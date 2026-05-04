Un instituto en Elche con nombre del candidato al Nobel ilicitano: el IES Carrús se llamará Francis Mojica

Hace 50 años, cuando el IES Carrús de Elche abrió sus puertas, pocos podían imaginar que de sus aulas saldría uno de los científicos que acabaría revolucionando la genética a nivel mundial. Entre aquellos primeros alumnos se encontraba Francis Mojica, hoy referente internacional en microbiología y considerado pionero en el descubrimiento de las secuencias CRISPR, una tecnología que ha cambiado para siempre la forma de entender y modificar el ADN. Medio siglo después, su nombre queda ligado para siempre al centro donde comenzó parte de su camino. El instituto, por votación unánime del Consejo Escolar Municipal y elevado a la Dirección General de Educación para su aprobación, adoptará la denominación de “IES Carrús-Francis Mojica”, un reconocimiento que se hizo público este lunes durante el acto de clausura del 50 aniversario y que simboliza mucho más que un homenaje: representa el vínculo entre la educación pública y la posibilidad real de alcanzar la excelencia científica desde un entorno de barrio. “Está muy vinculado al centro y continúa manteniendo relación con sus amigos de toda la vida, los de aquí”, explica la directora, Toñi Lledó, subrayando una de las claves que han llevado a tomar esta decisión: la cercanía. Porque Mojica no es solo un nombre destacado en la ciencia, sino también alguien que sigue formando parte de la identidad del propio Carrús.

El nuevo nombre del centro se anunció en un acto que tuvo lugar en el Centro de Congresos. / Áxel Álvarez

El barrio

"El barrio significa mucho, no podemos quitar 'Carrús', no tendría sentido después de 50 años", señala Lledó sobre la nueva incorporación al nombre original, quien describe la evolución del instituto y la del entorno como "realmente paralela". En ese relato, la figura de Mojica encaja de forma natural, pues se trata de un alumno formado en el barrio que ha llegado a lo más alto sin desvincularse de sus raíces.

Así, el centro, inaugurado en 1975 en pleno inicio de la Transición, nació ligado a las familias trabajadoras que se asentaban en la zona, muchas procedentes de otras regiones atraídas por la industria del calzado. Desde el principio, la educación fue entendida como una herramienta de progreso social, una idea que hoy sigue vigente. Y ese vínculo ha sido, de hecho, uno de los ejes principales de la conmemoración, que en varias de sus actividades puso el foco en "qué significó el instituto para el barrio y para el tipo de población que estaba aquí situada cuando se creó".

Público del acto de clausura, que contó con la presencia de Pablo Ruz, Daniel McEvay; la directora del centro, Toñi Lledó; y Francis Mojica. / Áxel Álvarez

50 anviersario

Pero más allá de los actos institucionales, el 50 aniversario se ha vivido también dentro de las aulas. El centro ha apostado por implicar directamente al alumnado a través de talleres monográficos de ciencias, artes y humanidades en los que antiguos estudiantes han compartido sus trayectorias profesionales. "Queríamos que vieran ejemplos reales, cercanos, de gente que ha pasado por aquí y ha construido su futuro", explica Lledó.

En estos encuentros han participado perfiles muy diversos: desde profesionales del ámbito sanitario hasta docentes universitarios, pasando por perfiles vinculados a la comunicación o las artes. Una forma de acercar al alumnado a distintas salidas profesionales y, al mismo tiempo, reforzar el sentimiento de pertenencia al centro. "Les ha gustado muchísimo, porque no es lo mismo que te lo cuenten en abstracto a que venga alguien que ha estado en tu misma clase", apunta la directora.

Actuación musical durante el evento. / Áxel Álvarez

Otras actividades

Así, a estas iniciativas se ha sumado también una vertiente más creativa, con propuestas como la Feria Grapa, una exposición en la que el alumnado vinculado a enseñanzas artísticas ha mostrado trabajos inspirados en en esta conmemoración. De esta forma, la actividad ha servido como escaparate del talento del centro y como punto de encuentro entre generaciones.

El programa se ha completado con otros actos de carácter más social, como la cena conmemorativa celebrada el pasado jueves, que reunió a antiguos profesores, exalumnos y miembros actuales de la comunidad educativa en un ambiente marcado por la nostalgia y el reencuentro.

Francis Mojica

Pero si algo ha marcado especialmente esta celebación ha sido la participación de antiguos alumnos que han desarrollado destacadas trayectorias profesionales. Entre ellos, figuras como el propio Francis Mojica, referente internacional en el ámbito científico y catedrático de Microbiología de la Universidad de Alicante (UA), además de aspirante a Premio Nobel en 2020.

Francis Mojica durante su discurso. / Áxel Álvarez

Mojica es considerado pionero en el descubrimiento de las secuencias CRISPR, que sentaron las bases para el desarrollo de la revolucionaria tecnología de edición genética CRISPR-Cas9. Su figura, destaca la directora, "representa precisamente los valores que queremos reivindicar", añadiendo que "es una persona del barrio, y eso hace que el alumnado lo vea como un referente real".

Así, la jornada de este lunes puso cierre a este programa con un acto institucional celebrado en el Centro de Congresos de la ciudad, a la que también asistió el alcalde, Pablo Ruz, y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, además de Mojica, la comunidad educativa y vecinos del barrio.

Acto de clausura

Durante el evento, además de los discursos conmemorativos, se oficializó el añadido del nombre de Francis Mojica al instituto, de forma que el centro adquirirá la denominación de "IES Carrús-Francis Mojica". Así, se establece un reconocimiento tanto a su trayectoria científica como a los valores que representa, "muy ligados a los de este centro", recalca Lledó.

Mojica intervino el acto con un emotivo discurso en el que repasó su trayectoria en el instituto, en el que estuvo desde 1977 hasta 1981, una etapa de su vida de la que dice estar "muy orgulloso" y de la que presume allá donde va. En él, destacó la importancia de la educación pública, a la que siempre ha estado anclado y aprovechó para lanzar un consejo a los actuales alumnos: "Disfrutad y aprovechad al máximo de esta oportunidad que os han brindado", añadiendo que "el tiempo que pasáis en el instituto es muchísimo más importante de lo que ahora mismo os imagináis".

Francis Mojica junto a Toñi Lledó, directora del centro, y Pablo Ruz. / Áxel Álvarez

Así, entre alguna de las experiencias mencionadas en aquella etapa estudiantil, recalcó que empezó a estudiar en el instituto gracias al impulso de sus padres. "Yo decía: ¿estudiar para qué?", confiesa, admitiendo, además, que no tiene "ni un solo mal recuerdo de aquellos años",

El acto sirvió también como punto final a meses de actividades que han buscado no solo celebrar el pasado, sino reforzar la identidad del centro de cara al futuro. Con este gesto, este instituto mira adelante sin perder de vista sus raíces: las de un centro público que creció junto a su barrio y que, medio siglo después, sigue reivindicando la educación como motor de progreso social. "Es importante que el alumnado tenga referentes cercanos", concluye Lledó, quien matiza: "Que entiendan que desde la educación pública también pueden salir grandes personalidades".