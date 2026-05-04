El PSOE de Elche pide otro pleno extraordinario antes de celebrarse el del aborto

Cuando todavía no se ha celebrado el pleno extraordinario solicitado por el PSOE para abordar el debate sobre el aborto en el Ayuntamiento de Elche —aplazado la semana pasada por la indisposición del alcalde, Pablo Ruz, que tuvo que ser ingresado en el Hospital General Universitario—, el Grupo Municipal Socialista ha movido de nuevo ficha y ha registrado la petición de otra sesión extraordinaria, esta vez para debatir el estado de la Educación en el municipio y reclamar a la Generalitat Valenciana mejoras urgentes en ratios, infraestructuras, recursos y planificación educativa.

La nueva ofensiva política la anunciaba este lunes el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Héctor Díez, quien ha alertado de la situación que, a su juicio, atraviesa el sector educativo ilicitano y valenciano en su conjunto. El edil reclamaba que el pleno municipal exija al Consell “diálogo, inversión y planificación” y busque además una posición unánime de todos los grupos políticos para defender las reivindicaciones de la comunidad educativa de Elche.

Una nueva sesión extraordinaria en plena agenda aplazada

La petición socialista llega en un momento de acumulación de asuntos pendientes en el calendario político municipal. Cabe recordar que la junta de portavoces, integrada por PP, PSOE, Vox y Compromís, acordó aplazar tanto el pleno ordinario de abril como la sesión extraordinaria solicitada por los socialistas para hablar sobre el aborto, prevista inicialmente la pasada semana, debido a la indisposición del alcalde.

Finalmente, ambos plenos quedaron fijados para este martes, 5 de mayo. La sesión ordinaria arrancará a las 8.30 horas, mientras que la extraordinaria sobre el aborto —promovida por el grupo socialista tras la moción impulsada por Vox y respaldada por el PP— está prevista para las 13 horas o, en su defecto, al término de la primera convocatoria si ésta se prolonga más de lo previsto.

En ese contexto político, el PSOE añade ahora una nueva exigencia de debate monográfico en el salón de plenos, centrado esta vez en la situación crítica que, según denuncia, vive la enseñanza pública en la ciudad.

Héctor Díez apuesta por acercarse al máximo a los ciudadanos en su precampaña electoral / INFORMACIÓN

Institutos saturados, ciclos suprimidos y proyectos sin horizonte

Díez dibujaba un panorama severamente crítico del estado actual de colegios e institutos de Elche. “Estamos, sin ninguna duda, ante una legislatura perdida en materia educativa y un final de curso marcado claramente por los retrocesos", lamentaba el concejal socialista, que considera que la situación ha entrado en una deriva de bloqueo y falta de respuestas.

Entre los problemas señalados, el portavoz municipal denunciaba este lunes la ausencia de soluciones para centros como el IES Severo Ochoa o el IES La Torreta, así como la incertidumbre que sigue rodeando al futuro del nuevo colegio 38.

“Nos encontramos con una situación realmente penosa: centros a los que no se da ninguna solución”, aseguraba Díez, antes de poner ejemplos concretos. Citaba el caso del IES Vicente Verdú, donde denunciaba la falta de funcionamiento del sistema de aire acondicionado; el Severo Ochoa, donde reclama un laboratorio y más espacio; o La Torreta, que sigue pendiente de rehabilitación.

El socialista también cargaba contra la supresión reciente de titulaciones y modalidades de Formación Profesional por parte de la Conselleria en centros como el IES Victoria Kent y el IES Tirant lo Blanc, una decisión cuya revisión quiere llevar al pleno extraordinario para recabar el respaldo unánime de la corporación.

A ello, se suma el silencio institucional sobre otra infraestructura largamente reivindicada. “Y, sobre el Conservatorio de Música, la situación es aún peor ya que no se sabe nada”, indicaba.

Colegios y profesorado

En materia de colegios, Díez destacaba la herencia de actuaciones ejecutadas al amparo del Plan Edificant impulsado por el anterior Govern del Botànic, con proyectos como el Colegio Arrels, el Virgen de la Luz y el colegio de El Altet, que definía como “prácticamente finalizadas”. Pero, a partir de ahí, aseguraba que reina la incertidumbre.

"¿Cuál es el horizonte? ¿Qué se sabe del nuevo Colegio 38, de esa fusión de los colegios Ausiàs March y Casablanca? No se sabe absolutamente nada. ¿Qué se sabe de las mejoras que necesita el Colegio de Asunción o del gimnasio del Blasco Ibáñez? Absolutamente nada", manifestaba.

También advertía de nuevas necesidades en centros veteranos que rondan ya el medio siglo de vida, como el CEIP Dama de Elche, en el barrio de El Pla, que precisan actuaciones importantes.

En paralelo, el edil ponía el acento en la falta de interlocución entre la Dirección Territorial de Educación y la comunidad educativa. “La Dirección Territorial no contesta los correos electrónicos de colegios e institutos”, agregaba, denunciando una ausencia total de respuesta administrativa.

El portavoz socialista también trasladaba el apoyo de su grupo al profesorado ante la huelga indefinida convocada a partir del 11 de mayo. "Nos enfrentamos a la convocatoria de una huelga indefinida por parte del profesorado, algo que no había sucedido en décadas, y que estos reivindican más recursos para atender a los alumnos, sobre todo en las aulas UECO, la disminución de las ratios y también un plan de infraestructuras", exponía.

Críticas al Consell y silencio del Ayuntamiento

La ofensiva política del PSOE no se limita a la radiografía educativa. También apunta directamente a la gestión autonómica y a la posición del gobierno local. Díez criticaba que el conseller de Educación no reciba a los sindicatos y censuraba el papel del secretario autonómico de Infraestructuras Educativas, el ilicitano Daniel McEvoy, de quien dijo que "está pasando sin pena ni gloria, y a Elche no le está beneficiando absolutamente nada" su presencia como número dos de la Conselleria.

Además, interpelaba directamente al Ejecutivo municipal. "¿Cuál es la postura de nuestro Ayuntamiento? ¿Cuál es la posición de nuestro alcalde? La nada. No se está reivindicando nada ni se está pidiendo a la Generalitat que impulse ninguna mejora", reprochaba.

Por último, el portavoz socialista rechazaba el argumento presupuestario del Consell para justificar la falta de inversiones. “No valen las excusas del Consell de que no hay dinero”, proseguía, antes de recordar las rebajas fiscales autonómicas “a los que más tienen” y sostener que el presidente valenciano, Carlos Mazón, a través del conseller Juanfran Pérez Llorca, ha renunciado al nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno central, que —según señalaba— supondría 3.700 millones de euros anuales adicionales para sostener los servicios públicos de la Comunidad Valenciana.