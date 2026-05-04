El viverismo de Elche representa ya un 10% nacional y el bipartito reconocerá a los pioneros

Elche acogerá la primera gala que homenajeará a empresas, especialistas y jóvenes que están tomando el relevo generacional en el sector del viverismo. Todo para poner de relieve que esta actividad económica es de las que más peso tienen en la ciudad, y partiendo de la base de que en el término municipal se asientan el 10% del total de viveros a nivel nacional.

La cita será el próximo 22 de mayo y está organizada por la concejalía de Medio Ambiente en colaboración con la Asociación de Empresas Productoras de Plantas de Vivero de la Provincia de Alicante (VAME). Desde el bipartito de PP y Vox definieron este lunes el evento como pionero, porque con él se pretende poner en valor a todas esas empresas que se dedican a la plantación ornamental.

José Antonio Román, edil del área, señaló que Elche se ha posicionado como una referencia mundial en este sector, especialmente en recuperación de plantas. Trasladó que España facturó en 2025 cerca de 750 millones de euros y que aproximadamente una de cada diez empresas se encuentra en la ciudad. Con lo cuál, entienden desde el Ejecutivo local que este reconocimiento pretende apostar por este patrimonio vegetal, crear paisaje mediterráneo y "exportar identidad ilicitana por el mundo”.

El edil de Medio Ambiente y el representante de VAME con los carteles de la gala / INFORMACIÓN

Román fue contundente al asegurar que el viverismo ilicitano se ha consolidado como un pilar fundamental del Camp d’Elx e impulso de la economía local, que se ha convertido en generador de empleo estable y que fortalece el sector viverista regional. El presidente de VAME, José Manuel Gil, destacó por su parte la importancia de esta gala para “dar a conocer este sector en la ciudad, reconocer a los pioneros y homenajear a los profesionales por sus logros”.

Honores

En cuanto a reconocimientos, la gala homenajeará a los empresarios pioneros que han forjado este sector con su trayectoria, esfuerzo y contribución decisiva. De esta forma, durante el evento se entregarán galardones en siete categorías. La primera será "Pioneros del Viverismo", donde se rendirá tributo a quienes lideraron el desarrollo de esta actividad en el municipio y fueron fundamentales en la creación de la asociación.

Por "Trayectoria Empresarial" se distinguirá a la solvencia de firmas con décadas de historia. Se premiará a los empresarios de negocios familiares que han pasado de generación en generación, demostrando resiliencia y compromiso con el tejido industrial local.

La tercera categoría será "Trayectoria Profesional", con lo que se reconocerá la dedicación individual de un especialista (productor, capataz, ingeniero o comercial, entre otros) y se valorará su maestría técnica, ética laboral y el prestigio cosechado a lo largo de su carrera.

Internacional

Habrá un premio especial enfocado a la internacionalización, donde se destacará a empresas que han posicionado la marca local en mercados extranjeros y ferias internacionales.

Cientos de granados extraídos recientemente de una plantación de Albatera para su recuperación en un vivero de Elche. | ÁXEL ÁVAREZ / a.fajardo

También se agasajará a empresas, instituciones y organismos que han velado especialmente por la sostenibilidad. Aquí entrarían proyectos de gestión eficiente del agua, energías renovables o control biológico, así como la labor de entidades que promuevan la economía circular y la sostenibilidad en el conjunto del sector.

Por otra parte, se galardonará a quienes han materializado el relevo generacional, con lo que se premiará a emprendedores o empresas de reciente creación que aporten frescura, nuevas visiones de mercado y valentía en el sector verde.

También habrá mención para entidades o personas destacadas, figuras que hayan realizado actuaciones de especial valor para el prestigio y la promoción de Elche.

Jurado

El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva de VAME, el presidente de Riegos de Levante, el director de la Escuela Politécnica Superior de la UMH en Orihuela y el director de la Estación Experimental Agraria (EEA) de Elche.