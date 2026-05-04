La UMH de Elche vuelve a sorprender con sus Cursos de Verano: del Misteri a la IA pasando por la nanobiotecnología, el sueño o la espiritualidad femenina

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto la matrícula de la XXVII edición de sus Cursos de Verano, una programación que este año incorpora nuevas propuestas vinculadas a la inteligencia artificial, la productividad digital, la innovación tecnológica y otros ámbitos emergentes, junto a líneas ya consolidadas como ciberseguridad, neuropsicología, cine, igualdad, diversidad, cultura y salud. La oferta alcanza los 49 cursos, con 15 presenciales, 4 mixtos y 30 online, más de 200 docentes implicados y un total de 1.400 plazas.

La nueva edición, coordinada por el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad, mantiene el papel de estos cursos como herramienta de transferencia de conocimiento y de vertebración territorial. La programación se desarrollará en siete sedes: los campus de Altea, Elche y Sant Joan d’Alacant, la sede de Plaça de Baix, el Campus Virtual de la UMH, cursos semipresenciales y las sedes externas de Crevillent y Torrevieja. La matrícula ya está abierta a través de la web oficial: https://cultura.umh.es/es/cursos/cursos-de-estiu/programa-cursos-destiu-umh/

Inteligencia artificial, tecnología y nuevas habilidades

Uno de los principales focos de esta edición está en la IA y la digitalización aplicada a distintos ámbitos. Entre las novedades destaca el curso online Inteligencia Artificial Generativa para desarrollo web y productividad personal, que alcanza su segunda edición y conecta directamente con una de las grandes demandas formativas actuales: aprender a utilizar herramientas inteligentes para optimizar procesos, crear contenidos, mejorar flujos de trabajo y reforzar competencias digitales.

A esta línea se suma el curso Del sensor a la nube: IoT real con ESP8266 y Firebase, que se impartirá en el campus de Elche y que aborda el desarrollo de soluciones conectadas mediante sensores, dispositivos y plataformas en la nube. También aparece en la oferta la ciberseguridad y hacking ético, que llega a su tercera edición, consolidada ya como una de las propuestas vinculadas al entorno tecnológico.

La UMH ofrece un nuevo curso en IA para este verano / Europa Press

La programación incluye además cursos sobre plataformas digitales, como Optimización de plataformas digitales para compartir contenidos y formación en el sector cultural, y sobre comunicación científica, redacción académica, publicación de artículos y herramientas de diseño sonoro. En conjunto, la UMH combina formación aplicada, competencias digitales y contenidos orientados a perfiles profesionales y académicos que necesitan actualizar conocimientos en un contexto marcado por la transformación tecnológica.

La matrícula se realizará de forma electrónica. Para formalizarla, hay que entrar en la oferta, seleccionar el curso elegido, acceder a la ficha correspondiente y pinchar en “Preinscripción y matriculación”. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de matrícula.

Cursos presenciales y sedes repartidas

El campus de Elche concentra una parte importante de las propuestas presenciales y mixtas. Entre ellas figuran Iniciación a los cultivos celulares, en su quinta edición; Masculinidades. De las prácticas hegemónicas a las igualitarias, en formato semipresencial; Miradas Cinematográficas sobre el Medio Ambiente; Misteri d’Elx: El legado de una tradición transmitida de padres a hijos; Aprendiendo sobre la diversidad afectivo-sexual y de género; El autocuidado y la meditación, en su tercera edición; Autoconocimiento para el desarrollo del pensamiento crítico, en quinta edición presencial; e Introducción a la ecología del movimiento con R, que alcanza su tercera edición.

En el campus de Altea se impartirán Cultura de Paz y Acción Artística Global: Ensayos para la Paz y Prototipado 3D. Del objeto a la obra impresa. En Sant Joan d’Alacant se han programado Salud y cultura: estrategias de autocuidado y Bioestadística básica y avanzada con R. La sede UMH de Plaça de Baix acogerá Dos voces, dos miradas. La huella de Miguel Hernández en los poetas de ahora, mientras que en Elche también se celebrarán Comunicar con impacto: presentaciones pechakucha y Miguel Hernández, 1936: entre el amor y la guerra.

Las sedes externas amplían la presencia territorial del programa. En Crevillent se ofertan Félix Candela, la conquista de la esbeltez y Valencià avançat per a comunicar: Llengua, cultura i educació. Además, dentro de la línea vinculada a territorio y experiencia, se mantiene La salud en el Camino de Santiago, que alcanza su cuarta edición.

La muestra sobre Félix Candela que Crevillent dedicó al arquitecto sobre el que ahora se propone un curso de verano de la UMH de Elche / V. L. Deltell

Esta distribución permite que los cursos no se limiten a los campus universitarios, sino que se abran a municipios y espacios con los que la UMH mantiene colaboración. Según la Universidad, esta dimensión territorial forma parte de la identidad de los Cursos de Verano, concebidos como una programación flexible, abierta y conectada con distintas realidades sociales y profesionales.

Formación online y cursos financiados

La oferta online vuelve a tener un peso muy destacado, con 30 cursos. Entre ellos figuran Principios básicos de la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, en tercera edición; Curso de gestión de proyectos culturales: Exposiciones, espacios, residencias, concursos y premios; La arqueología de los medios como práctica crítica sobre la historia y los modos de la modernidad; Aprende lo más importante de Microsoft Excel, en decimotercera edición; El proceso de escritura y publicación de un artículo científico, en decimosexta edición; Salud y viajes, en undécima edición; e Investigación en virología: aspectos generales y avanzados, que llega a su decimotercera convocatoria.

También se incluyen Entendiendo el TDAH: Actualización en el diagnóstico, evaluación y tratamiento del TDAH; Técnicas para una comunicación científica efectiva; Introducción a la Nanobiotecnología, en decimotercera edición; Innovación en biotecnología; Producción musical con DAW: Herramientas de diseño sonoro; Introducción al abordaje de los delitos de odio y antigitanismo; Descubriendo el lenguaje del cine; y Preguntar(se), contrastar y argumentar: Mecanismos para la búsqueda de la "verdad" desde el paradigma del pensamiento crítico.

La programación incorpora además cursos de salud, igualdad y diversidad como Redacción y publicación de artículos científicos en ciencias de la salud, en décima edición; La igualdad entre mujeres y hombres y el lenguaje inclusivo; Violencia sexual y atención. Detecta el acoso sexual en tu entorno; Psicobiología del estrés, sueño y memoria: pautas saludables; Introducción a la evaluación neuropsicológica de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas; La diosa feminista: aproximaciones desde la arqueología y la antropología al estudio de la espiritualidad femenina y la mitología con perspectiva de género; Masculinidades. De las prácticas hegemónicas a las igualitarias; La representación del pueblo gitano en el cine; Exploración de la Vida Marina: Biodiversidad, Adaptaciones y el Potencial de la Biotecnología Azul; y Desarrollo de Modelos Celulares complejos y aplicaciones para el estudio de la biología molecular y celular.

Dentro de esta edición hay 8 cursos financiados por la Generalitat Valenciana, con contenidos específicos para profesionales de la cultura. Entre ellos se encuentran Cultura de paz y acción artística global, Cultura y creación de la Europa actual: Voces afrodescendientes, La arqueología de los medios como práctica crítica de la historia y los modos de la modernidad o Salud y cultura: Estrategias de autocuidado. La UMH ha contado, asimismo, con la colaboración de sus cátedras, las Unidades de Igualdad y Diversidad, el Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social, y los ayuntamientos de Crevillent y Torrevieja.

Matrícula abierta y reconocimiento académico

El plazo de matrícula ya está disponible en la web de Cursos de Verano de la UMH. La Universidad contempla tarifas reducidas para distintos colectivos, con el objetivo de facilitar la participación tanto de estudiantes como de profesionales, docentes y público interesado en ampliar formación.

Las actividades cuentan con reconocimiento como formación extracurricular para el alumnado participante y para el profesorado. Además, podrá solicitarse el reconocimiento de créditos ECTS, lo que refuerza el valor académico de una oferta que combina divulgación, especialización y actualización profesional.

Con esta XXVII edición, la UMH consolida una programación que alterna cursos de larga trayectoria con propuestas adaptadas a los debates actuales. La presencia de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la diversidad afectivo-sexual, las nuevas masculinidades, la cultura contemporánea, la biotecnología, la salud y el pensamiento crítico configura una oferta amplia, orientada a distintos perfiles y con vocación de acercar la Universidad a la sociedad durante los meses de verano.