que fue donada a la localidad para que, a modo de punto expositivo anexo al Museo del Mar, sirviese para que el visitante ahondase en la pesca de arrastre.

Ahora bien, para que este recurso turístico de la plaza de la Constitución, y frente a la conocida como playa de "Los Curros", vuelva a relucir como antaño, y se aseguren las visitas, el Ayuntamiento prepara una rehabilitación integral. Y es que con sólo con ver el nivel de oxidación que presenta uno se hace a la idea de cuánta mella ha hecho el paso del tiempo.

La Administración local ha sacado a licitación estos trabajos con un presupuesto que se eleva a 80.919,32 euros (IVA incluido). La intervención pretende consolidar este espacio museístico al aire libre y garantizar que el antiguo pesquero pueda seguir formando parte del paisaje y la memoria colectiva de la villa marinera, de ahí que se realicen unas obras que garanticen la seguridad del personal, y por ende, el acceso de visitantes.

Casco y fachada

La actuación prevista se centrará principalmente en el casco y la fachada exterior del barco, donde se han detectado importantes problemas derivados de la humedad, la corrosión y el deterioro de la madera. Según recoge el proyecto técnico redactado por el ingeniero naval Francisco Montoya Galiana, antes de la reforma realizada en 2023 el agua penetraba por numerosos puntos de la cubierta, provocando acumulaciones de humedad y daños estructurales en el interior del pesquero.

Interior del barco pesquero "Esteban González" de Santa Pola / INFORMACIÓN

Aunque las filtraciones quedaron solucionadas gracias a la impermeabilización ejecutada entonces, actualmente persisten problemas relacionados con pernos oxidados y tablas de madera afectadas por podredumbre.

Para solucionar esta situación, se plantea actuar por fases. En primer lugar, se procederá al decapado y eliminación de toda la pintura exterior mediante un sistema de chorreado abrasivo o arenado, para dejar al descubierto la estructura original del casco y detectar con precisión las zonas dañadas.

Posteriormente se sustituirán las tablas deterioradas y los elementos estructurales afectados por la humedad, utilizando madera específica para uso naval y exterior, principalmente pino de Suecia e iroko.

Uno de los laterales del barco "Esteban González" de Santa Pola / INFORMACIÓN

Corrosión

Una vez reparadas las partes deterioradas, se tratarán los pernos corroídos mediante pinturas antioxidantes y masillados especiales que permitan detener el proceso de oxidación. De igual forma, sobre toda la superficie del casco se aplicarán capas de fibra de vidrio y resinas ignífugas con el objetivo de impermeabilizar completamente la embarcación y garantizar su conservación a largo plazo. Finalmente, el barco será pintado nuevamente con revestimientos específicos de protección ultravioleta y resistencia al fuego, manteniendo la estética tradicional de la obra viva en rojo (la que cubriría el mar) y la obra muerta en blanco.

Estado que presenta la fachada del barco "Esteban González" / Áxel Álvarez

Diez semanas

Según el cronograma previsto en el proyecto, la duración estimada de la intervención será de diez semanas desde el inicio de las obras. La memoria justificativa del expediente destaca que el proyecto busca “evitar el deterioro total, recuperar la funcionalidad y garantizar la conservación” de un elemento considerado patrimonio pesquero de la localidad.

Asimismo, el informe de necesidad emitido por el Ayuntamiento señala que la intervención afecta directamente a la estabilidad y estanqueidad de la embarcación, motivo por el cual se considera imprescindible acometer la actuación y disponer de un proyecto técnico específico.

Una de las recientes visitas al buque de Santa Pola por parte de un grupo de la ONCE / INFORMACIÓN

Dos décadas de actividad

El “Esteban González”, con matrícula 3ª AT-3-2087, faenó en aguas del Mediterráneo entre 1985 y 2005 y, tras finalizar su actividad, fue donado por su armador al Ayuntamiento de Santa Pola para su conservación y musealización.

Tal y como apunta el propio museo, desde el 2007 más de 150 santapoleros participantes en una Escuela Taller y dos Talleres de Empleo se ocuparon de su recuperación para, después, musealizarlo "como homenaje a la vida de los hombres del mar que con su trabajo han creado nuestra identidad como pueblo marinero". Además, los alumnos del Taller de Empleo Villa de Santa Pola IV, en su especialidad de promoción turística local e información al visitante, fueron los encargados en la primera etapa de mostrar este recurso turístico a los ciudadanos a través de visitas guiadas.

Tal y como ya trasladó entonces este diario, en marzo de 2012 el Ayuntamiento inauguró la embarcación después de años de restauración. En aquel momento el equipo de gobierno de la época invitaba a todos los ciudadanos a realizar las primeras visitas guiadas, limitadas a diez personas por la fisionomía del barco. En el citado acto se izó la bandera del "Esteban González" y se bendijo la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Posteriormente se celebró un mes de puertas abiertas por el que pasaron 2.450 personas. En estos momentos el Museo del Mar anuncia la disponibilidad de visitas guiadas a través de su página web y traslada que deben concertarse previamente. La disponibilidad empieza a partir de los viernes y sábados desde el 8 de mayo y con pases a las 18 y a las 19 horas.

Recreación

En estas visitas, los usuarios hacen una ruta por toda la embarcación. Primeramente conocen el puente de mando para después pasar por el pañol de proa y rancho de popa, de la misma forma que pueden contemplar una recreación de la sala de máquinas, llegar la bodega y ver un visual de la vida de los pescadores en la cocina.

Aunque en los pliegos se habla de la apertura al público en 2024 tras la intervención de 2023, lo cierto es que este espacio icónico lleva años recibiendo a turistas, aunque ha pasado por etapas de crisis como trascendió en 2019 cuando tuvo que cerrarse a las visitas por la falta de personal debido a bajas de funcionarios por jubilación y a despidos de parte de los trabajadores contratados con planes de empleo para cubrir este anexo del museo.