La tramitación del proyecto de urbanización del sector E-18 con 126 adosados junto a Los Palmerales de Elche encara la recta final

La tramitación del proyecto de urbanización del sector E-18, que permite la construcción de 126 viviendas unifamiliares en el solar situado frente al polideportivo de Los Palmerales, parece que por fin encara la recta final, prácticamente cuatro décadas después. Hasta el extremo de que fue el propio vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, el que compareció este lunes para anunciar el inicio de la fase de información pública del proyecto de urbanización, como paso previo a la aprobación definitiva por parte de la junta de gobierno local, mientras se tramita de forma paralela la reparcelación.

El solar situado junto al Camino Viejo de Santa Pola, con coches aparcados, este mismo lunes. / Áxel Álvarez

En la zona sureste

En concreto, el sector E-18 está situado en la parte sureste de la ciudad, y limita al norte con la antigua Circunvalación Sur, que lo separa del huerto de la Coronela y del polideportivo de Los Palmerales, al sur con la Ronda Sur, y al este y al oeste con los sectores E-16 y E-17, junto al Camino Viejo de Santa Pola, que todavía están sin desarrollar. De hecho, es lo que, cada vez en los últimos tiempos se utiliza como zona de aparcamiento del Hospital General Universitario.

De baja densidad

El E-18, como explicó Soler, se trata de un sector residencial de baja densidad, formado por 126 viviendas adosadas con parcelas de un mínimo de 250 metros cuadrados. La superficie total del sector es de 74.550 metros cuadrados con una edificabilidad residencial de 20.076 metros cuadrados, además de 7.352 metros cuadrados de zonas verdes y una extensión de cerca de 1.600 metros cuadrados para equipamiento educativo-cultural.

Una vista de la zona, situada frente al Hospital General. / Áxel Álvarez

“Un paso importante”

“Se trata de un paso importante, porque es un sector que llevaba muchos años en marcha y ahora se avanza para que la construcción sea una realidad lo antes posible, sabiendo la necesidad de vivienda que existe en el municipio”, subrayó Soler, quien añadió que el plazo de información pública es de 20 días y, una vez resueltas las alegaciones, si las hay, pasará por la junta de gobierno local para su aprobación definitiva.

Francisco Soler, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Desde 1990

El sector E-18 del Plan General de Elche, según el plan parcial de mejora que se presentó en 2016, se corresponde con una zona de uso residencial no urbanizada ni edificada cuyo plan parcial inicial fue aprobado por el pleno municipal en octubre de 1990, hasta el punto de que sus promotores se constituyeron en junta de compensación, y se aprobaron sus bases de actuación y estatutos sólo un mes después, aunque no fue hasta 1995 cuando se autorizó definitivamente el proyecto de reparcelación. Posteriormente, en 1998, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche incorporó la ordenación pormenorizada y parámetros urbanísticos del plan parcial aprobado, clasificándolo como suelo urbanizable ordenado y calificándolo de uso residencial en tipología de vivienda unifamiliar adosada.

El plan de mejora

Así hasta que en 2002 se empezó a tramitar una modificación puntual de la ordenación del sector mediante un plan parcial de mejora, que se expuso al público en febrero de 2004. Ahí se mantenían los parámetros de edificabilidad y la superficie dotacional aprobada, pero se querían ampliar los viarios norte y oeste. No obstante, vino la crisis inmobiliaria, de manera que no se reactivó el proyecto hasta 2016, y, de por medio, se ejecutó la Ronda Sur en Elche. En el plan de mejora, en cualquier caso, se apuntaba que se debían mantener todas las palmeras existentes y no se permitía el trasplante ni la alteración de la configuración de los terrenos ni de sus condiciones ambientales. Asimismo, los parámetros de la parcela de equipamiento serían del 2 % de ocupación y una planta, y las actuaciones que se realizaran en la parcela dotacional quedarían integradas junto a las actuaciones de la zona verde colindante, formando las dos parcelas un conjunto dotacional. Finalmente, se especificaba que “el viario borde del sector, en su encuentro con el Hort de Casa Prim colindante, dispondrá una franja, del ancho de la acera, de tratamiento blando o ajardinado mediante arbustos de bajo porte”.