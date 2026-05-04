La Tramoia cumple 30 años: así lo celebra

El teatro de los más pequeños cumple 30 años. Y es que la sala La Tramoia de Elche, el único espacio a nivel nacional específico para teatro infantil, celebra por todo lo alto su aniversario. Así, durante el mes de mayo, la sala acogerá una exposición en la Orden Tercera que albergará una muestra "con carteles, programas de los festivales, diferentes premios, trofeos e incluso fotos de los niños y niñas que empezaron, que ahora ya son mayores", según explica la presidenta de la Asociación de Teatro Escolar (ATE), Sofía Castellote.

Festival de Teatro Escolar

La exposición dará inicio el próximo martes 12, y el domingo 24 de mayo, el día oficial del aniversario de La Tramoia, se celebrará una reunión-coloquio en la que estarán presentes las personas que impulsaron la ATE y La Tramoia, además de compañías de fuera de la ciudad también muy vinculadas con este espacio. Según Castellote, "va a ser un ratito muy chulo y emotivo con música para celebrar el teatro, la vida y que nos mantenemos aquí".

La concejala de Cultura, Irene Ruíz, junto a la presidenta de ATE, Sofía Castellote. / María González

Además de la muestra, desde este lunes se está llevando a cabo la XLIV edición del Festival de Teatro Escolar de Elche, organizado por ATE, en colaboración con el Ayuntamiento. La iniciativa cumple 44 años y cuenta con la participación de diecisiete centros escolares que muestran sus obras por las tardes a partir de las 18 horas en La Tamoia. El festival pondrá fin el 28 de mayo a las 10.30 horas con un gran cierre en el Gran Teatro, donde se podrá disfrutar de la obra "Clásicos Excéntricos", de la compañía Lapso Producciones, "toda una maravilla para los más pequeños", en palabras de la edil de Cultura, Irene Ruíz.

Disfrutar del teatro

Esta clausura "es una oportunidad genial para juntarnos", según Castellote, quien recalca que la compañía es una propuesta que lleva un concierto teatralizado, "muy interesante, haciendo un trabajo muy potente, por eso estamos convencidas de que va a gustar mucho".

Así, Ruíz invita a los ilicitanos a disfrutar de esta nueva edición y, además, agradece el trabajo realizado por la ATE y la sala La Tramoia para que siga con referente a nivel nacional en el teatro escolar, reivindicando la necesidad de este tipo de iniciativas que fomentan el teatro. Una sala "dirigida a los más pequeños de la casa, con obras de teatro pensadas, ideadas e interpretadas solo para niños", según recalca la concejala, quien destaca que el espacio es "de esos tesoros con los que cuenta este municipio y dan buena cuenta del nivel teatral de Elche, que empiezan desde bien pequeños gracias a este espacio".