Siete detenidos en Elche por robos durante el puente del Primero de Mayo: cinco intervenciones en apenas tres días

La sucesión de robos durante el puente del Primero de Mayo en Elche dejaba una estampa inquietante en la ciudad, según informan fuentes oficiales. En apenas unos días, agentes de la Policía Nacional detuvieron a siete personas relacionadas con cinco hechos delictivos distintos, todos ellos vinculados a delitos contra el patrimonio. Una cadena de intervenciones que, lejos de ser anecdótica, dibuja un escenario en el que la actuación policial resultaba clave para frenar una oleada de acciones delictivas.

El balance no es menor: accesos ilegales a inmuebles, robos en vehículos, violencia en plena calle y actuaciones “in fraganti” de los agentes de la Policía Nacional que evitaron consecuencias mayores. Todo ello en un periodo festivo en el que la relajación de rutinas suele convertirse en terreno abonado para este tipo de delitos.

Asalto a una escuela infantil: menores detenidos tras escalar por la azotea

El primero de los sucesos tuvo como escenario una escuela infantil de la ciudad. Dos menores de 15 y 16 años fueron detenidos tras acceder al recinto escalando por la azotea. Una vez dentro, sustrajeron elementos del sistema de climatización y causaron daños en las instalaciones.

El episodio, más allá del robo en sí, generaba especial preocupación por el perfil de los implicados y por el impacto en un centro educativo. Las instalaciones afectadas obligaron a intervenir para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Un descuido que abrió la puerta al delito

Otro de los hechos más llamativos se produjo en el interior de una vivienda. Un joven de 18 años fue detenido después de ser sorprendido por el propietario dentro de su domicilio. El presunto autor habría encontrado unas llaves que la víctima perdió en el edificio y las utilizó para acceder al inmueble.

La situación derivó en una escena de tensión contenida: el propietario, con ayuda de vecinos, logró retener al intruso hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza en las cosas. Un caso que evidencia cómo un pequeño descuido puede desencadenar una intrusión de consecuencias imprevisibles.

Detenidos “in fraganti” en una obra tras el aviso de un vecino

La colaboración ciudadana volvió a ser determinante en el tercer suceso. Esta vez protagonizado por adultos tras los dos anteriores cuyos autores eran adolescentes. Dos hombres, de 44 y 50 años, fueron detenidos tras introducirse en una obra. Fue la llamada de un ciudadano la que alertó a la Policía.

A su llegada, las patrullas localizaron a los sospechosos en el interior del recinto. No hubo margen para la huida. La intervención permitió evitar la sustracción de materiales o herramientas, habituales objetivos en este tipo de escenarios.

Un rostro grabado y una detención dos días después

El cuarto episodio comenzó con la rotura de la ventanilla de un vehículo. Un hombre de 25 años fracturó el cristal con la intención de robar en su interior, pero la activación de la alarma le obligó a huir precipitadamente.

Sin embargo, el sistema de grabación del propio vehículo captó su imagen. Dos días después, una patrulla lo reconoció caminando por una calle céntrica de Elche. La identificación fue inmediata y se procedió a su detención en ese mismo momento como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas.

Intento de robo con violencia en plena vía pública

El quinto de los sucesos añade un componente de violencia directa. Una mujer de 35 años fue arrestada tras intentar robar el teléfono móvil a otra mujer en plena calle. Los agentes intervinieron al observar un forcejeo entre ambas. La víctima presentaba lesiones en el rostro y tuvo que ser atendida en un centro médico. La rápida actuación policial evitó que el robo se consumara, pero no pudo impedir las consecuencias físicas del enfrentamiento.

Unos días antes: amenazas por un patinete en un centro comercial

Estos hechos se producen apenas unos días después de otros sucesos también significativos en la ciudad. Uno de ellos lo protagonizaban dos jóvenes de 20 y 23 años, que fueron detenidos tras intentar robar un patinete eléctrico a un vendedor con el que habían contactado a través de Wallapop. El encuentro, en el centro comercial de l’Aljub, derivó en amenazas graves e intimidación. La víctima logró refugiarse y denunciar los hechos, lo que permitió identificar y arrestar a los implicados.

La semana previa también dejó un episodio de especial violencia. Un hombre de 40 años fue detenido por un robo en un vehículo en las inmediaciones del Hospital General de Elche, pero su arresto se complicó hasta el punto de que cuatro agentes resultaron heridos.

El detenido mostró una actitud extremadamente agresiva, llegando a golpear a los policías y a dañar un vehículo policial durante el traslado. La intervención requirió refuerzos y puso de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los agentes en determinadas actuaciones.

Refuerzo de la vigilancia en días festivos

Desde la Policía Nacional se subraya que este tipo de dispositivos se intensifican durante periodos festivos como el puente del Primero de Mayo. La mayor movilidad y los cambios en las rutinas incrementan las oportunidades para la comisión de delitos.

El balance de estos días en Elche deja, no obstante, una lectura clara: la rápida intervención policial permitía frenar una cadena de robos que, de otro modo, podría haber tenido consecuencias más graves. Entre alarmas que suenan en la madrugada, puertas que se abren sin permiso y encuentros que derivan en violencia, la ciudad ha vivido jornadas de tensión contenida en las que cada intervención resultaba decisiva.