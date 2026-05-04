Raúl Ordóñez (@jaspeante), divulgador: “La IA no da miedo; preocupa que no sepamos usarla”

El formador y divulgador Raúl Ordóñez (@jaspeante), especializado en inteligencia artificial generativa aplicada al negocio y al marketing digital, era el encargado de abrir el III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante en Elche. Con más de 20 años de trayectoria, Ordóñez ha asesorado a más de 300 empresas y formado a miles de profesionales, consolidándose como una de las voces más influyentes en la difusión de la IA en español, con una comunidad en redes que supera los dos millones de seguidores. Como profesor y consultor ha formado a más de 2.000 alumnos y asesorado a cerca de 200 firmas de España y Latinoamérica. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas, especializado en Marketing Digital y Marca Personal y colabora con prestigiosas escuelas de negocio. Sus vídeos con tips y herramientas en TikTok e Instagram ayudan diariamente a miles de personas.

¿Cómo está de desarrollada la IA en materia de salud y qué puede mejorar la vida o el trabajo de enfermeros, médicos y otros profesionales sanitarios?

Estamos precisamente en un momento en el que los asistentes de inteligencia artificial general conocidos, como por ejemplo ChatGPT, están lanzando versiones optimizadas, personalizadas y contextualizadas a ámbitos profesionales. Y uno de los primeros en llegar ha sido el ámbito clínico. Esta misma semana se ha lanzado ChatGPT for Clinicians, sistemas que están fine-tuneados, para tener un conocimiento y un aprendizaje mucho más específico en ese área. Es decir, ya no son herramientas generalistas, sino que están entrenadas específicamente para responder a necesidades concretas del ámbito sanitario. Al igual que lo ha hecho ChatGPT, también lo están haciendo otras empresas como Microsoft o Google, y esto es algo que se está implementando gradualmente y en nada lo vamos a tener aquí en nuestros centros sanitarios también.

Adaptación al contexto real

¿Estas mejoras se van a dejar sentir en los profesionales sanitarios?

El impacto en la vida profesional de enfermeros, médicos y otros profesionales sanitarios va a ser muy relevante gracias a estas mejoras, porque permitirá reducir tiempos, mejorar la precisión en la información y, en definitiva, ayudar en la toma de decisiones clínicas con herramientas mucho más adaptadas al contexto real.

Raúl Ordóñez daba el discurso inaugural del III Congreso Nacional de IA y Enfermería celebrado en Elche / V. L. Deltell

“El verdadero riesgo no es la inteligencia artificial, sino llegar tarde. Hay mucha gente que aún no sabe qué es realmente ChatGPT” Raúl Ordóñez (@jaspeante) — Divulgador

¿Y dentro de diez años será algo totalmente distinto a lo que conocemos hoy?

Posiblemente, pero yo creo que el desarrollo futuro de la IA va de un lado asociado a una sencillez, paradójicamente, y a una plasticidad. Es decir, va a haber un momento en el que dejaremos de usar probablemente pantallas y tengamos otro tipo de dispositivos como gafas, collares o cualquier otro tipo de sensor que va a conocer muy bien nuestro contexto personal. Va a entender cómo funciona el mundo. Van a ser modelos de mundo que sabrán en todo momento darnos la información precisa que necesitamos. Con lo cual, la forma que vamos a tener de comunicarnos con la IA, paradójicamente, va a ser más natural incluso que la que tenemos ahora. No tendremos que “hablarle” como a una máquina, sino que será una interacción mucho más integrada en nuestro día a día.

Uno de los problemas del periodismo es la falta de credibilidad y las fake news. ¿Cree que la IA puede mejorar en ese sentido la percepción del público?

Al final uno de los riesgos que tiene la tecnología es que siempre está presente en ella ese doble filo, como ocurre con cualquier herramienta, que mal usada puede generar desinformación, puede contribuir a la difusión de deepfakes. Pero también es cierto que la propia tecnología es capaz y tiene ya sistemas para detectar este tipo de información. Por ejemplo, en el área de las imágenes existen ya sistemas de marca de agua oculta que no se ven y que permiten detectarse si un contenido ha sido generado, por ejemplo, una imagen, una foto, un vídeo, con inteligencia artificial. Yo creo que eso, sumado a una capacitación y mejor educación de la sociedad en general, va a ser que al final podamos convivir con el contenido generado con IA de una forma ética. Es decir, no se trata solo de la herramienta, sino también de cómo la sociedad aprende a interpretarla y a utilizarla.

Avance irremediable

Entonces, ¿la IA no le asusta?

Yo creo que la tecnología no debe asustar porque hay algo que ha demostrado a lo largo de la historia: que avanza de forma irremediable, y sobre todo cuando es disruptiva. Pero lo que sí me asusta es que no seamos capaces de asumir como sociedad ese cambio. Que no existan iniciativas que fomenten la educación, la capacitación tecnológica de esta nueva herramienta. En la medida en que seamos capaces de asumir ese reto, desde luego que conseguiremos progresar. Si no, el problema no será la tecnología, sino la falta de adaptación a ella.

Le iba a preguntar precisamente eso. ¿Cree que estamos suficientemente formados o preparados?

No, porque aunque ahora se habla de IA por todos lados y parece que todo es IA, la realidad de la calle es que sales ahí fuera y hay mucha gente que no sabe ni pronunciar bien ChatGPT. Entonces creo que es muy necesario seguir formando, que se desarrollen iniciativas, eventos como este de los enfermeros en Elche, en el que, de forma práctica y sobre todo paso a paso, se vaya educando y enseñando herramientas técnicas a profesionales de distintos ámbitos en un buen uso de este tipo de posibilidades. Al final, lo importante, lo que te va a dar la ventaja competitiva es precisamente el saber usar bien estas herramientas, pero hace falta todavía caminar mucho.

Revolución tecnológica

Como cierre, Ordóñez deja una idea que resume tanto el desafío como la oportunidad que plantea esta revolución tecnológica: la inteligencia artificial ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción, sino al de la vida cotidiana y profesional. Su implantación, advierte, será imparable, pero su verdadero impacto dependerá menos de la potencia de los algoritmos que de la capacidad colectiva para comprenderlos, regularlos y utilizarlos con criterio. En ese equilibrio entre innovación y formación sitúa el experto la gran batalla de los próximos años: que la sociedad no llegue tarde al cambio, porque, como insiste, el riesgo no está en la herramienta, sino en quedarse al margen de ella.