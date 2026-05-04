Del aula a la empresa: así impulsa Elche el talento emprendedor juvenil
La final de BIKreando el próximo 7 de mayo reúne a 900 alumnos, 42 docentes y 13 centros educativos
La creatividad, la innovación y las ideas de negocio que nacen de las aulas volverán a tomar protagonismo en Elche el próximo 7 de mayo. El Centro de Congresos acogerá la final de BIKreando 2025/2026, una iniciativa que este curso ha reunido a 900 alumnos, 42 docentes y 13 centros educativos de la provincia de Alicante con un objetivo común, que no es otro que fomentar el emprendimiento juvenil desde edades tempranas.
El concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, Samuel Ruíz, presentó este lunes una edición que ya se ha consolidado como referente provincial tras movilizar a más de 1.500 personas en actividades formativas y divulgativas a lo largo del curso.
Modelo educativo
Durante la presentación, Ruíz destacó que el objetivo de BIKreando es avanzar hacia un modelo económico y social “más innovador, creativo y digital”, capaz de responder a las nuevas demandas del mercado laboral.
El edil subrayó que este sistema de aprendizaje, nacido a nivel local e implantado a nivel provincial, se ha convertido en “un ejemplo extrapolable a otros territorios” por su capacidad para conectar la formación académica con el entorno empresarial actual.
Premios
El Ayuntamiento de Elche colabora en el proyecto mediante la cesión de espacios, acciones de difusión y una aportación económica de 2.500 euros. Esta cuantía se destinará a cinco premios de 500 euros para los proyectos ganadores que se darán a conocer en la jornada final.
Según explicó Ruíz, el propósito de estos reconocimientos es “poner en valor el talento, esfuerzo y creatividad de los alumnos” que han desarrollado propuestas empresariales innovadoras durante el curso.
Más de 25 sesiones y cinco desafíos
Por su parte, la directora del colegio Salesianos, M. José Davó, señaló que el programa se estructura en torno a cinco desafíos, complementados con 25 sesiones formativas y un sistema de evaluación dual que culmina con la valoración y votación de un jurado.
Davó destacó que el proyecto refleja la metodología educativa salesiana, basada en “formar personas junto con una metodología empresarial”.
Apoyo institucional y provincial
El concejal agradeció la implicación del Centro Salesiano de Elche como entidad promotora del proyecto, así como el respaldo económico de la Diputación de Alicante y el trabajo realizado por docentes y tutores.
Con esta nueva edición, BIKreando refuerza su posición como referente provincial en la promoción de la innovación, la creatividad y el espíritu empresarial entre los jóvenes.
Proyecto
BIKreando es un proyecto de innovación educativa fundamentado en un método de innovación propio del mundo empresarial, el Design Thinking, y de técnicas de aprendizaje activo como el Visual Thinking y Aprendizaje Cooperativo.
El desarrollo de competencias presentes y futuras demandadas por el mercado laboral se garantiza gracias al uso de los materiales BIK y el desarrollo de una serie de retos para los equipos Bikreando, que compartirán sus conclusiones durante las fases de trabajo (Mapeo, Investigación y Prototipado) hasta culminar en la presentación de su propuesta innovadora en el Encuentro Bikreando.
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