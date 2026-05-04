La investigación para producir dátiles con palmeras «in vitro» en Elche arrastra un año de espera

La investigación para producir palmeras in vitro en Elche lleva un año sin materializarse por la falta de aprobación definitiva del convenio entre administraciones que rescataría el material científico del antiguo Instituto Tecnológico de la Palmera para reactivar una línea estratégica para el futuro del Palmeral. La Concejalía de Medio Ambiente lleva meses esperando a que la Generalitat dé luz verde al acuerdo marco que permitiría ceder al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) el equipamiento almacenado desde hace más de una década en instalaciones municipales.

La demora mantiene bloqueado un proyecto que el bipartito anunció hace ahora justo un año como una de las grandes apuestas para recuperar la investigación pública sobre la palmera datilera tras el fracaso del Instituto Tecnológico proyectado en anteriores mandatos.

La intención del Ejecutivo local es aprovechar la reforma integral de la Estación Experimental Agraria de Elche para instalar allí nuevos laboratorios especializados y retomar las investigaciones sobre cultivo in vitro, selección varietal y mejora genética de palmeras.

Después de aquellas primeras conversaciones, ni el convenio ni el clúster empresarial y científico vinculado al Palmeral, y que es clave, han sido formalizados todavía. Precisamente este grupo, liderado por el Ayuntamiento y donde entraría inicialmente el IVIA y la Universidad Miguel Hernández, pretende coordinar investigaciones, facilitar la captación de fondos europeos y generar proyectos conjuntos relacionados con la producción agrícola, la comercialización del dátil y la innovación biotecnológica.

Especialización

En cuanto al convenio, sería fundamental porque concretaría las contraprestaciones de cada organismo implicado, los medios humanos y el equipamiento técnico. El acuerdo marco será a tres bandas entre el Ayuntamiento de Elche, el IVIA y la UMH, teniendo en cuenta que la institución universitaria dispone de grupos especializados en cultivos in vitro y que existen investigaciones avanzadas sobre variedades de dátil desarrolladas dentro de proyectos como Agroalnext VALORACV.

Después del arranque será necesario, tal y como apunta la concejalía, desarrollar convenios específicos adicionales para delimitar líneas de trabajo, teniendo en cuenta que habría que determinar variedades porque no hay un catálogo oficial de dátiles, y es esta etapa investigadora con la que se pretenden corregir grandes déficits con tal de recuperar una línea científica desmantelada tras el cierre en 2012 de la estación Phoenix.

Palmeras in vitro en una de las parcelas del Camp d'Elx, en imagen de archivo / Matías Segarra

Desde entonces, gran parte del material científico permanece almacenado sin uso en dependencias municipales mientras las instalaciones del antiguo instituto han ido perdiendo progresivamente su función original.

Pendiente

José Antonio Román, edil del área, manifiesta que el acuerdo continúa pendiente de validación definitiva por el Consell pese a que aseguran que tienen el visto bueno de la institución académica y después de que a nivel municipal se haya realizado una auditoría completa de todo el material existente para preparar la futura cesión de material, con lo que hay un inventario contrastado de los equipos disponibles, entre ellos cámaras de flujo laminar, equipamiento de laboratorio y diferente materia prima como agar- agar, para la micropropagación, procedente de los antiguos trabajos de investigación desarrollados en la estación Phoenix. Es más, incluso el proyecto podría contar con profesionales que investigaron en estas instalaciones, como el técnico José Navarro, que ahora trabaja en el IVIA.

Preguntado sobre el futuro de esta nueva línea, el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, confirmaba hace semanas a este diario que hay espacios concretos reservados para reactivar estas investigaciones con tal de que los propios investigadores universitarios puedan trabajar con los de la estación experimental para nuevas variedades de palmeras más eficientes. Según detalló, el objetivo es «transferir resultados de la investigación a los agricultores».

En cuanto al reparto de recursos humanos, Tejedo insistió además en que la Generalitat pondría el personal inicialmente, señalando que «hay técnicos de sobra para el cultivo in vitro de las palmeras», y que se podría ir ampliando la plantilla con la universidad para la investigación. Actualmente trabajan en la estación experimental 17 personas, y apuntan que las instalaciones ya están a pleno funcionamiento después de que se inaugurasen hace meses.